Αγορά πετρελαίου: Στο «ναδίρ» σε Ασία, έπονται Ευρώπη – ΗΠΑ, προειδοποιεί αναλυτής της αγοράς

Πετρέλαιο 25.05.2026, 18:30
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Η αγορά πετρελαίου πλησιάζει τα ελάχιστα επίπεδα λειτουργίας στην Ασία, με την Ευρώπη να ακολουθεί πιθανότατα και τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη έλλειψη μέχρι τον Ιούλιο, δήλωσε τη Δευτέρα ο έμπειρος στρατηγικός αναλυτής της αγοράς Τζέφ Κέρι, υπογραμμίζοντας τον παγκόσμιο ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Τα συνολικά στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα μπορεί να είναι παραπλανητικά, καθώς μεγάλο μέρος του πετρελαίου που αποθηκεύεται παγκοσμίως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, ανέφερε ο Κέρρι, διευθυντής στρατηγικής της Carlyle για θέματα ενεργειακών διαδρομών και συμπρόεδρος της Abaxx Markets.

Ένα μεγάλο μέρος αυτού του πετρελαίου απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των αγωγών και των συστημάτων αποθήκευσης, αφήνοντας μόνο ένα μικρότερο μερίδιο διαθέσιμο για την αγορά. Η Ασία βρίσκεται ήδη κοντά σε αυτά τα λεγόμενα «ελάχιστα επίπεδα λειτουργίας», δήλωσε ο Κέρι στο CNBC στο περιθώριο της Διάσκεψης UBS Wealth στη Σιγκαπούρη.

Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου βρίσκονται υπό πίεση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν νωρίτερα φέτος, αφού οι διαταραχές στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ περιόρισαν δραστικά τις εξαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε δει εκρηκτική αύξηση των τιμών στα προϊόντα. Το καύσιμο αεροσκαφών έχει πέσει, αλλά το ντίζελ έχει πλέον ξεπεράσει σε τιμή το καύσιμο αεροσκαφών. Έτσι, το πρόβλημα εδώ στη Σιγκαπούρη συνεχίζεται. Απλώς μετατοπίστηκε από το καύσιμο αεροσκαφών στο ντίζελ», δήλωσε ο Κέρι.

Πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου

Η Ευρώπη ενδέχεται να αρχίσει να αντιμετωπίζει παρόμοιες πιέσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς η τρέχουσα ανακούφιση από τις ροές πετρελαίου των ΗΠΑ μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή και καθώς ξεκινά η καλοκαιρινή περίοδος οδήγησης. «Θα έλεγα, Ασία, είστε ήδη εκεί. Ευρώπη, δώστε του περίπου έναν ακόμη μήνα, και περιμένετε τον Ιούλιο να είναι προβληματικός στις ΗΠΑ», είπε ο Κέρι.

«Όλα τα αποθέματα που αποσύρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το SPR [Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου] εξάγονται στην Ευρώπη, οπότε οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι δεν έχουν πρόβλημα επειδή λαμβάνουν όλο αυτό το πετρέλαιο που εισάγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Τα σχόλιά του έρχονται σε συνέχεια πρόσφατων προειδοποιήσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια κρίσιμη συρρίκνωση της προσφοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής της καλοκαιρινής κατανάλωσης, ειδικά αν οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή δεν ανακάμψουν και τα αποθέματα συνεχίσουν να μειώνονται.

«Ενδέχεται να εισέλθουμε στην «κόκκινη ζώνη» τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, αν δεν διαπιστώσουμε κάποια βελτίωση στην κατάσταση», προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ.

Ο Κέρι, πρώην παγκόσμιος επικεφαλής της έρευνας εμπορευμάτων στη Goldman Sachs, απέρριψε προτάσεις όπως η αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου βενζίνης στις ΗΠΑ ως ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση της υποκείμενης κρίσης εφοδιασμού.

«Αυτό δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα. Ο μόνος τρόπος για να λύσετε αυτό το πρόβλημα είναι να αυξήσετε τη διαθεσιμότητα», είπε, αναφερόμενος στον φυσικό εφοδιασμό πετρελαίου. Ενώ οι αποδεσμεύσεις από το SPR των ΗΠΑ έχουν προσφέρει κάποια ανακούφιση, ο Κέρι είπε ότι οι τιμές της αγοράς υποδηλώνουν ότι οι υποκείμενες ελλείψεις παραμένουν οξείες.

Τελικά, η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμένει η μόνη μόνιμη λύση, αν και ακόμη και αυτό θα χρειαστεί χρόνο για να ομαλοποιήσει τις αγορές, είπε ο Κέρι, υποστηρίζοντας ότι η συρρίκνωση των παγκόσμιων αποθεμάτων ενισχύει επίσης τη διαπραγματευτική δύναμη του Ιράν στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Κυριακή από τη διαπραγματευτική ομάδα του να μην συμφωνήσει βιαστικά σε συμφωνία με το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος και να επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Με κάθε μέρα που περνά, η διαπραγματευτική δύναμη του Ιράν αυξάνεται. Γιατί; Επειδή τα αποθέματα πετρελαίου και τα αποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται», είπε. «Τη στιγμή που νομίζεις ότι κέρδισες, είναι ακριβώς τότε που ξέρεις ότι πιθανότατα έχασες, και η διαπραγματευτική τους θέση αυτή τη στιγμή δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη τα τελευταία 47 χρόνια».

