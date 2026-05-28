MSC: Σε επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων μέχρι το 2050

Η έκθεση βιωσιμότητα του Ομίλου δείχνει ότι οι MSC Cruises και Explora Journeys παραμένουν σε τροχιά επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τις θαλάσσιες δραστηριότητές τους έως το 2050

Ναυτιλία 28.05.2026, 13:25
Η ενεργειακή μετάβαση και η βιωσιμότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής του Τμήματος Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της νέας έκθεσης βιωσιμότητας, η οποία αποτυπώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Βάσει του Σχεδίου Ενεργειακής Μετάβασης, η έκθεση δείχνει ότι οι MSC Cruises και Explora Journeys παραμένουν σε τροχιά επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τις θαλάσσιες δραστηριότητές τους έως το 2050. Το 2025, το Τμήμα Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC πέτυχε τον στόχο της Διεθνής Οργάνωσης Ναυτιλίας (IMO) για τη μείωση της έντασης άνθρακα έως το 2030, πέντε χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, το σχέδιο ενεργειακής μετάβασης προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σαφή ορόσημα έως το 2050 και συνεχή προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες κανονιστικές απαιτήσεις της διεθνούς ναυτιλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, ο στόχος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για τη μείωση της έντασης άνθρακα έως το 2030 επιτεύχθηκε ήδη πέντε χρόνια νωρίτερα, εξέλιξη που αποδίδεται στον εκσυγχρονισμό του στόλου και στις επιχειρησιακές βελτιώσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Σημαντική ήταν και η πρόοδος στη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων, καθώς το 2025 χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι από 9.800 τόνοι, οδηγώντας σε μείωση εκπομπών κατά 48.714 τόνους CO2e. Παράλληλα, επεκτάθηκε η αξιοποίηση της ηλεκτροδότησης από την ξηρά (shore power) σε ολόκληρο τον στόλο, με 217 επιτυχημένες συνδέσεις μέσα στο 2025, περιορίζοντας περαιτέρω τις εκπομπές κατά την παραμονή των πλοίων στα λιμάνια.

Για πρώτη φορά, η εταιρεία προχώρησε επίσης σε πλήρη χαρτογράφηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, καλύπτοντας δραστηριότητες όπως η ναυπήγηση πλοίων, οι εργασίες δεξαμενισμού, τα επαγγελματικά ταξίδια προσωπικού, οι προμήθειες τροφίμων και ποτών, η διαχείριση logistics και τα παραγόμενα απόβλητα. Η κίνηση αυτή θεωρείται κρίσιμο βήμα για την ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD), πριν ακόμη τεθούν σε πλήρη εφαρμογή οι σχετικές υποχρεώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με την ανανέωση της στρατηγικής βιοποικιλότητας και την προώθηση πρακτικών υπεύθυνης τουριστικής ανάπτυξης. Στο πεδίο της διαχείρισης υδάτινων πόρων, η έκθεση αναφέρει ότι το 84,4% του γλυκού νερού παράγεται πλέον επί των πλοίων, μειώνοντας την εξάρτηση από χερσαίες πηγές.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς και οι πρωτοβουλίες αλληλεπίδρασης με τις τοπικές κοινωνίες. Ενδεικτικά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «All Aboard!», που υλοποιείται σε συνεργασία με τον φορέα CLIA, επεκτάθηκε σε Ισπανία και Πορτογαλία, προσεγγίζοντας σχεδόν 200 μαθητές.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής παραμένει και το ανθρώπινο δυναμικό. Η εταιρεία προχώρησε στην έναρξη του προγράμματος πολιτισμικού μετασχηματισμού «Our Best», με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, ενώ παρουσίασε και τη νέα Πρόταση Αξίας προς τους Εργαζομένους (Employee Value Proposition), με στόχο την ενίσχυση της προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων σε διεθνές επίπεδο.

Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε η επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, με περισσότερες από 1,7 εκατομμύρια ώρες εκπαίδευσης να παρέχονται μέσω προγραμμάτων ψηφιακής μάθησης και ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων.

Ο Pierfrancesco Vago, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Τμήματος Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, δήλωσε: «Προχωρούμε σταθερά την ενεργειακή μας μετάβαση, ενώ παράλληλα επενδύουμε στους ανθρώπους μας, ενισχύουμε τις σχέσεις μας με τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετούμε μια πιο οργανωμένη προσέγγιση για τη βιοποικιλότητα. Η φετινή έκθεση αποτυπώνει τη διαρκή δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς η δραστηριότητά μας συνεχίζει να αναπτύσσεται.»

Το MSC World America, το τρίτο πλοίο με καύσιμο LNG που διαθέτει τεχνολογία κινητήρων διπλού καυσίμου, εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2025. Όλες οι μελλοντικές νεότευκτες κατασκευές των MSC Cruises και Explora Journeys θα διαθέτουν αντίστοιχη τεχνολογία. Παράλληλα με τις επενδύσεις στο στόλο, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε λιμάνια και προορισμούς παγκοσμίως. Το 2025 εγκαινιάστηκαν δύο νέοι τερματικοί σταθμοί στη Βαρκελώνη και το Μαϊάμι, οι οποίοι σχεδιάστηκαν εξαρχής με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η MSC Cruises υιοθέτησε μια πιο οργανωμένη προσέγγιση στην αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την ανάπτυξη στενότερου και πιο ουσιαστικού διαλόγου. Οι πρωτοβουλίες περιλάμβαναν άμεση επικοινωνία για θέματα προτεραιότητας, εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης, επισκέψεις τοπικών φορέων στα πλοία, καθώς και στενότερη συνεργασία με λιμένες, αρχές και συνεργάτες.

