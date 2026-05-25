Τουρκία: Οι αγορές βλέπουν αύξηση των επιτοκίων

Αυξάνονται τα στοιχήματα ότι η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας θα αυξήσει τα επιτόκια καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας διατηρούν υψηλά τον πληθωρισμό ενώ η πολιτική κρίση ασκεί πιέσεις στην λίρα.

Οι αγορές swaps προεξοφλούν τώρα μια αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής στις 11 Ιουνίου, με τα swaps της λίρας overnight να αυξάνονται κατά περίπου 105 μονάδες βάσης την Παρασκευή, υπονοώντας ένα επιτόκιο χρηματοδότησης περίπου 41,75%.

Το εβδομαδιαίο επιτόκιο repo της κεντρικής τράπεζας ανέρχεται στο 37%, ενώ το πραγματικό κόστος της μέσης χρηματοδότησης διαμορφώνεται στο 40%.

«Οι αγορές swap άρχισαν να προεξοφλούν ξανά αυξήσεις επιτοκίων και η τρέχουσα τιμολόγηση υποδηλώνει ότι ενδέχεται να μην υπάρξουν μειώσεις επιτοκίων για το υπόλοιπο του έτους» εξηγεί στο Bloomberg ο Alp Serbetli, επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών στην ICBC Turkey Investment.

Μια σειρά από μεγάλες τράπεζες ανάμεσα τους και η JPMorgan έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους και αναμένουν αύξηση του επιτοκίου από 37 σε 40%.

Την Πέμπτη, ένα τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε τα αποτελέσματα του συνεδρίου του 2023 του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αποκαθιστώντας την προηγούμενη ηγεσία του κόμματος και ακυρώνοντας τις αποφάσεις που ελήφθησαν μετά την ψηφοφορία. Η απόφαση προκάλεσε διαμαρτυρίες στα κεντρικά γραφεία του κόμματος και αναστάτωσε τις εγχώριες αγορές.

Οι τουρκικές μετοχές υποχώρησαν μετά την απόφαση, ενώ οι κρατικές τράπεζες παρενέβησαν για να στηρίξουν τη λίρα, πουλώντας δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά. Η χρηματιστηριακή αγορά αργότερα ανέκαμψε, αλλά οι αποδόσεις των ομολόγων σε τοπικό νόμισμα συνέχισαν να αυξάνονται.

Οι εκτιμήσεις για τα επιτόκια

«Η πτώση του κλίματος για την τουρκική λίρα μετά την δικαστική απόφαση της 21ης ​​Μαΐου που απέλυσε την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα εξαντλήσει τα αποθεματικά και θα επιβάλει μια πιο αυστηρή πολιτική πορεία.» επισημαίνει ο Selva Bahar Baziki, οικονομολόγος του Bloomberg Economics. «Διαγράφουμε τις μειώσεις επιτοκίων που είχαμε σχεδιάσει για φέτος. Επίσης, τώρα βλέπουμε αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης 300 μονάδων βάσης στο πραγματικό επιτόκιο δανεισμού».

Ωστόσο, δεν αναμένουν όλοι οι οικονομολόγοι μια άμεση κίνηση. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί μια βραχυπρόθεσμη αύξηση, οι προβλέψεις για τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητες μέχρι τη συνεδρίαση του Ιουνίου και ενδεχομένως για περισσότερο, εκτός εάν η συνεχής δολαριοποίηση αναγκάσει μια αλλαγή πολιτικής.