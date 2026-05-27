Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές

Τελευταίο κουδούνια για τα γυμνάσια της χώρας – Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Κοινωνία 27.05.2026, 07:50
Σχολιάστε
Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη στα γυμνάσια θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ (Παρασκευή 29 Μαΐου 2026) και ΕΠΑΛ (Σάββατο 30 Μαΐου 2026).

Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών

Τέλος, σημειώνεται ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για όσους δίνουν πανελλαδικές

Πολλοί μαθητές δεν παύουν να νιώθουν την πίεση και το άγχος που απορρέει από την απαιτητική αυτή διαδικασία, ανεξαρτήτως του βαθμού προετοιμασίας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σύστημα υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας αλλά και του υπουργείου Υγείας.

Μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων, σε όλες τις 13 Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει:

  • τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,
  • συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες.
  • δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων
  • ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,
  • προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας,
  • λειτουργία θεματικής ενότητας με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας – YouTube

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»
Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
World

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα
Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος
Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εστίαση: Γιατί «έπεσε» ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο
Economy

Γιατί πέφτει ο τζίρος στην εστίαση;

Η πτώση του τζίρου στην εστίαση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ακρίβειας

Γιάννης Αγουρίδης
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Reuters Breakingviews

Πώς η SK Hynix «εριξε» τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της AI

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Robyn Mak
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα
Business

Και επισήμως η Lululemon στην Ελλάδα με το πρώτο κατάστημα

Ο σχεδιασμός της Arion Retail Group για τη Lululemon και τα τρία καταστήματα στην Αττική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Κοινωνία
Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

Τι αλλάζει στη γραφειοκρατία για τους πολίτες σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές
Κοινωνία

Λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια σήμερα

Τελευταίο κουδούνια για τα γυμνάσια της χώρας – Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ, λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά

Εξυπνες κάμερες: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες ΑΙ στους δρόμους
Κοινωνία

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες ΑΙ στους δρόμους

Ο διαγωνισμός ύψους 88,1 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου με 1.000 έξυπνες κάμερες ακυρώθηκε λόγω προσφυγών

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»
Κοινωνία

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος

Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα
Κοινωνία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα

Επαγγελματίες υγείας και διασημότητες διαφημίζουν φάρμακα GLP-1 για αδυνάτισμα που δεν έχουν λάβει καν άδεια κυκλοφορίας.

Latest News
Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία

Συνάντηση εργασίας είχε ο Σπ. Πρωτοάλτης με τους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να μην μείνουν εκτός της ρύθμισης των 72 δόσεων

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
World

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ

Τι λένε τα ΜΜΕ της Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα

Ερευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί βασικό κανάλι αγορών

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος

Ο Ηλίας Πίτσαβος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Wolt στην Ελλάδα

Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

Τι αλλάζει στη γραφειοκρατία για τους πολίτες σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη η ετήσια έκθεση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι εικόνα παρουσιάζει η ελληνική κεφαλαιαγορά

Διευρυμένη η συμβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Έμφαση στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό

Βιοκαρπέτ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Business

Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή από τη Βιοκαρπέτ

Στις 24 Αυγούστου ορίστηκε η αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου της Βιοκαρπέτ

FedΗΑΤΤΑ: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες
Τουρισμός

Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ευνοούνται κοντινοί προορισμοί και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής - Καλοκαίρι με last minute και αργούς ρυθμούς από τις διεθνείς αγορές, δείχνουν τα στοιχεία της FedHATTA

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Euronaxt: Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ένταξη Bally’s Intralot και Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Η πρωτοβουλία Euronext Tech Leaders αποτελεί το πανευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Business

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Στα €67 εκατ. (+25%) το εκτιμώμενο ενοποιημένο EBITDA για το 2026 - Τι είπε ο CEO της Alter Ego Media στους αναλυτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οδεύει για το «6 στα 6»
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οδεύει για το «6 στα 6» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το θετικό momentum παραμένει ισχυρό, παρά τις επιμέρους κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα επιβατικά-ταξί με 66,57% και ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες 17,3% και τα αγροτικά-λεωφορεία-φορτηγά με 16,1%, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

ΕΕ: Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές
AGRO

Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές

Τι προβλέπει η λεγόμενη νομοθετική δέσμη «Omnibus X» στο πλαίσιο της ατζέντας απλούστευσης της ΕΕ

Λιανεμπόριο: Η ευεξία αλλάζει το retail – Οι νέες τάσεις στην ομορφιά
Business

Το retail στην ομορφιά μεταμορφώνεται - Οι νέες τάσεις

Τα όρια της παραδοσιακής ομορφιάς επεκτείνονται - Πώς αποτυπώνεται αυτό στο λιανεμπόριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies