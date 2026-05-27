ΕΕ: Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές

Τη θέση του σχετικά με ένα μέρος της λεγόμενης νομοθετικής δέσμης «Omnibus X» στο πλαίσιο της ατζέντας απλούστευσης της ΕΕ καθόρισε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η εντολή του Συμβουλίου για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορά, ειδικότερα, κανόνες για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (φυτοφαρμάκων), την τήρηση αρχείων που σχετίζονται με τα εκτρεφόμενα ζώα και τη χρήση πλαστικών στη βιομηχανία τροφίμων.

Το «Omnibus X» στοχεύει στην απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών σε ολόκληρη τη νομοθεσία της ΕΕ, από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα, έως τις ζωοτροφές, τους επίσημους ελέγχους, καθώς και την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Η δέσμη μέτρων αποσκοπεί στη μείωση του περιττού διοικητικού κόστους και της επιβάρυνσης, διατηρώντας παράλληλα τα πολύ υψηλά πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι αγρότες πρέπει να τηρούν αρχεία για τις φαρμακευτικές αγωγές που χορηγούνται στα ζώα και για τον αριθμό των θανάτων (θνησιμότητα)

«Σήμερα υλοποιούμε τη δεύτερη πρόταση στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, προετοιμάζοντας το έδαφος για απλούστερους και πιο αποδοτικούς ως προς το κόστος κανόνες σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, την τήρηση αρχείων και τη χρήση πλαστικών στη βιομηχανία τροφίμων. Αυτό επιβεβαιώνει τη δέσμευση της προεδρίας μας να προωθήσει την ατζέντα απλούστευσης της ΕΕ γρήγορα και αποτελεσματικά», δήλωσε η Μαριλένα Ραουνά, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τροποποιήσεις που εισήχθησαν από το Συμβούλιο

Η προεδρία αντιμετώπισε τη δέσμη μέτρων απλούστευσης «Omnibus X» με ύψιστη προτεραιότητα. Μετά την ταχεία έγκριση της εντολής του Συμβουλίου σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση για την παράταση των περιόδων προστασίας δεδομένων για τα βιοκτόνα στις 4 Μαρτίου και την επίσημη έκδοση της πράξης στις 11 Μαΐου, η προεδρία συνέχισε τις εργασίες για τις υπόλοιπες δύο προτάσεις.

Όσον αφορά την παρούσα πρόταση, τα κράτη μέλη συμμερίστηκαν σε μεγάλο βαθμό αυτό το αίσθημα του κατεπείγοντος και, υπό αυτό το πρίσμα, διατήρησαν τον βασικό άξονα της πρότασης της Επιτροπής, επιφέροντας τροποποιήσεις που θα επιταχύνουν ακόμη περισσότερο την εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών.

Οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Η ισχύουσα οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (SUD) απαγορεύει τις αεροψεκασμούς, επιτρέποντας παράλληλα στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν μεμονωμένες παρεκκλίσεις από την ανωτέρω απαγόρευση, με κόστος σημαντική διοικητική επιβάρυνση για τους επαγγελματίες χρήστες και τις αρμόδιες αρχές.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της SUD στοχεύουν στη διευκόλυνση της χρήσης drones για τη στοχευμένη εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων, η οποία μπορεί να παρουσιάζει ισοδύναμο ή ακόμη και χαμηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τις επίγειες εφαρμογές.

Η εντολή του Συμβουλίου διατηρεί την υφιστάμενη παρέκκλιση από την απαγόρευση των αεροψεκασμών σε ειδικές περιπτώσεις, καθώς και την πρόσθετη παρέκκλιση, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, για ορισμένους τύπους drones, ακόμη και αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τις ειδικές περιπτώσεις.

Το κείμενο της εντολής περιλαμβάνει επιπλέον:

Νέα διατύπωση για τη σαφήνεια ότι η εντολή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) θα καλύπτει κατευθυντήριες γραμμές τόσο για την αξιολόγηση κινδύνου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ) που μπορούν να ψεκαστούν από drones, όσο και για τους τύπους των drones, τις συνθήκες χρήσης τους και τους σχετικούς κινδύνους.

Προθεσμία 30 μηνών για την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που θα προσδιορίζει τους τύπους drones που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ψεκασμό ΦΠΠ.

Για αεροψεκασμούς από οχήματα εκτός από ορισμένους τύπους drones, μετά την έγκριση ενός σχεδίου εφαρμογής, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να απαλλάσσονται από την απαίτηση για χωριστή έγκριση μεμονωμένων εφαρμογών ΦΠΠ, ενώ η έγκριση αυτή ήταν μέχρι τώρα υποχρεωτική.

Μεταβατικά μέτρα που δίνουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν τη χρήση drones έως ότου εκδοθεί η προαναφερθείσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι υφιστάμενες προϋποθέσεις για τους αεροψεκασμούς και ότι η Επιτροπή και η EFSA ενημερώνονται εντός 30 ημερών από τη χορήγηση της έγκρισης χρήσης drones από τα κράτη μέλη, μαζί με την αξιολόγηση κινδύνου βάσει της οποίας χορηγήθηκε η έγκριση.

Οδηγίες για την προστασία των ζώων και τα πλαστικά υλικά

Η οδηγία αυτή απαιτεί από τους αγρότες να τηρούν αρχεία για τις φαρμακευτικές αγωγές που χορηγούνται στα ζώα και για τον αριθμό των θανάτων (θνησιμότητα).

Ωστόσο, παρόμοια τήρηση αρχείων απαιτείται ήδη από τον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα και από τον κανονισμό για την υγεία των ζώων («Νόμος για την υγεία των ζώων»), αντίστοιχα.

Η τροποποίηση του Συμβουλίου εξαλείφει αυτή τη διπλοτυπία.

Επίσης, δύο οδηγίες, από το 1982 και το 1985, καλύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ωστόσο, τα ίδια ζητήματα ρυθμίζονται από έναν κανονισμό της ΕΕ του 2011. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο προτείνει την κατάργηση αυτών των δύο οδηγιών για τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου και της σαφήνειας.