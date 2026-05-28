Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ξεκινούν την Παρασκευή οι εξετάσεις

Κοινωνία 28.05.2026, 07:12
Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Πέντε συμβουλές για τη διαχείριση των Εξετάσεων

Διαλείμματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους, πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, προκειμένου να διαχειριστούν τον χρόνο, το διάβασμα, αλλά και το άγχος τους.

«Οι Πανελλαδικές είναι από εκείνες τις στιγμές που οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι κρατούν στα χέρια τους ολόκληρο το μέλλον τους. Θέλω όμως, να θυμίσω στα παιδιά ότι καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τη δύναμη, το ταλέντο ή τα όνειρά τους», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ψυχολόγος, Στέλλα Αργυρίου.

-Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η κ. Αργυρίου απαρίθμησε πέντε βασικές συμβουλές για να έχουν κατά νου οι υποψήφιοι:

=Να κάνουν μικρά διαλείμματα και να ξεκουράζουν το μυαλό τους.

=Να κοιμούνται σωστά, καθώς η ξεκούραση βοηθά τη μνήμη.

-Να μην αναλύουν ξανά και ξανά το προηγούμενο μάθημα στο οποίο έχουν εξεταστεί.

-Να συγκεντρώνονται μόνο στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή.

-Να αποφύγουν τη σύγκριση με άλλους μαθητές.

«Αυτές τις ημέρες μην μπείτε στη διαδικασία να συγκρίνετε τον εαυτό σας με κανέναν. Κοιτάξτε μόνο τη δική σας διαδρομή και αναγνωρίστε πόσο δρόμο έχετε ήδη διανύσει», είπε, απευθυνόμενοι προς τους υποψηφίους.

«Πίσω από κάθε σελίδα που διαβάστηκε, πίσω από κάθε ξενύχτι, υπάρχει επιμονή, κόπος και δύναμη. Η ζωή δεν καθορίζεται από μία ημέρα και ένα γραπτό. Συχνά, οι πιο όμορφες διαδρομές ξεκινούν από δρόμους που δεν είχαμε καν σχεδιάσει. Μπείτε στην αίθουσα με το κεφάλι ψηλά. Μην πάτε να αποδείξετε ποιοι είστε. Πηγαίνετε να δείξετε όσα με αγάπη και κόπο κατακτήσατε. Πιστέψτε στον εαυτό σας, γιατί έχετε περισσότερες δυνάμεις από όσες νομίζετε. Το μέλλον δεν περιμένει τους αλάνθαστους, ανοίγει την πόρτα σε εκείνους που τολμούν να προχωρήσουν», πρόσθεσε.

Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης

Υπενθυμίζεται ότι, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550, για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους.

Η γραμμή, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας και στελεχώθηκε από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και την 30 Ιουνίου 2026.

Βασικές οδηγίες

Ως ώρα έναρξης εξέτασης έχει ορισθεί η 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

– Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

– Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

– Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

– Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

– Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

– Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

– Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

– Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

– Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Τι ισχύει για τα κινητά

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού.

Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται.

Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.

Έναρξη για τα ΕΠΑΛ το Σάββατο

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν το ερχόμενο Σάββατο 31 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

