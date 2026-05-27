Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Ποια ποσά θα δοθούν σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Τα ποσά που θα δοθούν για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, οι οποίες αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, καθορίζονται με μια σειρά από αποφάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις αφορούν βασικές καλλιέργειες της φυτικής παραγωγής αλλά και την κτηνοτροφία, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Καθορίστηκαν και τα ποσά για το πρόβειο, αίγειο και βόειο κρέας

Αναλυτικά, τα ποσά που θα δοθούν για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής έχουν ως εξής:

Μήλα 472 ευρώ/εκτάριο (47,2 ευρώ/στρέμμα),

Σπόροι προς σπορά με 470 ευρώ/εκτάριο (47 ευρώ/στρέμμα),

Κορινθιακή σταφίδα με 348 ευρώ/εκτάριο (34,8 ευρώ/στρέμμα),

Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωσης με 285 ευρώ/εκτάριο (28,5 ευρώ/στρέμμα),

Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή με 83 ευρώ/εκτάριο (8,3 ευρώ/στρέμμα).

Βιομηχανική τομάτα 512 ευρώ/εκτάριο (51,2 ευρώ/στρέμμα)

Ρύζι 300 ευρώ/εκτάριο (30 ευρώ/στρέμμα)

Αραβόσιτος: 550 ευρώ/εκτάριο (55 ευρώ/στρέμμα)

Πορτοκάλι χυμοποίησης: 407 ευρώ/εκτάριο (40,7 ευρώ/στρέμμα)

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή (εκτός κτηνοτροφικής σόγιας): 192 ευρώ/εκτάριο (19,2 ευρώ/στρέμμα)

Κτηνοτροφική σόγια: 529 ευρώ/εκτάριο (52,9 ευρώ/στρέμμα)

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για την κτηνοτροφία

Επίσης, καθορίζονται και τα ποσά που θα δοθούν για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στην κτηνοτροφία, οι οποίες εντάσσονται στην παρέμβαση Π1-32.3 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος – Ζωική Παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027.

Ειδικότερα, στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2025 η ενίσχυση καθορίζεται στα 12 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.

Στον τομέα του βόειου κρέατος τα ποσά έχουν ως εξής: