ΔΝΤ: Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα stress test – Τι απαντά η ΤτΕ

Oι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα παραμένουν περιορισμένοι και διαχειρίσιμοι, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ που αναφέρεται -μεταξύ άλλων- και στις ελληνικές τράπεζες.

Το ΔΝΤ διενήργησε Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (FSAP) για την Ελλάδα για πρώτη φορά από το 2006, με τα ευρήματα να είναι καθησυχαστικά. «Οι συστημικοί κίνδυνοι ήταν χαμηλοί πριν από τον πόλεμο και παραμένουν διαχειρίσιμοι», επισημαίνει, τονίζοντας ότι ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται ανθεκτικές ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια stress tests. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι παραμένουν εστίες κινδύνου.

Το Ταμείο ζητεί στενότερη παρακολούθηση των μεγάλων επιχειρηματικών ανοιγμάτων των τραπεζών, ενίσχυση της ποιότητας των κεφαλαίων τους και καλύτερη εποπτεία των servicers.

Παράλληλα, τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια εκκαθάρισης του παλαιού ιδιωτικού χρέους εκτός τραπεζικού συστήματος, καθώς η αποκατάσταση των ισολογισμών του ιδιωτικού τομέα χαρακτηρίζεται ακόμη «ελλιπής».

ΔΝΤ: Ο ρόλος της ΤτΕ και η απάντηση της κεντρικής τράπεζας

Σύμφωνα με την έκθεση, τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα της χώρας εμφανίζονται καλά κεφαλαιοποιημένα, με υψηλή ρευστότητα και επαρκή ανθεκτικότητα ακόμη και υπό σενάρια ακραίων συνθηκών. Παράλληλα, το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν αντλήσει κρίσιμα διδάγματα από τις προηγούμενες οικονομικές κρίσεις και εμφανίζονται πλέον καλύτερα προετοιμασμένες για μελλοντικούς κραδασμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον εποπτικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος, με το Ταμείο να σημειώνει ότι απολαμβάνει ισχυρή ανεξαρτησία και εφαρμόζει υψηλά πρότυπα εποπτείας. Θετικά αξιολογείται επίσης η προσέγγισή της στην εποπτεία των Λιγότερο Σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΛΣΠΙ), η οποία χαρακτηρίζεται ενδελεχής, συστηματική και παρεμβατική.

Το ΔΝΤ επισημαίνει ακόμη ότι η κεντρική τράπεζα έχει υιοθετήσει προληπτική στρατηγική σε ζητήματα συστημικού κινδύνου και μακροπροληπτικής εποπτείας.

Ωστόσο, το ΔΝΤ ζητά:

-ενίσχυση της παρακολούθησης των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων στο πλαίσιο αξιολόγησης του συστημικού κινδύνου,

-βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης στα ΛΣΠΙ, ιδιαίτερα ως προς την παρουσία ανεξάρτητων μελών στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων ιδρυμάτων,

-ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας των διαχειριστών πιστώσεων και αύξηση των υποχρεώσεων διαφάνειας,

-καλύτερη προετοιμασία για πιθανή εφαρμογή συνδυαστικών εργαλείων εξυγίανσης,

-διεύρυνση της χρήσης ποσοτικών μεθοδολογιών για το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας και ανάπτυξη εσωτερικών stress tests για σκοπούς μακροπροληπτικής εποπτείας.

Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ελλάδος χαιρετίζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, επισημαίνοντας ότι αναγνωρίζεται η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και το υψηλό επίπεδο εποπτείας που εφαρμόζει.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει στην υλοποίηση των συστάσεων του ΔΝΤ εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.