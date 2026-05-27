Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Reuters Breakingviews 27.05.2026, 10:06
Σχολιάστε
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Robyn Mak

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Reuters Breakingviews

Η αγορά της Νότιας Κορέας έχει πάρει φωτιά. Ο δείκτης Kospi σημείωσε ράλι καταγράφοντας ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, χάρη στον «στρατό» των 14 εκατομμυρίων ιδιωτών επενδυτών της χώρας που εισέρρευσαν μαζικά, ακόμη και όταν οι ξένοι επενδυτές πουλούσαν. Ωστόσο, τα αγαπημένα παιδιά της τεχνητής νοημοσύνης, Samsung Electronics και SK Hynix, ισοδυναμούν πλέον με σχεδόν το μισό του δείκτη, αφήνοντας την αγορά εκτεθειμένη σε μια πιθανή κάμψη της ζήτησης για AI και σε άλλους κινδύνους. Πρόκειται για μια δυνητική πυριτιδαποθήκη.

Μετά από μια άνοδο που ξεπέρασε το 1.000% στην τιμή της μετοχής της κατά το περασμένο έτος, η SK μόλις ενώθηκε με τις ανταγωνίστριές της στην κατασκευή τσιπ μνήμης, τη Samsung και την αμερικανική Micron Technology, αγγίζοντας σε κεφαλαιοποίηση το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για πυρίτιο αποθήκευσης δεδομένων υψηλής τεχνολογίας έχει βυθίσει τον πασιφανώς κυκλικό κλάδο σε μια σοβαρή έλλειψη, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, θα διαρκέσει για ακόμα ένα ή δύο χρόνια. Αυτό λειτούργησε ως θείο δώρο για την πρωτοπόρο της αγοράς SK: η εταιρεία, υπό την ηγεσία του Kwak Noh-jung, βρίσκεται σε τροχιά να υπερτετραπλασιάσει τα EBITDA της φτάνοντας τα 174 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, σύμφωνα με τη Visible Alpha.

Η χρηματιστηριακή φρενίτιδα οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τους ιδιώτες επενδυτές της Νότιας Κορέας, ο αριθμός των οποίων ισοδυναμεί με περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας.

Από τις αρχές του έτους, οι καθαρές εκροές από ξένους επενδυτές έχουν ανέλθει σε 62 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και μεγάλο μέρος αυτού οφειλόταν σε προσαρμογές της στάθμισης των χαρτοφυλακίων παρά σε ενεργές πωλήσεις, εκτιμά ο Alvin So, στρατηγικός αναλυτής της Goldman Sachs Research.

Οι εγχώριοι επενδυτές, ενθαρρυμένοι από τις γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις της κυβέρνησης για όσους πωλούν ξένες μετοχές και αγοράζουν εγχώριες, έχουν υπερκαλύψει με το παραπάνω τα κεφάλαια που αποχώρησαν.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι αυξάνονται. Το υπόλοιπο των ανεξόφλητων δανείων για αγορές με περιθώριο ασφάλισης (margin loans) έχει αυξηθεί κατά σχεδόν ένα τρίτο, ξεπερνώντας τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με την Ένωση Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων της Κορέας.

Ενώ αυτά τα απόλυτα μεγέθη εξακολουθούν να φαίνονται διαχειρίσιμα, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των μοχλευμένων διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν εκτοξευθεί στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον So της Goldman, ποσό που ισούται με το 1% του free float της αγοράς – σημαντικά υψηλότερο από ό,τι στην Ταϊβάν, την Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ.

Επιπλέον, τα στοιχήματα των επενδυτών φαίνονται ανησυχητικά συγκεντρωμένα: περισσότερα από δώδεκα μοχλευμένα ETFs single-stock, που συνδέονται είτε με τις μετοχές της Samsung είτε της SK, πρόκειται να κάνουν το ντεμπούτο τους αυτή την εβδομάδα και ενδέχεται να προσελκύσουν έως και 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρών εισροών, αναφέρει το Bloomberg.

Όλα αυτά προμηνύουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η αγορά της Νότιας Κορέας θα βρίσκεται στους ρυθμούς της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο τεχνολογικός τομέας ισοδυναμεί με το ιλιγγιώδες 73% των μελλοντικών συνολικών κερδών της χώρας, εκτιμούν οι αναλυτές της BNP Paribas, οι οποίοι συμπεραίνουν ότι οι μη τεχνολογικές μετοχές φαίνονται πλέον υπερτιμημένες. Οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»
Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
World

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα
Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος
Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εστίαση: Γιατί «έπεσε» ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο
Economy

Γιατί πέφτει ο τζίρος στην εστίαση;

Η πτώση του τζίρου στην εστίαση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ακρίβειας

Γιάννης Αγουρίδης
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Reuters Breakingviews

Πώς η SK Hynix «εριξε» τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της AI

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Robyn Mak
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα
Business

Και επισήμως η Lululemon στην Ελλάδα με το πρώτο κατάστημα

Ο σχεδιασμός της Arion Retail Group για τη Lululemon και τα τρία καταστήματα στην Αττική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Reuters Breakingviews
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Reuters Breakingviews

Πώς η SK Hynix «εριξε» τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της AI

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Robyn Mak
Επενδύοντας στην εποχή της σπάνης
Financial Times

Για πόσο οι επενδυτές θα περιφρονούν την πραγματικότητα;

Οι αγορές δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τη νέα τάση των κυβερνήσεων για συσσώρευση (αποθεμάτων) και περιχαράκωση

Gillian Tett
Ο κίνδυνος της PwC για την Evergrande δεν αφορά μόνο τα χρήματα
Reuters Breakingviews

Η υπόθεση της Evergrande δεν είναι μόνο τα χρήματα

Σκληρά μαθήματα θα αντληθούν από την επική κατάρρευση της Evergrande, όπως ακριβώς συνέβη και μετά την Enron

Ka Sing Chan
Τα ταμειακά διαθέσιμα της Nvidia διευθύνουν την ορχήστρα της τεχνητής νοημοσύνης
Reuters Breakingviews

Η τέλεια «ορχήστρα» της Nvidia και ο κίνδυνος δυσαρμονίας

Ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia έχει δημιουργήσει μια αρμονική «σονάτα» πυριτίου - Αν προσθέσεις όμως πάρα πολλά μέλη στην ορχήστρα, αρχίζεις να διακινδυνεύεις την αρμονία

Robert Cyran
Γιατί η καμπύλη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου δεν είναι κρυστάλλινη σφαίρα
Partners

Τι δείχνει η «κρυστάλλινη σφαίρα» για τις τιμές πετρελαίου

Το γεγονός ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου με μελλοντική παράδοση είναι χαμηλότερες δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές προβλέπουν απότομη πτώση

Jonathan Vincent and Malcolm Moore
Γιατί έχουν σημασία οι παγκόσμιες ανισορροπίες
Financial Times

Γιατί έχουν σημασία οι παγκόσμιες ανισορροπίες

Βρίσκονται στο σταυροδρόμι σχεδόν όλων των σημαντικών θεμάτων της γεωοικονομίας και της γεωπολιτικής

Martin Wolf
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Latest News
Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία

Συνάντηση εργασίας είχε ο Σπ. Πρωτοάλτης με τους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να μην μείνουν εκτός της ρύθμισης των 72 δόσεων

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
World

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ

Τι λένε τα ΜΜΕ της Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα

Ερευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί βασικό κανάλι αγορών

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος

Ο Ηλίας Πίτσαβος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Wolt στην Ελλάδα

Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

Τι αλλάζει στη γραφειοκρατία για τους πολίτες σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη η ετήσια έκθεση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι εικόνα παρουσιάζει η ελληνική κεφαλαιαγορά

Διευρυμένη η συμβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Έμφαση στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό

Βιοκαρπέτ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Business

Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή από τη Βιοκαρπέτ

Στις 24 Αυγούστου ορίστηκε η αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου της Βιοκαρπέτ

FedΗΑΤΤΑ: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες
Τουρισμός

Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ευνοούνται κοντινοί προορισμοί και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής - Καλοκαίρι με last minute και αργούς ρυθμούς από τις διεθνείς αγορές, δείχνουν τα στοιχεία της FedHATTA

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Euronaxt: Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ένταξη Bally’s Intralot και Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Η πρωτοβουλία Euronext Tech Leaders αποτελεί το πανευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Business

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Στα €67 εκατ. (+25%) το εκτιμώμενο ενοποιημένο EBITDA για το 2026 - Τι είπε ο CEO της Alter Ego Media στους αναλυτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οδεύει για το «6 στα 6»
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οδεύει για το «6 στα 6» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το θετικό momentum παραμένει ισχυρό, παρά τις επιμέρους κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα επιβατικά-ταξί με 66,57% και ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες 17,3% και τα αγροτικά-λεωφορεία-φορτηγά με 16,1%, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

ΕΕ: Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές
AGRO

Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές

Τι προβλέπει η λεγόμενη νομοθετική δέσμη «Omnibus X» στο πλαίσιο της ατζέντας απλούστευσης της ΕΕ

Λιανεμπόριο: Η ευεξία αλλάζει το retail – Οι νέες τάσεις στην ομορφιά
Business

Το retail στην ομορφιά μεταμορφώνεται - Οι νέες τάσεις

Τα όρια της παραδοσιακής ομορφιάς επεκτείνονται - Πώς αποτυπώνεται αυτό στο λιανεμπόριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies