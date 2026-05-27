Wall Street: Ο Dow, ο S&P 500 και ο Nasdaq σε ιστορικά υψηλά λόγω πετρελαίου

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κινήθηκε ανοδικά, δημιουργώντας σε νέο ρεκόρ την Τετάρτη στην Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενώ ο S&P 500 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, με τις μετοχές των ημιαγωγών να περιορίζουν τα κέρδη του δείκτη.

Ο Dow Jones κινήθηκε ανοδικά κατά 0,36% κλείνοντας στις 50.644,28 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε οριακή άνοδο της τάξης του 0,02% κλείνοντας στις 7.520,36 μονάδες ενώ και o Nasdaq κινήθηκε ανοδικά κατά 0,07% κλείνοντας στις 26.674,735 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις δείκτες της Wall Street πέτυχαν νέα ιστορικά υψηλά στη σημερινή συνεδρίαση.

Πιο αναλυτικά, η πτώση των τιμών του πετρελαίου προσέφερε κάποια στήριξη στον Dow. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησε κατά 5% στα περίπου 88 δολάρια το βαρέλι, αφού τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η χώρα είναι δεσμευμένη να επαναφέρει τη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε ένα μήνα, σύμφωνα με το Reuters.

ΟΛευκός Οίκος, ωστόσο, αρνήθηκε την αναφορά των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ως «πλήρη επινόηση».

Την ίδια στιγμή, το πρόσφατο ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών έχασε τη δυναμική του την Τετάρτη. Η Micron Technology, η οποία αυξήθηκε πάνω από 19% την Τρίτη για να ξεπεράσει για πρώτη φορά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς, υποχώρησε από τα υψηλά της ημέρας και η άνοδος περιορίστηκε περίπου στο 3%. Οι συναφείς μετοχές ημιαγωγών Intel και Qualcomm βρίσκονταν σε αρνητικό έδαφος, υποχωρώντας κατά 2% και 7% αντίστοιχα. Η Intel ανέβηκε περίπου 3% την Τρίτη, ενώ η Qualcomm κέρδισε πάνω από 4%.

Στη προηγούμενη συνεδρίαση, η Micron εκτοξεύτηκε λόγω μιας αισιόδοξης έκθεσης από την UBS, η οποία δήλωσε ότι η μετοχή θα μπορούσε να διπλασιαστεί λόγω των μακροπρόθεσμων συμφωνιών που υπογράφονται από προμηθευτές τσιπ μνήμης για να ενισχύσουν υλοποιήσεις έργων AI. Οι επενδυτές έχουν στραφεί στους κατασκευαστές τσιπ μνήμης ως τον αγαπημένο τους τρόπο συμμετοχής στην αγορά της AI. Ο αντίστοιχος της Micron στη Νότια Κορέα, η SK Hynix, έφτασε επίσης σε αξία το 1 τρισ. δολάρια καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

«Ο μετασχηματιστικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες δεν μπορεί να υπερτιμηθεί, αλλά οι τρέχουσες αποτιμήσεις που σχετίζονται με πολλές από τις μετοχές ημιαγωγών που παρέχουν την υπολογιστική υποδομή για να γίνει όλο αυτό πραγματικότητα έχουν γίνει εξαιρετικά φουσκωμένες και πολύ μπροστά από τον εαυτό τους», δήλωσε ο Έρικ Πάρνελ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Great Valley Advisor Group.

Μόνο το 2026, οι μετοχές της Micron έχουν τριπλασιαστεί, όπως και οι μετοχές της Intel.

«Ενώ σήμερα μπορεί να βρισκόμαστε στον τελευταίο κύκλο άνθησης για τις μετοχές τσιπ, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ιστορικά ακολουθούν κύκλοι κρίσης», πρόσθεσε.

Η JPMorgan ήταν ένας άλλος σημαντικός παράγοντας υστέρησης την Τετάρτη. Οι μετοχές της υποχώρησαν κατά 2% αφού ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμι Ντίιμον δήλωσε ότι η τράπεζα θα μπορούσε να ξοδέψει έως και 20 δισεκατομμύρια δολάρια για μια εξαγορά «τα επόμενα δύο χρόνια».