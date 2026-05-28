Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών – servicers

Δεν μπορούν να τεθούν υπό την εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος τα funds που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας

Τράπεζες 28.05.2026, 14:12
Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών – servicers
«Τέλος στη φημολογία» για την ύπαρξη τριγωνικών συναλλαγών μεταξύ των τραπεζών και των Servicers –δηλαδή των εταιρειών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια– βάζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Ο κ. Στουρνάρας απαντώντας πρόσφατα σε σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή (στην επιτροπή ΔΕΚΟ η οποία ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του) ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τριγωνικές συναλλαγές δεν υπάρχουν και αυτό είναι ένα μύθευμα».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε ότι «οι τράπεζες είναι μέτοχοι αυτών των εταιρειών αλλά δεν ενοποιούν τα αποτελέσματα και απαγορεύεται από τον επόπτη να παίρνουν πίσω δάνεια και ακίνητα. Άρα, λοιπόν, και αυτό είναι ένας αστικός μύθος».

Στουρνάρας: Τι είπε για funds και Servicers

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι τα funds που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, είναι επενδυτές, όπως και εκείνοι που τοποθετούν τα κεφάλαια τους στο Χρηματιστήριο, επομένως δεν μπορούν να τεθούν υπό την εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος για ζητήματα που αφορούν στην φορολογική τους αντιμετώπιση και την έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Αντιθέτως οι Servicers, οι οποίοι δημιουργήθηκαν ως θυγατρικές των πιστωτικών ιδρυμάτων, έχουν έδρα στην Ελλάδα και εποπτεύονται από την ΤτΕ.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επιβάλλει συνολικά πρόστιμα 9,5 εκατ.ευρώ για παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους.

Δυσαρέσκεια για κόκκινα δάνεια

Όσον αφορά στο ζήτημα της επαναγοράς των κόκκινων δανείων (μέσω των ομολόγων που έχουν προκύψει από τις τιτλοποιήσεις) αυτό βρέθηκε στην επικαιρότητα με αφορμή σχετικές ερωτήσεις που υπέβαλαν μέτοχοι της Cairo – της εισηγμένης εταιρείας η οποία προήλθε από την ομώνυμη τιτλοποίηση κόκκινων δανείων της Εurobank με την εγγύηση του προγράμματος ΗΡΑΚΛΗΣ – στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ΧΑ.

Από την επίσημη απάντηση της Cairo προκύπτει ότι η doValue, δηλαδή ο Servicer που έχει αναλάβει τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου, διατηρεί το δικαίωμα να εξαγοράσει το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου (Senior, Mezzanine και Junior τίτλους) υπό συγκεκριμένους όρους.

Για να πραγματοποιηθεί η εξαγορά, η τιμή πρέπει να καλύπτει πλήρως τις υποχρεώσεις που προηγούνται, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των Ομολογιών Σειράς Α (μαζί με τόκους), καθώς και την προκαθορισμένη Τιμή Εξάσκησης της Σειράς Β.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από μερίδα επενδυτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι επένδυσαν στην μετοχή θεωρώντας πως το ανεξόφλητο κεφάλαιο των ομολόγων ήταν 412 εκατομμύρια ευρώ και όχι μόλις 42,9 εκατομμύρια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς ανεξάρτητου εκτιμητή.

Η δυσαρέσκεια κορυφώθηκε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2025, όπου η εταιρεία εμφάνισε λογιστικές ζημιές ύψους 94,3 εκατομμυρίων λόγω της μαζικής απομείωσης της αξίας των ομολόγων της.

Eπίσης, το δικαίωμα της πρόωρης αποπληρωμής των ομολόγων παραδέχεται και η εταιρεία Sunrise ( η οποία προέκυψε από την ομώνυμη τιτλοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς με την εγγύηση του ΗΡΑΚΛΗ ).

Ωστόσο η σχετική απόφαση όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία του 75% των ομολογιούχων.

