Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή

Με ήπια άνοδο κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές παράτασης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,35% στις 627 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,20% στις 10.446 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,10% στις 25.117 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,57% στις 8.235 μονάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέονται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση της πολυήμερης εκεχειρίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου, έχουν εξελιχθεί σε κομβικό σημείο αντιπαράθεσης στον σχεδόν τρίμηνο πόλεμο στην περιοχή. Και οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε περιορισμούς της εμπορικής ναυσιπλοΐας, προκαλώντας πιέσεις στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου σε απότομη άνοδο.

Στο μέτωπο των οικονομικών στοιχείων, η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία INSEE, το ΑΕΠ της Γαλλίας μειώθηκε κατά 0,1%, έναντι αρχικής εκτίμησης για μηδενική ανάπτυξη, μετά την αύξηση 0,2% που είχε σημειωθεί το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ιδιωτική κατανάλωση υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ η κατανάλωση αγαθών μειώθηκε κατά 0,7%, κυρίως λόγω χαμηλότερης ζήτησης ενέργειας. Οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση 3,5% μετά την άνοδο 0,9% του προηγούμενου τριμήνου, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 0,9%.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η INSEE εκτιμά ότι ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή στη Γαλλία διαμορφώθηκε στο 2,4% τον Μάιο, έναντι 2,2% τον Απρίλιο, ενώ σε μηνιαία βάση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP) προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,8% σε ετήσια βάση και κατά 0,1% σε μηνιαία βάση.

Στην Ισπανία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Μάιο, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας INE. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,1%.