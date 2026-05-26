Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέο ιστορικό υψηλό ο Kospi, διόρθωσε ο Nikkei

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν σήμερα οι ασιατικές αγορές, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη της Νότιας Κορέας να σημειώνει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την πορεία των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη «προχωρούν καλά», αν και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επαναλάβουν στρατιωτικές επιθέσεις εάν οι συνομιλίες δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν μεικτά στις δηλώσεις Τραμπ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Ιούλιο ενισχύθηκαν κατά 2,09%, φθάνοντας τα 98,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI για τον ίδιο μήνα υποχώρησε κατά 5,13%, στα 91,64 δολάρια το βαρέλι, σε σύγκριση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Η αγορά του WTI παρέμεινε κλειστή τη Δευτέρα λόγω της αργίας της Memorial Day στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εύθραυστη. Η United States Central Command ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αμυντικά πλήγματα» εναντίον ιρανικών θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και σκαφών που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα νότια της χώρας.

Παρόλα αυτά, ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας εκτινάχθηκε κατά 2,55%, κλείνοντας στις 8.047,51 μονάδες, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό στις 8.131,15 μονάδες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ περιόρισε τα αρχικά του κέρδη, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση με άνοδο 0,98%.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,25%, κλείνοντας στις 64.996,09 μονάδες, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το ιστορικό ρεκόρ της προηγούμενης ημέρας, όταν ο δείκτης ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 65.000 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης TOPIX κατέγραψε οριακή πτώση, κλείνοντας στις 3.938,46 μονάδες.

Παράλληλα, ο υποδιοικητής της Bank of Japan, Ryozo Himino, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα εξακολουθεί να εξετάζει τον χρόνο μιας πιθανής αύξησης επιτοκίων, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,39%, στις 8.657,80 μονάδες.

Αντίθετα, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,22%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng Index ανέκαμψε από τις αρχικές απώλειες και έκλεισε με άνοδο 0,3%, στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη χθεσινή αργία.