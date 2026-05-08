10ο Capital Link Maritime Leaders Summit – Greece: Την 1 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum InterContinental Athens

Tο 10ο Capital Link Maritime Leaders Summit – Greece θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum InterContinental Athens. Το Forum διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια σε συνεργασία με την DNV και με τη συνεργασία των Nasdaq και New York Stock Exchange. Το Συνέδριο αυτό εντάσσεται στην ατζέντα των εκδηλώσεων των Ποσειδωνίων και θεωρείται ένα από τα καλύτερα events της εβδομάδας.

Προσελκύοντας περισσότερους από 1.000 συμμετεχοντες, το Συνέδριο συγκεντρώνει την ηγεσία της ελληνικής ναυτιλίας καθώς και ένα διεθνές κοινό πλοιοκτητών, θεσμικών επενδυτών, τραπεζιτών, ρυθμιστικών αρχών, παραγόντων του κλάδου και διεθνών μέσων ενημέρωσης, που ταξιδεύουν στην Αθήνα ειδικά για να γνωρίσουν την ελληνική ναυτιλία. Ως μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της Εβδομάδας των Ποσειδωνίων, προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα όπου κορυφαία στελέχη του κλάδου μοιράζονται απόψεις για τις κρίσιμες εξελίξεις της αγοράς και τη μελλοντική πορεία της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Η θεματολογία καλύπτει τις αγορές δεξαμενόπλοιων, containerships και dry bulk, τις γεωπολιτικές συνθήκες και εντάσεις, το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή μετάβαση και την τεχνολογική καινοτομία, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημερινή και τη νέα γενιά ηγεσίας της ελληνικής ναυτιλίας. Με ένα υψηλού επιπέδου πάνελ ομιλητών και διεθνή απήχηση, το Συνέδριο προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία άμεσης επαφής με κορυφαία στελέχη της ναυτιλίας και των επενδύσεων σε ένα και μόνο περιβάλλον.

Εγγραφές: https://forums.capitallink.com/shipping/2026analyst/signup.html

Θεματολογία πάνελ συζητήσεων & παρουσιάσεων

Εισαγωγικά Σχόλια:

κ . George M. Teriakidis, Regional Manager for Southeast Europe, Maritime – DNV

Regional Manager for Southeast Europe, Maritime – κ. Nicolas Bornozis, President – Capital Link

Κύρια εισαγωγική ομιλία

Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Ελληνική Δημοκρατία

TANKER MARKETS IN MOTION: ENERGY SHIFTS, TRADE REALIGNMENT, & INVESTMENT STRATEGY

Συντονιστής: κ. Keith Billotti, Partner – Seward & Kissel LLP

Ομιλητές:

κ . Antonis Kanellakis, Executive Director – Alpha Bulkers/Pantheon Tankers/ Alpha Gas

Executive Director – κ . Jerry Kalogiratos, CEO – Capital Tankers Corp. (EGO:CAPT)

CEO – κ . Yiannis Procopiou, CEO – Centrofin Management Inc.

CEO – κ . Svein Moxnes Harfjeld, President & Chief Executive Officer & Member of the Board of Directors – DHT Holdings, Inc. (NYSE: DHT)

President & Chief Executive Officer & Member of the Board of Directors – κ. Pankaj Khanna, CEO – Heidmar Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: HMR)

DRY BULK AT AN INFLECTION POINT: SUPPLY, DEMAND, & CORPORATE STRATEGY

Συντονίστρια: κα. Sofia Kalomenides, Partner – Europe Central Capital Markets Leader – EY

Ομιλητές:

κα . Semiramis Paliou, Director & CEO – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX); Chairperson – HELMEPA & INTERMEPA

Director & CEO – Chairperson – κ . Costas Delaportas, CEO – DryDel Shipping

CEO – κ . John Dragnis, CEO – Goldenport Group

CEO – κ . Polys Hajioannou, CEO – Safe Bulkers, Inc. (NYSE: SB); President – Cyprus Union of Shipowners (CUS)

CEO – President – κ. Stamatis Tsantanis, Chairman & Chief Executive Officer – Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP); Founder, Chairman & Chief Executive Officer – United Maritime Corporation (NASDAQ: USEA)

Παρουσίαση

κ. John McDonald, Chairman & Chief Executive Officer – ABS

SHIPPING AS THE BACKBONE OF GLOBAL TRADE – SAFEGUARDING SUPPLY CHAINS AMID GEOPOLITICS, RISKS, & DISRUPTION

Συντονίστρια: κα. Han Deng, Partner – Reed Smith LLP

Ομιλητές:

κ . Aristides J. Pittas, Chairman & CEO – Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA); EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY); Euroholdings Ltd. (NASDAQ: EHLD)

Chairman & CEO – κ . George Youroukos, Executive Chairman – Global Ship Lease, Inc. (NYSE: GSL)

Executive Chairman κ . Andy McKeran, Chief Growth Officer – Lloyd’s Register

Chief Growth Officer κ. René Kofod-Olsen, Group CEO – V.Group

GLOBAL CAPITAL MARKETS & SHIPPING: THE ROLE OF EURONEXT ATHENS

1X1 DISCUSSION WITH

κ . Mathieu Caron, Group Head of Primary Markets, Member of the Executive Committee – Euronext

Group Head of Primary Markets, Member of the Executive Committee – κ. Yianos Kontopoulos, CEO – Euronext Athens

Keynote session

1X1 DISCUSSION WITH

κ . Arsenio Dominguez , Secretary General – International Maritime Organization (IMO)

, Secretary General κ. Knut Ørbeck-Nilssen, Group President & CEO – DNV

INNOVATION & TECHNOLOGY: ENABLING THE FUTURE OF GLOBAL SHIPPING

Συντονίστρια: κα. Anthi Miliou, Maritime Commercial Director – Lloyd’s Register

Ομιλητές:

κ . Brian Matthews, Founder & CEO – AMPERA

Founder & CEO – Δρ . Konstantinos Kyriakopoulos, CEO & Co-Founder – DeepSea Technologies

CEO & Co-Founder – κ . Yarden Gross, CEO & Co-Founder – Orca AI

CEO & Co-Founder – κ . Nicholas K. Notias, CEO – SteelShips LLC

CEO – κα. Marina Hadjipateras, Founder & Managing Partner – TMV

GREEN SHIPPING DEBATE: ALIGNING REGULATION, REALITY AND RESULTS

Συντονιστής: κ. Paolo Moretti, CEO – RINA SERVICES S.p.A

Ομιλητές:

κα . Dorothea Ioannou, CEO – American P&I Club

CEO – κ . Andreas Hadjipetrou, CEO – Columbia Group

CEO – κ . Polys Hajioannou, President – Cyprus Union of Shipowners (CUS); CEO – Safe Bulkers, Inc. (NYSE: SB)

President – CEO – κ . Alex Hadjipateras, COO – Dorian LPG Ltd (NYSE: LPG); Managing Director – Dorian LPG Management Corp.

COO – Managing Director – κα. Ioanna Procopiou, Managing Director – Prominence Maritime; President Designate – BIMCO

SHIPPING AT CROSSROADS: GEOPOLITICS, GLOBAL MARKET SHIFTS, & STRATEGIC POSITIONING

Συντονίστρια: κα. Cristina Saenz de Santa Maria, CEO Maritime – DNV

Ομιλητές:

Captain Abdulkareem Al Masabi, CEO – ADNOC Logistics & Services (DH: ADNOCLS)

CEO – Δρ . John Coustas, Chairman , President & CEO – Danaos Corporation (NYSE: DAC)

Chairman President & CEO – Δρ . Anil Sharma, Founder & CEO – GMS & Lila Global

Founder & CEO – κ . Harry Vafias, Founder – Stealthgas (GASS) / Imperial Petroleum (IMPP) / C3iS inc (CISS)

Founder – Δρ. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018)

BRIDGING LEGACY, LEADERSHIP & TRANSFORMATION – SHAPING THE NEXT CHAPTER OF GREEK SHIPPING

Συντονίστρια: κα. Paillette Palaiologou, M&O East Europe, Mediterranean Sea, Middle East, India & Africa (EMA) Senior Vice President – Bureau Veritas

Ομιλητές:

κα . Marielena Procopiou, Founder & Chief Executive Officer – Delos Navigation and Akrotiri Tankers

Founder & Chief Executive Officer – κ . Diamantis Pateras, Deputy CFO – Contships Management Inc.

Deputy CFO – κα . Eirini Pitta, Investor Relations Officer – Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA); EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY); Management Consultant – Eurobulk Ltd.

Investor Relations Officer – Management Consultant – κα. Amalia Miliou-Theocharaki, Deputy Managing Director – TEO Shipping Corporation

NAVIGATING THE MARKET – STRATEGY, SCALE, & SHIPPING CYCLES

Συντονίστρια: κα. Dora Mace-Kokota, Partner, International Head – Maritime, Trade and Offshore and Managing Partner, Greek Office – Stephenson Harwood

Ομιλητές:

κ . Petros Pappas, CEO & Director – Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK)

CEO & Director – κ. George Economou, Founder – TMS Group

SHIPPING & THE GLOBAL ENERGY LANDSCAPE

Συντονιστής: κ. George Paleokrassas, Senior Partner – Watson Farley & Williams

Ομιλητές: