ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του ot.gr στην Google
Σχεδόν κατά ο,1 ποσοστιαίας μονάδας ακριβότερη ήταν η έκδοση 6μηνων εντόκων γραμματίων από τον ΟΔΔΗΧ, σε σχέση με περίπου πριν 1 μήνα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,21%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.047 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,62 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.