Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές

Το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη στα γυμνάσια θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ (Παρασκευή 29 Μαΐου 2026) και ΕΠΑΛ (Σάββατο 30 Μαΐου 2026).

Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών

Τέλος, σημειώνεται ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για όσους δίνουν πανελλαδικές

Πολλοί μαθητές δεν παύουν να νιώθουν την πίεση και το άγχος που απορρέει από την απαιτητική αυτή διαδικασία, ανεξαρτήτως του βαθμού προετοιμασίας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σύστημα υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας αλλά και του υπουργείου Υγείας.

Μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων, σε όλες τις 13 Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει: