Performance Technologies: Διανομή μερίσματος – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 1.999.086,95 ευρώ προ παρακράτησης φόρου 5% ενέκρινε η Performance Technologies, μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13ης Μαΐου 2026.

Το ποσό διαμορφώνεται σε 0,14226723 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση των 50.050 ίδιων μετοχών, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ν. 4548/2018.

Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,14226723ευρώ αν μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,13515387 ευρώ ανά μετοχή.

Ποιοι δικαιούνται μέρισμα

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 3.6.2026 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date).

Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2.6.2026, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του EuronextAthens.

Τη Δευτέρα 8.6.2026 θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Πώς θα πραγματοποιηθεί η καταβολή

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και τις σχετικές αποφάσεις του.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ».

Σημειώνεται ότι η είσπραξη του μερίσματος θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.