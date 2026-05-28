Ποσειδώνια 2026: Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής

Ως τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας και ως τον βασικό μοχλό που μπορεί να προσφέρει ανάπτυξη, καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και προοπτική για τη νέα γενιά χαρακτήρισε την ελληνική ναυτιλία ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα, με αφορμή την έναρξη, την προσεχή Δευτέρα 1η Ιουνίου, της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «Ποσειδώνια 2026».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, υπογράμμισε ότι «σε μια εποχή διεθνών προκλήσεων και πολλαπλών ρήξεων, η Ναυτιλία των Ελλήνων, ως πυλώνας σταθερότητας, ανθεκτικότητας και παγκόσμιας συνέχειας, ενώνει τον κόσμο και ηγείται με όραμα, αποφασιστικότητα και θεσμική υπευθυνότητα».

«Η στρατηγική αξία της ναυτιλίας αναδεικνύεται και στα Ποσειδώνια 2026, έναν θεσμό κύρους που προάγει τον ουσιαστικό διάλογο και τη συνεργασία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του κλάδου», πρόσθεσε η κ. Τραυλού, καταλήγοντας ότι «με υπερηφάνεια υποδεχόμαστε στην Ελλάδα, πατρίδα της ισχυρότερης ναυτιλίας στον κόσμο, τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα».

Τα Ποσειδώνια 2026 ανοίγουν τις πύλες τους την 1η Ιουνίου, καλωσορίζοντας στην Αθήνα περισσότερους από 40.000 επαγγελματίες του ναυτιλιακού κλάδου από όλο τον κόσμο, σε μια διοργάνωση που αναμένεται να αποτελέσει όχι μόνο τη μεγαλύτερη αλλά και την πλέον αναμενόμενη στη μακρά ιστορία του θεσμού.

Με φόντο τις γεωπολιτικές προκλήσεις στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο των θαλάσσιων μεταφορών στο παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα. Με εκατοντάδες πλοία να παραμένουν εγκλωβισμένα για μήνες στα Στενά του Ορμούζ και τις εφοδιαστικές αλυσίδες ενέργειας να δέχονται τεράστια πίεση, η ανθεκτικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας δοκιμάζεται για ακόμη μία φορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κικίλιας: Η ναυτιλία επηρεάζει την καθημερινότητα της κοινωνίας

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ακόμη ότι η ελληνική ναυτιλία δεν αφορά μόνο τους πλοιοκτήτες ή έναν κλειστό επιχειρηματικό κύκλο, αλλά επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα της κοινωνίας. Υπογράμμισε ότι μέσα από τα λιμάνια, τις ενεργειακές υποδομές, τις θαλάσσιες μεταφορές και το παγκόσμιο εμπόριο δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας και στηρίζονται ολόκληρες τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερα στάθηκε στην ανάγκη να στραφούν οι νέοι στα «επαγγέλματα της θάλασσας», τα οποία, όπως είπε, μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο απέναντι στην ανεργία και τη φυγή νέων στο εξωτερικό.

Παράλληλα, ανέδειξε τη γεωπολιτική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας συνδέεται με ελληνόκτητα πλοία. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό δίνει στην Ελλάδα ισχυρό διαπραγματευτικό ρόλο στα διεθνή φόρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά σε μια περίοδο παγκόσμιων κρίσεων, ενεργειακής αβεβαιότητας και πολέμων.

Γιώργος Αλεξανδράτος: 100 επαγγέλματα συνδέονται με τη ναυτιλία

Ο Γιώργος Αλεξανδράτος, πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις «μάχες» που δίνει η ελληνική ναυτιλία σε διεθνές επίπεδο για τη διασφάλιση των συμφερόντων της χώρας και του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απασχόληση, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία και στους ναυτικούς, αλλά δημιουργεί ένα ολόκληρο «οικοσύστημα» περισσότερων από 100 επαγγελμάτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για έναν κλάδο που παράγει γνώση, καινοτομία και επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμη και για νέους χωρίς σημαντικό αρχικό κεφάλαιο.

Γιάννης Λύρας: Επιτυχημένο το επιχειρηματικό μοντέλο της ελληνικής ναυτιλίας

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Λύρας, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Ποσειδωνίων, επικεντρώθηκε στη διεθνή διάσταση της ναυτιλίας και στις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο.

Τόνισε ότι η ναυτιλία αποτελεί διαχρονικά μέσο ειρηνικής συνεργασίας μεταξύ των λαών, καθώς συνδέει χώρες, οικονομίες και πολιτισμούς. Παράλληλα, υπερασπίστηκε το παραδοσιακό μοντέλο της ελληνικής ναυτιλίας, το οποίο βασίζεται στις οικογενειακές επιχειρήσεις και στον ανθρώπινο παράγοντα, σε αντίθεση με τα απρόσωπα εταιρικά μοντέλα μεγάλων πολυεθνικών.

Ο κ. Λύρας επεσήμανε επίσης ότι η ελληνική ναυτιλία παραμένει μία από τις ελάχιστες δυνάμεις της πραγματικής οικονομίας όπου οι ανθρώπινες σχέσεις, η προσωπική ευθύνη και η εμπειρία εξακολουθούν να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο ανέδειξε όχι μόνο την οικονομική αλλά και την κοινωνική και πολιτισμική αξία του κλάδου.

Γιάννης Μώραλης: Ο Πειραιάς, το κέντρο της ελληνικής ναυτιλίας

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, επικέντρωσε την παρέμβασή του στη σύνδεση της ναυτιλίας με την πόλη του Πειραιά και τη λεγόμενη «γαλάζια οικονομία». Υπογράμμισε ότι ο Πειραιάς αποτελεί διαχρονικά το διοικητικό και επιχειρηματικό κέντρο της ελληνικής ναυτιλίας, φιλοξενώντας το μεγαλύτερο μέρος των ναυτιλιακών φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων της χώρας.

Ο κ. Μώραλης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες που δημιουργεί η ναυτιλία για την τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Όπως ανέφερε, στόχος του δήμου είναι η ανάπτυξη της «γαλάζιας οικονομίας» να μεταφραστεί σε νέες θέσεις εργασίας, ενίσχυση της καινοτομίας, στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τα ναυτιλιακά επαγγέλματα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το μέλλον του Πειραιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θάλασσα και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται γύρω από αυτή.

Χαράλαμπος Φαφαλιός: Στην πρώτη γραμμή προόδου της ναυτιλίας

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου, Χαράλαμπος Φαφαλιός, τόνισε ότι η χώρα μας έχει δημιουργήσει την ισχυρότερη ναυτιλιακή βιομηχανία στον κόσμο, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προόδου της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Αυξημένος ο αριθμός των εκθετών κατά 9%

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Θεόδωρος Βώκος, διευθύνων σύμβουλος της «Ποσειδώνια Εκθέσεις Α.Ε.», δήλωσε: «Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, παρά τις αρχικές ανησυχίες, η κρίση στον Κόλπο δεν μας επηρέασε και όλοι οι εκθέτες και οι επισκέπτες από την περιοχή του Κόλπου επιβεβαίωσαν την παρουσία τους.

Ωστόσο, αυτή η κρίση ανέδειξε και την ανθεκτικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η οποία όχι μόνο ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στις προκλήσεις, αλλά επιβεβαίωσε και τη σημασία της για την παγκόσμια οικονομία, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη λειτουργία της και τη στήριξη του διεθνούς εμπορίου υπό αντίξοες συνθήκες».

Ο κ. Βώκος τόνισε ακόμη την ευρύτερη οικονομική σημασία της φετινής διοργάνωσης, σημειώνοντας ότι τα Ποσειδώνια 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς συνέδρια, επιχειρηματικές συναντήσεις, δεξιώσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης πραγματοποιούνται εδώ και εβδομάδες πριν από τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης.

Η φετινή έκθεση θα φιλοξενήσει αριθμό-ρεκόρ 24 εθνικών περιπτέρων — συμπεριλαμβανομένων των επίσημων συμμετοχών της Γερμανίας και της Ιταλίας, που επιστρέφουν έπειτα από μακρά απουσία — στον εκθεσιακό χώρο των 45.000 τετραγωνικών μέτρων του Athens Metropolitan Expo. Συνολικά, 2.227 εκθέτες από 83 χώρες και επικράτειες θα συμμετάσχουν στην έκθεση, εκπροσωπώντας κάθε τομέα της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας. Σε σύγκριση με τη διοργάνωση του 2024, ο αριθμός των εκθετών έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 9%.