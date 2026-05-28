Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με το πόδι πατημένο στο… γκάζι παρά τις γενικότερης προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς παραμένει η Bally’s Intralot, η διοίκηση της οποίας εμφανίζεται αποφασισμένη να επιταχύνει τα σχέδια ανάπτυξης. «Αξιολογούμε ευκαιρίες ανάπτυξης από μια θέση πραγματικής ισχύος», τόνισε ο CEO του ομίλου, Robeson Reeves σε αναλυτές, τονίζοντας ότι στην Bally’s Intralot επιλέγουν να κινηθούν δυναμικά και «να μην μείνουν στάσιμοι». Είχε άλλωστε προηγηθεί η αναφορά στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο ότι Intralot διερευνά μια αναδυόμενη ευκαιρία που σχετίζεται με την evoke, την οποία επιδιώκουν να αξιοποιήσουν ενεργά.

Η υψηλή ρευστότητα σύμμαχος της Bally’s Intralot

«Σύμμαχο» στην προσπάθεια αυτή έχουν την ισχυρή ρευστότητα του ομίλου, η οποία όπως είπε ο κ. Reeves ανέρχεται συνολικά σε 417,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης αχρησιμοποίητης ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ατού αποτελεί και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου που υλοποιείται, το οποίο σύμφωνα με τον έμπειρο μάνατζερ αποδίδει καρπούς ακόμη και σε αντίξοες καταστάσεις όπως οι ανακατατάξεις που προκαλεί η αλλαγή της φορολογίας στον απομακρυσμένο τζόγο (UK Remote Gaming Duty) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια αλλαγή που ο Reeves χαρακτήρισε «τη σημαντικότερη ρυθμιστική μεταβολή στην αγορά μας εδώ και χρόνια».

Tα έσοδα της Bally’s Intralot από τις διαδικτυακές δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 10,5% το πρώτο τρίμηνο σε σταθερή συναλλαγματική βάση

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία διέθετε τα περιθώρια για να απορροφήσει τους κραδασμούς. Όπως είπε, τα έσοδα από τις διαδικτυακές δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 10,5% το πρώτο τρίμηνο σε σταθερή συναλλαγματική βάση, ενώ τα προκαταρκτικά στοιχεία για τα καθαρά έσοδα από τυχερά παιχνίδια του Απριλίου εμφάνισαν άνοδο 11,5% σε ετήσια βάση. «Και ο Μάιος», όπως έσπευσε να προσθέσει, «εμφανίζει επίσης διψήφια ετήσια ανάπτυξη, επιταχύνοντας σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και τον Απρίλιο, σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες μας».

Η αλλαγή της φορολογίας και η αύξηση του κόστους

«Σας λέγαμε… ότι είχαμε ένα σχέδιο, ότι διαθέταμε τα περιθώρια για να την απορροφήσουμε και ότι μια λιγότερο ανταγωνιστική αγορά θα ευνοούσε παρόχους με το δικό μας μέγεθος», υπογράμμισε.Η διοίκηση της Bally’s Intralot θεωρεί ότι η νέα φορολογική πραγματικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα λειτουργήσει τελικά υπέρ των μεγαλύτερων παικτών της αγοράς.

Ο Reeves περιέγραψε ήδη τάσεις συγκέντρωσης, σημειώνοντας ότι οι παίκτες αλλάζουν συμπεριφορά καθώς οι εταιρείες προσαρμόζονται στο νέο κόστος. «Η ανάπτυξη είναι καλή. Βλέπουμε αύξηση νέων πελατών και έχει σημαντικά αυξηθεί η βάση και η δαπάνη. Βλέπουμε επίσης την τάση συγκέντρωσης», υπογράμμισε.

Το ορόσημο των εσόδων του 1 δισ. ευρώ για την Bally’s Intralot

Η επιτυχής εκτέλεση του σχεδίου, σύμφωνα με τον κ. Reeves αποτυπώνεται και στην επίτευξη των οικονομικών στόχων που έχουν τεθεί. «Σε δωδεκάμηνη βάση pro forma ο συνδυασμένος όμιλος δημιούργησε έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA άνω των 427 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 40,2%», είπε θέλοντας να δείξει ότι η διοίκηση υλοποιεί τις υποσχέσεις της.

H διοίκηση της Bally’s Intralot επιβεβαίωσε εκ νέου το guidance για το 2026 για περίπου 422 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένα EBITDA

«Ακριβώς σε ευθυγράμμιση με όσα το guidance που δώσαμε», σημείωσε με έμφαση. Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαίωσε εκ νέου το guidance για το 2026 για περίπου 422 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένα EBITDA. «Κινούμαστε σύμφωνα με τον σχεδιασμό» για EBITDA 422 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η διοίκηση δηλώνει ότι παραμένει προσεκτική ως προς τη μόχλευση, ενώ συνεχίζει την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, με τα προμέρισμα να ανακοινώνεται σήμερα κατά την γενική συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτική ήταν και η απάντησε σε ερώτηση αναλυτή σχετικά με τα επίπεδα ρευστότητας που θεωρεί επαρκή, λέγοντας ότι ένα ποσό της τάξης των 50 με 60 εκατ. ευρώ είναι αρκετό για την κύρια δραστηριότητα της.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο και η μάχη του marketing

Η διοίκηση εμφανίστηκε συγκρατημένη όσον αφορά στη στρατηγική που θα ακολουθήσει ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ εκτιμώντας ότι οι μικρότεροι παίκτες θα κινηθούν πιο επιθετικά διαφημιστικά. «Οι μικροί θα κινηθούν πιο επιθετικά και θα ξοδέψουν σε δαπάνες μάρκετινγκ, εμείς δεν θα το κάνουμε», ανέφερε ο Reeves, δείχνοντας ότι ο όμιλος δεν σκοπεύει να μπει σε έναν ακριβό πόλεμο προσφορών και διαφημιστικής δαπάνης.

«Έχουμε φιλόδοξο όραμα, είμαστε αποφασισμένοι και παίρνουμε τα λογικά βήματα για όλους τους μετόχους μας», υπογράμμισε ο Reeves.

Το μήνυμα που επιχείρησε να περάσει η διοίκηση ήταν σαφές: η Bally’s Intralot θεωρεί ότι διαθέτει πλέον το μέγεθος, τη ρευστότητα και τη λειτουργική βάση ώστε να κινηθεί επιθετικά, χωρίς να χρειάζεται να κυνηγήσει την ανάπτυξη με οποιοδήποτε κόστος. «Έχουμε φιλόδοξο όραμα, είμαστε αποφασισμένοι και παίρνουμε τα λογικά βήματα για όλους τους μετόχους μας», κατέληξε ο Reeves. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Bally’s Intralot ανακοίνωσε έσοδα ύψους 268,1 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και προσαρμοσμένο EBITDA (AEBITDA) στα 100,2 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 37,4%.