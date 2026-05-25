ΗΠΑ – Ιράν: Συμφωνία για Ορμούζ και εκεχειρία 60 ημερών – Σε αναμονή της τελικής έγκρισης

Πλαίσιο μνημονίου ΗΠΑ - Ιράν προβλέπει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σταδιακή άρση κυρώσεων και διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα

Κόσμος 25.05.2026, 15:13
Σχολιάστε
ΗΠΑ – Ιράν: Συμφωνία για Ορμούζ και εκεχειρία 60 ημερών – Σε αναμονή της τελικής έγκρισης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Kοντά σε ένα προσωρινό πλαίσιο συμφωνίας που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, βρίσκονται ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, τον οποίο επικαλείται η Washington Post, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε ένα προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επέκταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες, προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη διαμόρφωση μιας «τελικής συμφωνίας» που θα οδηγήσει στον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.

Επισημαίνεται, ωστόσο, πως έως και την Κυριακή δεν είχε υπογραφεί καμία επίσημη συμφωνία, ενώ παραμένει ασαφές πόσο δεσμευτικό είναι το υπό διαμόρφωση πλαίσιο.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Τεχεράνης, με κρίσιμα σημεία να αφορούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων είναι η άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως, καθώς και η εκκαθάρισή του από νάρκες. Η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί εντός 30 ημερών από την εφαρμογή της συμφωνίας.

Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ το Ιράν καλείται να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή του ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συμφωνηθεί και ο τρόπος διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας, με τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τους επόμενους δύο μήνες.

Αμερικανικές πηγές τονίζουν ότι η συμφωνία θα βασίζεται στη λογική «εμπιστοσύνη αλλά και επιβεβαίωση», με σταδιακή άρση των περιορισμών και των κυρώσεων, ανάλογα με τη συμμόρφωση της Τεχεράνης. Ειδικότερα, η απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων συνδέεται άμεσα με την παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου, με την Ουάσιγκτον να ξεκαθαρίζει ότι «το Ιράν δεν θα λάβει τίποτα πριν προβεί σε ενέργειες».

Από την πλευρά του Ιράν, αξιωματούχος που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στην Washington Post ανέφερε ότι η επαναλειτουργία των Στενών θα γίνει σε φάσεις. Στο πρώτο στάδιο, οι ΗΠΑ αναμένεται να αποδεσμεύσουν έως και 12 δισ. δολάρια από παγωμένα κεφάλαια, να ξεκινήσει η εκκαθάριση ναρκών και να χαλαρώσει ο αμερικανικός αποκλεισμός. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το μνημόνιο δεν συνιστά πλήρη συμφωνία για τα πυρηνικά, αλλά περισσότερο μια δέσμευση για συνέχιση των διαπραγματεύσεων στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την πρόοδο των συνομιλιών, σημειώνοντας ότι «η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί» και ότι «κανείς δεν γνωρίζει ακόμη το τελικό της περιεχόμενο». Παράλληλα, τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται «μεθοδικά και παραγωγικά», καλώντας τους διαπραγματευτές να αποφύγουν τη βιασύνη.

Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης πρόβλεψη για συνολική αποκλιμάκωση στην περιοχή, με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, καθώς και το Ιράν και τις συνδεδεμένες δυνάμεις του, να δεσμεύονται για παύση των εχθροπραξιών. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ να αντιδρά σε άμεσες απειλές, στοιχείο που διατηρεί μια λεπτή ισορροπία στο περιφερειακό σύστημα ασφαλείας.

Παρά τις ενδείξεις προόδου, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και την πραγματική εμβέλεια της συμφωνίας, καθώς και με το κατά πόσο οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να γεφυρώσουν τις βαθιές διαφορές τους στο πυρηνικό ζήτημα.

Η πιθανή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να έχει άμεσες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την αμερικανική πλευρά να εκτιμά ότι θα συμβάλει στη μείωση των τιμών καυσίμων και στην ανακούφιση των καταναλωτών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γερμανία: Η βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας παρά την πρώτη αύξηση πωλήσεων σε τρία χρόνια, αναφέρει η EY
World

Η γερμανική βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας
Αγορά πετρελαίου: Στο «ναδίρ» σε Ασία, έπονται Ευρώπη – ΗΠΑ, προειδοποιεί αναλυτής της αγοράς
Πετρέλαιο

Στο «ναδίρ» η αγορά πετρελαίου σε Ασία, αγωνία σε Ευρώπη - ΗΠΑ
Βολφράμιο: Η Κίνα ελέγχει το μέταλλο – κλειδί για τον πόλεμο στο Ιράν
World

Η Κίνα ελέγχει το βολφράμιο - Κλειδί για τον πόλεμο στο Ιράν
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης
Φυσικό αέριο

Τι παίζει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Stama: Ενστάσεις για τις ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό
Τουρισμός

Προβληματική η εξίσωση των ξενοδοχειακών με τις κλίνες Airbnb, λέει ο Stama
Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2% του ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μυτιληναίος στους FT: Ευπρόσδεκτη η στοχευμένη υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Βιομηχανία

Μυτιληναίος στους FT: Θετική η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Τι δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στους FT για τις κρατικές ενισχύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

Τελική ευθεία από ΔΕΗ για το data center στη Δ. Μακεδονία

Η ΔΕΗ τον Ιούνιο κλείνει τον εξοπλισμό 100 εκ. ευρώ για το data center – Οι τέσσερις hyperscalers – Το σχέδιο για DC εκτός Ελλάδας

Χρήστος Κολώνας
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες
Economy

Ψηλώνουν τα «φέσια» του Δημοσίου - Οι «πρωταθλητές»

Κίνημα «δεν πληρώνω» από το Δημόσιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανδρομάχη Παύλου
Societe Generale: Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά εμφανίζονται ρωγμές
World

Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά με ρωγμές

Τα κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές περιορίζονται σε λίγους κλάδους, αναφέρει η Societe Generale

Αλεξάνδρα Τόμπρα
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για την επανεκκίνηση της πετρελαϊκής «αρτηρίας» του Κόλπου
Ποντοπόρος

Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για επανεκκίνηση

Οι τελευταίες διπλωματικές επαφές δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης σε Ιράν και Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Κόσμος
ΗΠΑ – Ιράν: Συμφωνία για Ορμούζ και εκεχειρία 60 ημερών – Σε αναμονή της τελικής έγκρισης
Κόσμος

ΗΠΑ - Ιράν: «Λευκός καπνός» (;) για εκεχειρία 60 ημερών στο Ορμούζ

Πλαίσιο μνημονίου ΗΠΑ - Ιράν προβλέπει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σταδιακή άρση κυρώσεων και διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα

Δολάριο: Υποχωρεί στις διεθνείς αγορές
Επικαιρότητα

Υποχωρεί στις διεθνείς αγορές το δολάριο

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ - Πτωτικά το πετρέλαιο

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Παρασκευάς Άντζας
Κοινωνία

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Παρασκευάς Άντζας

Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στα 49 του χρόνια βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα
Κοινωνία

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό»

Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση
Κόσμος

Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση για τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ επανέρχονται με σχέδια ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στο αρκτικό νησί, δοκιμάζοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις με την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ουκρανία λέει πως έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση που εφοδιάζει τη Μόσχα
Κόσμος

Η Ουκρανία λέει πως έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση που εφοδιάζει τη Μόσχα

Η εγκατάσταση αυτή είναι καίρια για τη μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμιά της

Έτοιμο το κόμμα Τσίπρα – Μπήκαν οι πρώτες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη
Πολιτική

Έτοιμο το κόμμα Τσίπρα – Μπήκαν οι πρώτες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη

Κόμμα νέας εποχής, οι ομόκεντροι κύκλοι από τη βάση στην ηγεσία και τοπικά ανά τομέα.

Σωτήρης Μπολάκης
Latest News
Γερμανία: Η βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας παρά την πρώτη αύξηση πωλήσεων σε τρία χρόνια, αναφέρει η EY
World

Η γερμανική βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας

Στην Γερμανία χάνονται θέσεις στη βιομηχανία παρά την πρώτη αύξηση πωλήσεων σε τρία χρόνια, αναφέρει η EY

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορά πετρελαίου: Στο «ναδίρ» σε Ασία, έπονται Ευρώπη – ΗΠΑ, προειδοποιεί αναλυτής της αγοράς
Πετρέλαιο

Στο «ναδίρ» η αγορά πετρελαίου σε Ασία, αγωνία σε Ευρώπη - ΗΠΑ

Η αγορά πετρελαίου σε οριακό σημείο και στην Ευρώπη, ενώ ο Ιούλιος θα είναι προβληματικός στις ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Βολφράμιο: Η Κίνα ελέγχει το μέταλλο – κλειδί για τον πόλεμο στο Ιράν
World

Η Κίνα ελέγχει το βολφράμιο - Κλειδί για τον πόλεμο στο Ιράν

Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη οι ΗΠΑ σε ένα παγκόσμιο κυνήγι για περισσότερο βολφράμιο.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης
Φυσικό αέριο

Τι παίζει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Κόντρα Παπασταύρου - ΠΑΣΟΚ για την παραχώρηση της ExxonMobil «Δυτικά της Κρήτης» - Τι γίνεται με το δεύτερο block «ΝΔ της Κρήτης» - H γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

Χρήστος Κολώνας
Stama: Ενστάσεις για τις ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό
Τουρισμός

Προβληματική η εξίσωση των ξενοδοχειακών με τις κλίνες Airbnb, λέει ο Stama

Η σύγκριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τις ξενοδοχειακές κλίνες είναι άδικη και θα κάνει την Ελλάδα πιο ακριβή, υποστηρίζει ο Stama

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2% του ΧΑ

Πάνω από τις 2.300 μονάδες, για πρώτη φορά από τις 17 Απριλίου, βρέθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέους (πρώην CIA): Αν το Ιράν ασκεί έλεγχο στο Ορμούζ ενδέχεται να «ενισχυθεί στρατηγικά»
World

Πετρέους: Αν το Ιράν ασκεί έλεγχο στο Ορμούζ ίσως «ενισχυθεί στρατηγικά»

Ο Πετρέους, πρώην αρχηγός της CIA, σήμερα είναι συνταξιούχος στρατηγός των ΗΠΑ που είχε αναλάβει διοικήσεις μάχης σε Ιράκ και Αφγανιστάν

NielsenIQ: Πιο αποδοτικές οι προσφορές μετά τον Κώδικα Δεοντολογίας
Business

Πώς επηρέασε ο Κώδικας Δεοντολογίας τις προσφορές στο λιανεμπόριο

Η ένταση των προωθήσεων υποχώρησε οριακά, αλλά η αποτελεσματικότητα και οι επιπλέον πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της NielsenIQ

PPC’s Kozani Data Center Plans Move Ahead
English Edition

PPC’s Kozani Data Center Plans Move Ahead

PPC is taking another step toward implementing its investment plan for the development of a 300 MW mega data center in Western Macedonia

Τουρκία: Οι αγορές βλέπουν αύξηση των επιτοκίων
World

Τουρκία: Οι αγορές βλέπουν αύξηση των επιτοκίων

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας τροφοδοτούν τον πληθωρισμό - Οι πιέσεις στη λίρα Τουρκίας

Ταχιάος: Αυτοψία στα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού – Παρεμβάσεις για ασφάλεια και καλύτερες μετακινήσεις
Κατασκευές

Σε τροχιά αναβάθμισης η Εγνατία Οδός, με εκτεταμένες εργασίες συντήρησης

Ο Νίκος Ταχιάος επισκέφθηκε τα πρώτα εργοτάξια της Εγνατίας Οδού και υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η οδική ασφάλεια και η επιτάχυνση των έργων

ΞΕΕ: Θέσεις για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού – Παρεμβάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη
Τουρισμός

Το ΞΕΕ παρεμβαίνει στον νέο χωροταξικό σχεδιασμό του τουρισμού

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) κατέθεσε τις θέσεις του στη δημόσια διαβούλευση για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων

Καββαδάς: Η επόμενη μέρα της ελληνικής αλιείας – Νέο πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ
AGRO

Καββαδάς: Η επόμενη μέρα της ελληνικής αλιείας – Νέο πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ

Τι ανέφερε από τη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Καββαδάς

ΣΕΤΚΕ: Τι ζητά για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού
Τουρισμός

ΣΕΤΚΕ: Τι ζητά για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού

Η ΣΕΤΚΕ δηλώνει ότι συμφωνεί με την ανάγκη θέσπισης ενός σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου - Οι αντιρρήσεις

Motor Oil: Υπέγραψε MOU με τη Mercuria για προμήθεια LNG μέσω του FSRU στον Κορινθιακό
Φυσικό αέριο

Στρατηγική συμμαχία Motor Oil και Mercuria για το έργο Dioriga Gas

Motor Oil και Mercuria σχεδιάζουν βήμα προς βήμα την αξιοποίηση της μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης στον Κορινθιακό

Θεοδωρικάκος στο Blue Strategy Summit: «Ατμομηχανή» ανάπτυξης τα ναυπηγεία και η ναυτιλία
Ναυτιλία

Θεοδωρικάκος: «Ατμομηχανή» ανάπτυξης τα ναυπηγεία και η ναυτιλία

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για τη στρατηγική σημασία της γαλάζιας οικονομίας, τις επενδύσεις στα ναυπηγεία και το νέο καθεστώς για την άμυνα στο Blue Strategy Summit

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies