Πετρέλαιο: Υποχωρεί στα 98 δολ. καθώς οι traders αναμένουν πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Υποχώρησε το πετρέλαιο από τα υψηλά της Τετάρτης, διαγράφοντας μέρος της ανόδου κατά 4%, καθώς οι traders αναζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με τις περίπλοκες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, μετά τις νέες εχθροπραξίες που ανέτρεψαν τις προσπάθειες για άνοιγμα του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 1,42 δολάρια, ή 1,43%, στα 98,16 δολάρια το βαρέλι στις 06:53 ώρα Ελλάδος ενώ το αμερικανικό αργό έχασε 1,66 δολάρια, ή 1,77%, στα 92,23 δολάρια το βαρέλι.

Το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο την Τρίτη μετά τις νέες επιθέσεις του αμερικανικού στρατού στο Ιράν, μειώνοντας τις ελπίδες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Ιράν δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχειρία χτυπώντας στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι οι επιθέσεις τους ήταν αμυντικού χαρακτήρα.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ ενέτεινε τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο την Τρίτη, πιέζοντας περαιτέρω τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Παρόλα αυτά, η είδηση ​​ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια LNG έχουν περάσει από τα στενά τις τελευταίες ημέρες αύξησε τις προσδοκίες ότι η πλωτή οδός θα μπορούσε να ανοίξει ξανά σύντομα, κάτι που θα αύξανε την παγκόσμια προσφορά.

Το φυσικό αέριο δεν ακολουθεί το πετρέλαιο

Οι τιμές του φυσικού αερίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν την Τρίτη, με έναν συνδυασμό μείωσης της εγχώριας παραγωγής και βελτίωσης των προοπτικών ζήτησης να βοηθούν την αγορά φυσικού αερίου να ξεπεράσει την προηγούμενη καθοδική πίεση από την εποχιακή συντήρηση.

Οι τιμές spot φυσικού αερίου Henry Hub, η κύρια τιμή αναφοράς για την αγορά φυσικού αερίου της Βόρειας Αμερικής, αυξήθηκαν κατά 5,1% στα 3,06/MMBtu στη μεσημβρινή συνεδρίαση της Τρίτης, με τις τιμές φυσικού αερίου να διαπραγματεύονται τώρα σχεδόν 16% υψηλότερα τον τελευταίο μήνα.

Η μέση παραγωγή φυσικού αερίου στις 48 πολιτείες των ΗΠΑ (εκτός Αλάσκας και Χαβάης) μειώθηκε στα 109,2 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα (bcfd), με τις εταιρείες ενέργειας να μειώνουν την παραγωγή μετά από μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλών τιμών spot. Η ημερήσια παραγωγή μειώθηκε κατά περίπου 4,0 bcfd σε χαμηλό 15 εβδομάδων στα 106,1 bcfd, κυρίως λόγω των μειώσεων στην Πενσυλβάνια και το Αρκάνσας.

Εν τω μεταξύ, οι ροές αερίου τροφοδοσίας προς εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν μετά την εαρινή συντήρηση σε μεγάλες εγκαταστάσεις όπως το Freeport LNG και το Golden Pass, η οποία αρχικά περιόρισε τις ροές στα 17,0 bcfd νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Η συνολική ζήτηση για εξαγωγές LNG ανήλθε σε περίπου 3,0 bcfd υψηλότερη σε ετήσια βάση τις τελευταίες 30 ημέρες, με προβλέψεις ότι οι συνολικές ροές αερίου τροφοδοσίας θα αυξηθούν σταθερά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ενδεχομένως θα φτάσουν τα 22 bcfd μέχρι το τέλος του έτους.