16ο Annual Capital Link Sustainability Forum: «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα»

Ένα από τα σημαντικά πάνελ του Συνεδρίου αφορούσε η συζήτηση με τίτλο «Η Αλληλεπίδραση Ενέργειας και Τεχνητής Νοημοσύνης στην Επιδίωξη της Βιωσιμότητας»

Business 27.05.2026, 20:28
Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία και υψηλή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε για 16η συνεχή χρονιά το «Capital Link Sustainability Forum», με τίτλο «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα», επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας κράτους, επιχειρήσεων και κοινωνίας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου.

Το Συνέδριο διεξήχθη στις 26 Μαΐου 2026 στο Divani Caravel Hotel, υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ – Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του CSR Hellas, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων εκπροσώπων της κυβέρνησης, της επιχειρηματικής κοινότητας, διεθνών οργανισμών και θεσμικών φορέων.

Ένα από τα σημαντικά πάνελ του Συνεδρίου αφορούσε η συζήτηση με τίτλο «Η Αλληλεπίδραση Ενέργειας και Τεχνητής Νοημοσύνης στην Επιδίωξη της Βιωσιμότητας».

 Μέσα από το πάνελ αναδείχθηκε η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πιο «έξυπνων», αποδοτικών και βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο της AI στη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της διαχείρισης και της κατανάλωσης ενέργειας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις σημαντικές προκλήσεις που προκύπτουν από τις αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις που συνεπάγεται η ίδια η ανάπτυξη και χρήση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, εξετάστηκε πώς η τεχνολογία, η ψηφιοποίηση και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, χωρίς να επιβαρύνουν δυσανάλογα το ενεργειακό αποτύπωμα. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη υιοθέτησης ισορροπημένων και καινοτόμων προσεγγίσεων που θα επιτρέψουν τη συνύπαρξη ψηφιακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη σημασία των συνεργασιών μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, εταιρειών ενέργειας και τεχνολογίας, καθώς και θεσμικών φορέων, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Μέσα από τη συζήτηση υπογραμμίστηκε ότι η στενότερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου, ανθεκτικού και τεχνολογικά εξελιγμένου ενεργειακού οικοσυστήματος.

Moderator:

  • κα Κιάρα Κόντη, Εταίρος & Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΕΥ Ελλάδος

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

  • κ. Βασίλης Καρκατζούνης, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης & Διακυβέρνησης Δεδομένων – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης

Panelists:

  • κ. Ανδρέας Κυριλής, Senior PartnerBain & Company
  • Δρ. Σπυρίδων Κιαρτζής, Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας – HELLENiQ ENERGY
  • κ. Αθανάσιος (Θανάσης) Κεφάλας, ΠρόεδροςImerys Greece
  • κα. Έλενα Αθουσάκη, Chief Sustainability Officer Όμιλος Motor Oil

Η κα Κιάρα Κόντη, Εταίρος & Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΕΥ Ελλάδος, στην εναρκτήρια τοποθέτησή της ως συντονίστρια της συζήτησης, σημείωσε ότι, για δεκαετίες, η περιβαλλοντική διαχείριση αντιμετωπιζόταν από τις επιχειρήσεις απλά ως ζήτημα συμμόρφωσης, όμως, σήμερα, αυτή η οπτική δεν αρκεί, ειδικότερα υπό το πρίσμα των εντεινόμενων φυσικών καταστροφών και των διαταραχών που εκείνες επιφέρουν στην επιχειρηματική λειτουργία. Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν, παράλληλα, μία νέα πρόκληση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς, από τη μία, καλούνται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους, αλλά, από την άλλη, να περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα από τη χρήση του AI, το οποίο απαιτεί υπέρογκες ποσότητες φυσικών πόρων. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η μακροπρόθεσμη αξία στην εποχή του AI, δημιουργείται όταν η φύση δεν αντιμετωπίζεται ως εξωτερικός παράγοντας, αλλά ως βασικό θεμέλιο της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο κ. Ανδρέας Κυριλής, Senior PartnerBain & Company, τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αναδεικνύεται ταχύτατα σε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς βιωσιμότητας. Παράλληλα, όμως, δημιουργεί αυξανόμενες απαιτήσεις σε ενέργεια και υποδομές — προκλήσεις που η Ευρώπη θα χρειαστεί ολοένα και περισσότερο να αντιμετωπίσει. Σημείωσε ότι, σύμφωνα με το κλιματικο-οικονομικό μοντέλο της Bain & Company, η ΤΝ και τα data centres ενδέχεται να παράγουν έως και 810 εκ. μετρικούς τόνους εκπομπών CO₂ παγκοσμίως ετησίως έως το 2035, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 2% των παγκόσμιων εκπομπών και στο 17% των συνολικών βιομηχανικών εκπομπών. Τόνισε επίσης ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της ΤΝ θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη διαθεσιμότητα καθαρών και αξιόπιστων πηγών ενέργειας, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για υποδομές ΤΝ συνεχίζει να επιταχύνεται.

Ο Ανδρέας Κυριλής υπογράμμισε ακόμη ότι σχεδόν το 80% των στελεχών διαβλέπουν ισχυρές δυνατότητες στην ΤΝ για την επιτάχυνση στρατηγικών βιωσιμότητας. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εταιρείες που πρωτοπορούν στη διασύνδεση ΤΝ και βιωσιμότητας είναι εκείνες που ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα εξαρχής στη διακυβέρνηση της ΤΝ, στον τεχνολογικό σχεδιασμό και στα λειτουργικά τους μοντέλο. Επιπλέον, σημείωσε ότι η ΤΝ αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς η χώρα τοποθετείται ως περιφερειακός κόμβος, με σημαντικές επενδύσεις να ανακοινώνονται τόσο σε δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και σε data centres νέας γενιάς.

Τέλος, ο Ανδρέας Κυριλής τόνισε ότι η «υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης» θα καταστεί κρίσιμη, τόσο για τον ενεργειακό τομέα όσο και για τη συνολικότερη ατζέντα μετάβασης της Ευρώπης. Σημείωσε ότι η κατανάλωση ενέργειας μεταξύ μοντέλων ΤΝ που εκτελούν την ίδια εργασία, μπορεί να διαφέρει ακόμη και πάνω από 100 φορές, ενώ τεχνικές όπως το model fine-tuning και η quantization μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές έως και 70% και 50% αντίστοιχα.

Κατέληξε επισημαίνοντας ότι οι ομάδες βιωσιμότητας και τεχνολογίας πρέπει να συνεργάζονται από την αρχή, ώστε η ανάπτυξη της ΤΝ να ενισχύει — και όχι να υπονομεύει — τις εταιρικές δεσμεύσεις για net-zero και τους μακροπρόθεσμους στόχους ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης.

Ο Δρ. Σπυρίδων Κιαρτζής, Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας – HELLENiQ ENERGY, σημείωσε ότι: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά εργαλείο που συμπληρώνει τις υφιστάμενες πολιτικές».

 Η επιτυχής μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος απαιτεί μακρόπνοο σχεδιασμό, ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στοχευμένη υλοποίηση βιώσιμων έργων. Μια διττή προσέγγιση είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: μετριασμός και προσαρμογή. Ο μετριασμός επικεντρώνεται στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης γης. Η προσαρμογή, από την άλλη, αφορά την προετοιμασία των κοινωνιών και των οικοσυστημάτων για τις νέες κλιματικές συνθήκες, προστατεύοντας τις ευάλωτες κοινότητες και διαφυλάσσοντας τους ζωτικούς φυσικούς πόρους.

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αναδεικνύεται σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα, με δυναμική να επανακαθορίσει τον τρόπο λειτουργίας και να διαταράξει τους κλασικούς παραγωγικούς και ενεργειακούς κλάδους. Tο κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η ΤΝ έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την ενεργειακή μετάβαση, αλλά με ποιους όρους και ποιον σκοπό εξυπηρετεί. Η υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια τεχνολογική έννοια, αλλά ένα ηθικό αίτημα: αφορά τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία μπορεί να προάγει τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές κριτικές σχετικά με τη συμβολή της ΤΝ στην ενεργειακή μετάβαση, καθώς η εφαρμογή της απαιτεί εκτεταμένες ενεργειακές υποδομές, οι οποίες καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και επιβαρύνουν το οικολογικό αποτύπωμα. Το οικολογικό αποτύπωμα ενός συστήματος ΤΝ εξαρτάται από τον τρόπο και τον τόπο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει. Η ΤΝ δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά εργαλείο που συμπληρώνει τις υφιστάμενες πολιτικές.

Στην HELLENiQ ENERGY, ο Ενεργειακός & Ψηφιακός Μετασχηματισμός με σύμμαχο την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει δημιουργήσει μια νέα δυναμική, που ενισχύει τον στόχο μας για ένα ενεργειακό μοντέλο που αφήνει θετικό και διαρκές αποτύπωμα. Στον πυρήνα της στρατηγικής μας τίθενται τα μείζονα ζητήματα της βιώσιμης ενέργειας για όλους και της κλιματικής ουδετερότητας, καθώς και η υιοθέτηση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που διασφαλίζουν, κατά προτεραιότητα, την ασφαλή και οικονομικά βιώσιμη λειτουργία, με σεβασμό στο Περιβάλλον και την Κοινωνία.

Ο κ. Αθανάσιος (Θανάσης) Κεφάλας, ΠρόεδροςImerys Greece δήλωσε ότι «Το Green Deal, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε επιφυλάξεις για τη βέλτιστη ταχύτητα και το κόστος υλοποίησης του, αποτελεί κεντρική επιλογή της ΕΕ και θέτει σε όλους την υποχρέωση για κινητοποίηση.

Ο εξορυκτικός κλάδος είναι σημαντικός παράγων στην επίτευξη αυτών των στόχων σε τρείς κατευθύνσεις:

  1.  Ως παραδοσιακός προμηθευτής ορυκτών καυσίμων πρέπει να προσαρμοστεί και να αναδιατάξει τις παραγωγικές λειτουργίες του -βλέπε κλείσιμο λιγνιτωρυχείων και συνδεδεμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα μας- ως καταναλωτής ενέργειας να βελτιστοποιήσει το αποτύπωμά του και ως υπεύθυνη δραστηριότητα να αξιοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο για παραγωγικότερες, ασφαλέστερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον λειτουργίες.
  2.  Να υποστηρίξει το πέρασμα στη Νέα Πράσινη και Ψηφιακή Εποχή, αλλά και στη μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον εφοδιασμό κρίσιμων ορυκτών όπως χαλκός, αλουμίνιο, λίθιο, σπάνιες γαίες που είναι στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων και κρίσιμα για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πυρίτιο για τους ημιαγωγούς αλλά και για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια κ.λπ.
  3.  Με μετα-μεταλλευτικές χρήσεις γης και εγκαταστάσεων να συμβάλλει στην παραγωγή πράσινης ενέργειας ή εγκατάσταση «Εργοστασίων Τεχνολογίας». Τέτοια παραδείγματα στη χώρα μας είναι η εγκατάσταση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων σε περιοχές που διετέλεσαν μεγάλα λιγνιτωρυχεία στη Δυτική Μακεδονία, η προγραμματισμένη δημιουργία μεγάλων Data Centers σε χώρους που λειτούργησαν λιγνιτικοί ατμοηλεκτρικοί σταθμοί και η εγκατάσταση του Υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ στις παλιές μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στο Λαύριο.

Ανάλογα τώρα πρέπει να δούμε τις προκλήσεις που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία αυξάνει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αλλά δημιουργεί ευκαιρίες για αποτελεσματικότερα εργοστάσια παραγωγής αγαθών, εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με έξυπνα συστήματα ψύξης-θέρμανσης, έξυπνα συστήματα στάθμευσης αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για αποτελεσματικότερα διαγνωστικά εργαλεία για την ιατρική και εξατομικευμένες θεραπείες για τον άνθρωπο

Επομένως μπορούμε να ενισχύσουμε συνολικά τη βιωσιμότητα της οικονομίας με τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την υποστήριξη στην παραγωγή πράσινης ενέργειας και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για βελτιστοποίηση των αναλώσεων και κυρίως αυτή της ενέργειας.

 Η κα. Έλενα Αθουσάκη, Chief Sustainability OfficerΌμιλος Motor Oil, ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη συνδέονται πλέον άμεσα, καθώς η AI μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, διαχειρίζεται και καταναλώνεται η ενέργεια. Επισημάνθηκε ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση των ενεργειακών συστημάτων, στη βελτίωση της αποδοτικότητας δικτύων και υποδομών, καθώς και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η ίδια η ανάπτυξη της AI δημιουργεί αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις μέσω data centers, cloud υποδομών και υπολογιστικών συστημάτων υψηλής ισχύος. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε ότι η αγορά περνά σταδιακά από την εποχή του “digital transformation” στην εποχή του “sustainable computation”, όπου η καινοτομία και η ψηφιοποίηση θα πρέπει να συνδυάζονται με ενεργειακή αποδοτικότητα, βιώσιμες υποδομές και καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία των συνεργασιών μεταξύ Πολιτείας, ενεργειακών εταιρειών, τεχνολογικών οργανισμών και θεσμικών φορέων για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και στη δημιουργία ενός ανθεκτικού και ανταγωνιστικού ενεργειακού οικοσυστήματος.

Κεντρικό μήνυμα: Η επόμενη μεγάλη πρόκληση δεν είναι μόνο η ανάπτυξη περισσότερης τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η δημιουργία ενός μοντέλου “sustainable computation”, όπου η τεχνολογική πρόοδος θα συμβαδίζει με τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Γενικές πληροφορίες για το συνέδριο

Το συνέδριο τίμησαν με την υποστήριξη και τη συμμετοχή τους:

Οι ακκόλουθοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι

  • Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Μιχαήλ Κακλαμάνης
  • Ο κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
  • Η κα Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
  • Ο κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
  • Ο κ. Βασίλης Καρκατζούνης, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης & Διακυβέρνησης Δεδομένων – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης

καθώς και

  • Ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής – Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Επικεφαλής εταιρειών και οργανισμών που μίλησαν

AKTOR GROUP OF COMPANIES • Bain & Company • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών • Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα • ΕΡΤ •ΕΥΔΑΠ • Enterprise Greece • EY Ελλάδος • HELLENiQ ENERGY • Ίδρυμα Μποδοσάκη • Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΕΔΕ • IMERYS GREECE S.A. • INTERAMERICAN GREECE part of Achmea • Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) • KBVL Law Firm, Member of the Deloitte Legal Network • LAMDA Development • Libra Group •Lidl Ελλάς • Μαζί για το Παιδί • McKinsey & Company Greece & Cyprus •Όμιλος Motor Oil • Όμιλος ΟΤΕ • παραχωρησιούχος εταιρεία «Γέφυρα Α.Ε.» • PPC Group • PwC • ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών • Saracakis Group of Companies •VDI Law Firm

Ατζέντα συνεδρίου

Η ατζέντα του φετινού Συνεδρίου περιλάμβανε τις εξής θεματικές:

  • Ο Σύγχρονος Ρόλος των Κοινωφελών Ιδρυμάτων: Κοινωνικός Αντίκτυπος & Βιωσιμότητα
  • Φορολογική Διοίκηση και Βιώσιμη Οικονομία: Μια στρατηγική σχέση
  • Βιώσιμες Υποδομές: Από τον σχεδιασμό στην πράξη
  • Η Αλληλεπίδραση Ενέργειας και Τεχνητής Νοημοσύνης στην Επιδίωξη της Βιωσιμότητας
  • Από την Ανάπτυξη στη Βιωσιμότητα: Ο Ρόλος της Οικονομικής Πολιτικής
  • Κοινωνική Πολιτική και Επιχειρηματική Ευθύνη ως Πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Πλοήγηση σε έναν Κόσμο σε Κίνηση: Παγκόσμια Επιχειρηματική Ηγεσία σε μια Εποχή Γεωπολιτικών Αναταράξεων

Απονομή του «2026 Capital Link Sustainability Leadership Award» από τον πρόεδρο της Βουλής

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την απονομή του “2026 Capital Link Sustainability Leadership Award” στην κα Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής και Πρόεδρο του CSR Hellas, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας και ουσιαστικής συμβολής της στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της διάδοσης των αρχών ESG στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Μιχαήλ Κακλαμάνης, προσδίδοντας ιδιαίτερο κύρος και υψηλό συμβολισμό στη βράβευση και αναδεικνύοντας τη σημασία της προσφοράς και του έργου της κας Πάλλη-Γιαννακοπούλου στον τομέα της βιωσιμότητας και της κοινωνικά υπεύθυνης ανάπτυξης.

ANNUAL CAPITAL LINK SUSTAINABILITY GUIDEBOOK

Στο πλαίσιο του Annual Capital Link Sustainability Forum εκδόθηκε και φέτος το ειδικό πολυσέλιδο ψηφιακό Sustainability Guidebook, μία ολοκληρωμένη έκδοση αφιερωμένη στις σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές στον τομέα της Βιωσιμότητας, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η έκδοση φιλοξενεί άρθρα Υπουργών, επικεφαλής Οργανισμών και Θεσμικών Φορέων, διακεκριμένων επιχειρηματιών, ανώτατων στελεχών της αγοράς, ακαδημαϊκών και προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ομιλητών του Συνεδρίου, οι οποίοι παρουσιάζουν σύγχρονες στρατηγικές, πρωτοβουλίες και δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.  Μέσα από αρθρα υψηλού επιπέδου, το “Sustainability Guidebook” αναδεικνύει τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον ESG, τις προκλήσεις και ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης, καθώς και διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία στήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα και διεθνώς.

