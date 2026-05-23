Reuters: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία

Θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες Ουάσιγκτον–Τεχεράνης, μεταδίδει το Reuters

World 23.05.2026, 22:41
Σχολιάστε
Reuters: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Ιράν, οι ΗΠΑ και ο διαμεσολαβητής Πακιστάν δήλωσαν το Σάββατο ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τρεις μήνες.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση μνημονίου κατανόησης (MOU), έπειτα από τις επαφές κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ.

Ο πακιστανικός στρατός έκανε λόγο για «ενθαρρυντική» πρόοδο προς μια τελική συμφωνία, ενώ δύο πακιστανικές πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ανέφεραν ότι το υπό διαμόρφωση πλαίσιο είναι «αρκετά ολοκληρωμένο ώστε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου».

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει τρία στάδια: την επίσημη λήξη των εχθροπραξιών, την αποκλιμάκωση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και την έναρξη περιόδου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία, η οποία θα μπορεί να παραταθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το τελευταίο σχέδιο συμφωνίας του Ιράν με τους συμβούλους του και ενδέχεται να αποφασίσει ακόμη και την Κυριακή αν θα επαναληφθούν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. «Ή θα πετύχουμε μια καλή συμφωνία ή θα τους στείλω στην κόλαση», φέρεται να δήλωσε σε συνέντευξή του.

Πακιστανική πηγή τόνισε πάντως ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως η Ουάσιγκτον θα αποδεχθεί το μνημόνιο. Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα ακολουθήσει νέος γύρος συνομιλιών μετά το τέλος της αργίας του Εΐντ την ερχόμενη Παρασκευή.

Τηλεδιάσκεψη Τραμπ με ηγέτες της Μέσης Ανατολής

Ο Τραμπ, ο οποίος δέχεται πολιτική πίεση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στις τιμές της ενέργειας στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι δεν θα παραστεί στον γάμο του γιου του αυτό το Σαββατοκύριακο, επιλέγοντας να παραμείνει στην Ουάσιγκτον.

Άραβας αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν.

Η πακιστανική διαμεσολάβηση επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έπειτα από εβδομάδες συγκρούσεων που έχουν περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε τις βασικές αμερικανικές απαιτήσεις: το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση από τα Στενά χωρίς επιβαρύνσεις και να παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο Ρούμπιο, από το Νέο Δελχί όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. «Ακόμη και αυτή τη στιγμή γίνονται επαφές. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε αργότερα σήμερα, αύριο ή μέσα στις επόμενες ημέρες», ανέφερε.

Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και υποστηρίζει πως έχει δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Παράλληλα ζητά εποπτικό ρόλο στα Στενά του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και κατάργηση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου.

Πηγή: in.gr 

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: Μαζικές παρακολουθήσεις με τεχνητή νοημοσύνη και πρόσβαση στα δεδομένα 300 εκατ. πολιτών
World

ΗΠΑ: Διευρυμένο δίκτυο παρακολούθησης με πρόσβαση στα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών
BrewDog: Ο συνιδρυτής της ετοιμάζει comeback με νέα μπύρα και υπόσχεται μετοχές στους μικροεπενδυτές
World

Το νέο στοίχημα του συνιδρυτή της BrewDog με φόντο τους χαμένους επενδυτές
Κίνα: Φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες θέσεις εργασίας
World

Κινέζοι φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες...θέσεις εργασίας
Reuters: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία
World

Reuters: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων
World

Ο πληθωρισμός αναστατώνει τα ομόλογα των G7
Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber
Business

To mega deal που θέλει η Uber με την μητρική του efood

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»
Business

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Μετά την άντληση 4,25 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ περνά στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. με αιχμή ΑΠΕ, διεθνή επέκταση και data centers

Μάχη Τράτσα
Nvidia: Η Κίνα παραμένει «κλειδί» στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης και των επεξεργαστών
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα AI chips φέρνουν νέα «έκρηξη» ανάπτυξης για τη Nvidia

Η Nvidia «βλέπει» αγορά 200 δισ. δολαρίων στους CPU - Με την Κίνα στο επίκεντρο

Νατάσα Σινιώρη
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη
Κίνα: Φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες θέσεις εργασίας
World

Κινέζοι φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες...θέσεις εργασίας

Στην Κίνα, τα μαθήματα «οικοδόμησης κομμουνιστικού κόμματος» θεωρούνται μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της πολιτικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φοιτητικές εστίες: Με 1 δισ. ευρώ θα «τρέξουν» τα έργα μέσω ΣΔΙΤ
Κατασκευές

Με 1 δισ. ευρώ και ΣΔΙΤ οι νέες φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα δώσουν λύση στο πρόβλημα στέγασης για περισσότερους από 18 χιλ. σπουδαστές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά
Business

Οι αθόρυβοι... επενδυτές που ανακατεύουν την τράπουλα

Παρα τους παγκόσμιους κραδασμούς, τα ελληνικά επενδυτικά ταμεία δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στις μικρομεσαίου μεγέθους εταιρείες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: Μαζικές παρακολουθήσεις με τεχνητή νοημοσύνη και πρόσβαση στα δεδομένα 300 εκατ. πολιτών
World

ΗΠΑ: Διευρυμένο δίκτυο παρακολούθησης με πρόσβαση στα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επενδύει εκατοντάδες εκατ. δολάρια σε συστήματα που επιτρέπουν εκτεταμένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

Κίνα: Φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες θέσεις εργασίας
World

Κινέζοι φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες...θέσεις εργασίας

Στην Κίνα, τα μαθήματα «οικοδόμησης κομμουνιστικού κόμματος» θεωρούνται μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της πολιτικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Reuters: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία
World

Reuters: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία

Θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες Ουάσιγκτον–Τεχεράνης, μεταδίδει το Reuters

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων
World

Ο πληθωρισμός αναστατώνει τα ομόλογα των G7

Η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων - Το μήνυμα για τον πληθωρισμό - Οι δύσκολες προκλήσεις των κεντρικών τραπεζών

Τζούλη Καλημέρη
Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber
Business

To mega deal που θέλει η Uber με την μητρική του efood

Εάν πραγματοποιηθεί η πρόταση εξαγοράς της Delivery Hero, η Uber θα γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης στην Ευρώπη

Ιράν: Πιο κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία
World

ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση εκεχειρίας – Στο τραπέζι τα πυρηνικά και τα Στενά του Ορμούζ

Νατάσα Σινιώρη
Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business
Επικαιρότητα

Οι χρυσές business του Μουντιάλ πριν από την... σέντρα

Από τη Lay’s και την Coca-Cola μέχρι την Adidas και τη Nike, το Μουντιάλ 2026 μετατρέπεται σε μια παγκόσμια μηχανή κατανάλωσης δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
ΗΠΑ: Μαζικές παρακολουθήσεις με τεχνητή νοημοσύνη και πρόσβαση στα δεδομένα 300 εκατ. πολιτών
World

ΗΠΑ: Διευρυμένο δίκτυο παρακολούθησης με πρόσβαση στα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επενδύει εκατοντάδες εκατ. δολάρια σε συστήματα που επιτρέπουν εκτεταμένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

BrewDog: Ο συνιδρυτής της ετοιμάζει comeback με νέα μπύρα και υπόσχεται μετοχές στους μικροεπενδυτές
World

Το νέο στοίχημα του συνιδρυτή της BrewDog με φόντο τους χαμένους επενδυτές

Ο πρώην CEO και συνιδρυτής της BrewDog επιχειρεί δυναμικό comeback στον χώρο της craft μπίρας

Νατάσα Σινιώρη
Κίνα: Φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες θέσεις εργασίας
World

Κινέζοι φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες...θέσεις εργασίας

Στην Κίνα, τα μαθήματα «οικοδόμησης κομμουνιστικού κόμματος» θεωρούνται μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της πολιτικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ενέργεια: Στον άνθρακα στράφηκαν οι ΗΠΑ το 2025 – Η θέση των ανανεώσιμων πηγών παγκοσμίως
Ενέργεια

Ενέργεια: Άνθρακα «ψήφισαν» οι ΗΠΑ το 2025

Στην ενέργεια μέσω άνθρακα επένδυσαν οι ΗΠΑ το 2025, ενόσω οι ανανεώσιμες πηγές κέρδισαν έδαφος - Ο παράγοντας της γεωπολιτικής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Reuters: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία
World

Reuters: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία

Θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες Ουάσιγκτον–Τεχεράνης, μεταδίδει το Reuters

Γαλλία: Αλγοριθμική βιντεοεπιτήρηση για προστασία από εγκληματικές επιθέσεις ή φυσικές καταστροφές
Κόσμος

Η πρόταση για κάμερες στη Γαλλία και ο φόβος του «1984»

Στη Γαλλία προτείνεται η εγκατάσταση πλήθους καμερών CCTV σε δημόσιους χώρους κατά τα πρότυπα της Βρετανίας και του Βελγίου

Αλέξανδρος Καψύλης
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων
World

Ο πληθωρισμός αναστατώνει τα ομόλογα των G7

Η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων - Το μήνυμα για τον πληθωρισμό - Οι δύσκολες προκλήσεις των κεντρικών τραπεζών

Τζούλη Καλημέρη
Eurostat: Η Ελλάδα στις πιο φτωχές χώρες της ΕΕ – Ένας στους πέντε στην Αθήνα σε οικονομικό κίνδυνο
Κοινωνία

Eurostat: Η φτώχεια απειλεί την Ελλάδα – Στο «κόκκινο» Αθήνα και περιφέρειες

Τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει από τις πιο ευάλωτες χώρες της ΕΕ

Αλεξάνδρα Τάνκα
Σύρος: Επενδύει στη διεθνή προβολή της
Τουρισμός

Στη διεθνή προβολή της επενδύει η Σύρος

Διεκδικεί διάκριση στο πλαίσιο του διεθνούς θεσμού Best Tourism Villages με την υποψηφιότητα του Γαλησσά

Εκτροπή Αχελώου: Η επιστροφή της πιο σκληρής περιβαλλοντικής διαμάχης στο ΣτΕ
Κατασκευές

Εκτροπή Αχελώου: Η επιστροφή της πιο σκληρής περιβαλλοντικής διαμάχης στο ΣτΕ

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ επαναφέρει το έργο της εκτροπής του Αχελώου, με έντονες αντιδράσεις για το περιβάλλον, το κόστος και την νομική του βάση

Εξωδικαστικός: Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις – Ρυθμισμένα 18 δισ. αρχικών οφειλών
Economy

Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ποιες περιοχές κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ρυθμίσεις - Ο εξωδικαστικός μηχανισμός περιλαμβάνει πλέον και οφειλές τουλάχιστον 5.000 ευρώ

Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber
Business

To mega deal που θέλει η Uber με την μητρική του efood

Εάν πραγματοποιηθεί η πρόταση εξαγοράς της Delivery Hero, η Uber θα γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης στην Ευρώπη

Επενδύσεις: Νέα μονάδα παραγωγής pet food στα Ιωάννινα
Business

Νέα επένδυση 15,7 εκατ. ευρώ στα Ιωάννινα - Τι θα αφορά

Μέρος από τις επενδύσεις 15,7 εκατ. ευρώ που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. θα αφορά και φωτοβολταϊκά συστήματα

Ιράν: Πιο κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία
World

ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση εκεχειρίας – Στο τραπέζι τα πυρηνικά και τα Στενά του Ορμούζ

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Στην παραγωγικότητα, η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και παραγωγικότητα: Η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω...

Στην τεχνητή νοημοσύνη, η Ευρώπη ενισχύει την παραγωγικότητα ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην υιοθέτησή της από τις επιχειρήσεις

Αφροδίτη Τζιαντζή
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί – Ποιοι το δικαιούνται
Economy

Επίδομα παιδιού: Ποιοι και πότε θα λάβουν τα 150 ευρώ

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού - Το χρονοδιάγραμμα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies