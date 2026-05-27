ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

Σχεδόν κατά ο,1 ποσοστιαίας μονάδας ακριβότερη ήταν η έκδοση 6μηνων εντόκων γραμματίων από τον ΟΔΔΗΧ, σε σχέση με περίπου πριν 1 μήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,21%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.047 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,62 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.