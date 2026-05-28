Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει η πλαρφόρμα Α21

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 28.05.2026, 17:54
Ανοίγει αύριο, Παρασκευή 29/05/2026, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων (έτους 2026), σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την 10η Ιουλίου 2026 και ώρα 18:00.

Η υποβολή της αίτησης για το επίδομα παιδιού

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Οι προϋποθέσεις

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

