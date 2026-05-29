Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία

Τρία σενάρια για την επόμενη μέρα από το άνοιγμα - Τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ

World 29.05.2026, 20:00
Σχολιάστε
Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από παγκόσμιος αγωγός πετρελαίου και LNG σε κλειστή στρόφιγγα που δεν αφήνει να διαρρεύσουν παρά ελάχιστες σταγόνες. Αυτή είναι η εικόνα των Στενών του Ορμούζ, των 21 πολύτιμων ναυτικών μιλίων τα οποία παραμένουν κλειστά για την εμπορική ναυτιλία από τις 28 Φεβρουαρίου.

Περίπου το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και το 20% του παγκόσμιου LNG διερχόταν από εκεί. Οι ροές έχουν πλέον καταρρεύσει. Οπως επισημαίνει το CNB, έως την 1η Μαΐου, οι εξερχόμενες αποστολές αργού πετρελαίου είχαν μειωθεί κατά 95%, του LNG κατά 99% και των φορτίων που σχετίζονται με λιπάσματα κατά 87%, σύμφωνα με τον tracker των Στενών του Ορμούζ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Η κατάρρευση αφορά κάθε κατηγορία πλοίων, με τα δεδομένα του PortWatch του ΔΝΤ να δείχνουν ότι ο συνολικός όγκος του εμπορίου διαμετακόμισης μέσω των στενών, ο οποίος κυμαινόταν περίπου στους 3,5 με 5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ημερησίως τις εβδομάδες πριν από τη σύγκρουση, έχει σχεδόν μηδενιστεί.

Τα πετρελαιοφόρα έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί.

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου που μεταφέρουν σιτηρά και βιομηχανικά εμπορεύματα, καθώς και τα πλοία γενικού φορτίου εμφάνισαν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα σχεδόν πλήρους παύσης των δραστηριοτήτων τους.

Πηγή: CNBC

Η διαταραχή στις παγκόσμιες αποστολές κρίσιμων πρώτων υλών δεν εξαντλούνται στην ενέργεια. Περίπου 5 εκατομμύρια τόνοι αλουμινίου αποστέλλονται ετησίως υπό κανονικές συνθήκες μέσω των στενών από Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ.

Αντίστοιχα, το μισό θείο που διακινείται μέσω θαλάσσης περνάει από το στενό πέρασμα του Ορμούζ.

Σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου μεθανόλης διέρχεται από τα στενά, ενώ οι αποστολές μονοαιθυλενογλυκόλης (MEG), μιας κρίσιμης εισροής για τον πολυεστέρα και τις συσκευασίες, έχουν επίσης διακοπεί. Μεταξύ των μεγαλύτερων εισαγωγέων που πλήττονται είναι η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη.

Αγορές τροφίμων

Απροσμέτρητες είναι και οι επιπτώσεις για τις αγορές τροφίμων: περίπου 16 εκατομμύρια τόνοι λιπασμάτων διέρχονται από τα στενά ετησίως – ήτοι το ένα τρίο του παγκόσμιο εμπορίου λιπασμάτων διά θαλάσσης.

Πηγή: CNBC

Αυτό εκτόξευσε τις τιμές της ουρίας κύρια πρώτη ύλη για λιπάσματα, στον κόμβο της Νέας Ορλεάνης από τα 475 δολάρια ανά μετρικό τόνο στα 680 δολάρια ανά μετρικό τόνο, θέτοντας σε κίνδυνο τις ανοιξιάτικες σπορές για καλαμπόκι και σόγια στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Στη Νότια Ασία, χώρες κλείνουν  μονάδες παραγωγής λιπασμάτων καθώς οι εισαγωγές φυσικού αερίου στερεύουν.

Πηγή: CNBC

Αεροπορικές εταιρείες

Η αεροπορία έχει επίσης πληγεί άμεσα. Οι αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν, ακυρώνουν ή αλλάζουν δρομολόγια για να παρακάμψουν την κρίσιμη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό αυξάνει τον χρόνο ταξιδιού και το κόστος καυσίμων.

Πετρέλαιο και LNG

Και εάν το σχόλιο του Peter Martin, επικεφαλής οικονομικών της Wood Mackenzie, ότι «όσο περισσότερο επιμένει η διαταραχή, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας, τη βιομηχανική δραστηριότητα, τις εμπορικές ροές και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη», η δήλωση του αντιπροέδρου της S&P Global, Daniel Yergin, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αισιοδοξία: «Πρόκειται για μια ιστορική διαταραχή στο παγκόσμιο πετρέλαιο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά τίποτα αυτής της κλίμακας. Ακόμη και οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ της δεκαετίας του 1980, η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ το 1990 — καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν πλησιάζει το μέγεθος αυτής της διαταραχής». Οι προορισμοί της κυκλοφορίας του Ορμούζ πριν από το κλείσιμο δείχνουν γιατί η Ασία δέχεται το εντονότερο αρχικό πλήγμα.

Το 2024, εκτιμάται ότι το 84% των αποστολών αργού πετρελαίου και προϊόντων καυσίμων μέσω των στενών κατευθυνόταν προς τις ασιατικές αγορές, με την Κίνα να λαμβάνει το ένα τρίτο του πετρελαίου της μέσω του περάσματος. Η Ευρώπη λάμβανε το 12%-14% του LNG της από το Κατάρ μέσω των στενών.

Πηγή: CNBC

Οι επιλογές εναλλακτικής δρομολόγησης θεωρούνται δομικά ανεπαρκείς. Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ διαθέτουν χωρητικότητα αγωγών τέτοια ώστε να ανακατευθύνουν 3,5 έως 5,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και επίσης το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν βασίζονται στα στενά για την παράδοση των εξαγωγών πετρελαίου τους.

Όλες οι υπάρχουσες διαδρομές παράκαμψης συνδυαστικά θα μπορούσαν να διαχειριστούν το πολύ περίπου 10 εκατ. βαρέλια την ημέρα, αφήνοντας ένα άλλο τόσο κενό.

Για το LNG, η εικόνα είναι ακόμη πιο ζοφερή: το Κατάρ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, δεν διαθέτει κανέναν απολύτως αγωγό παράκαμψης. Όλο το Qatari LNG πρέπει να διέρχεται από τα στενά με πλοία. Οι ζημιές στις υποδομές υγροποίησης LNG στο Κατάρ θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν.

Η κύρια θαλάσσια εναλλακτική λύση οδηγεί στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας – και αυτό έχει το δικό του κόστος: παράταση της διαδρομής κατά 10-14 ημέρες, δέσμευση κεφαλαίων και διατάραξη των παραδόσεων. Η ασφάλιση κινδύνου έχει σε μεγάλο βαθμό ακυρωθεί για τις διελεύσεις στον Κόλπο, με τα ασφάλιστρα να εκτινάσσονται σε υψηλά πολλών ετών σε οποιαδήποτε διαδρομή αγγίζει την περιοχή. Οι ναύλοι για τα υπερδεξαμενόπλοια (VLCC) έφτασαν τα 800.000 δολάρια την ημέρα στο αποκορύφωμα της διαταραχής, ενώ το κόστος μεταφοράς στις διαδρομές από τον Κόλπο προς την Ασία ουσιαστικά τριπλασιάστηκε.

Νέος χάρτης στην ενέργεια;

Η κρίση αναδιαμορφώνει τον ανταγωνιστικό χάρτη της παγκόσμιας ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε 91 φορτία ρωσικού LNG από το εργοστάσιο Yamal μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2026 -ποσότητα ρεκόρ, που αντιστοιχεί σε περίπου 98% της παραγωγής της μονάδας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι ΗΠΑ αναδεικνύονται σε κερδισμένες, με το αμερικανικό LNG να αναμένεται να καταλάβει μόνιμα μεγαλύτερο μερίδιο στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές, σύμφωνα με τον Rockford Weitz, διευθυντή του Προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών στη Σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts.

Οι εξαγωγές LNG της Αυστραλίας αναμένεται να αυξηθούν για να καλύψουν το κενό, ενώ η Κίνα -προστατευμένη από τεράστια στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα και παραγωγή αμμωνίας με βάση τον άνθρακα-  ενδέχεται να εισέλθει εκ νέου στις παγκόσμιες αγορές εξαγωγής λιπασμάτων, αποκτώντας γεωπολιτική επιρροή σε μια εφοδιαστική αλυσίδα στην οποία άλλοι έχουν χάσει την πρόσβαση.

Και όταν ανοίξουν τα στενά…; Τα 3 σενάρια

Ακόμα κι αν τα Στενά άνοιγαν ξανά, η διαταραχή δεν θα αποκατασταθεί ως διά μαγείας. Εχοντας προηγηθεί μήνες με αναστολές ταξιδιών, εκτροπές φορτίων, πιεσμένα δίκτυα διανομής και τροφοδοσίας, θα υπάρχουν τέτοιες συσσωρευμένες εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να χρειαστούν μήνες ή και χρόνια για να ξεκαθαρίσουν, βαθαίνοντας το βάρος στην ανάπτυξη, ομοννοούν οι αναλυτές.

Σε ένα αισιόδοξο σενάριο, όπου οι εμπόλεμες δυνάμεις καταλήγουν σε μια συμφωνία που φέρνει «γρήγορη ειρήνη» στη σύγκρουση και ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ έως τον Ιούνιο, η παγκόσμια ανάπτυξη του ΑΕΠ θα επιβραδυνόταν και πάλι στο 2,3% το 2026 από 3% το 2025, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ενέργειας Wood Mackenzie. «Η παγκόσμια οικονομία επιστρέφει σε γενικές γραμμές στην προ της σύγκρουσης τροχιά της μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2026». Αλλά σε αυτή την περίπτωση, η Μέση Ανατολή θα έβλεπε παρόλα αυτά ύφεση, ανέφερε.

Ακόμη και μετά την επαναλειτουργία των Στενών, η περιοδική διαταραχή θα μπορούσε να συνεχιστεί και να ενισχύσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο που συνοδεύει τις ροές εμπορίου τόσο του πετρελαίου όσο και του LNG, δημιουργώντας ένα πιο ασταθές περιβάλλον τιμολόγησης και αυξάνοντας την πίεση στις εξαρτώμενες από τις εισαγωγές οικονομίες να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια, σημείωσε.

Εάν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραταθούν έως τα τέλη του καλοκαιριού, κρατώντας τα στενά κλειστά μέχρι τον Σεπτέμβριο, η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να διολισθήσει σε μια ρηχή ύφεση στο δεύτερο μισό αυτού του έτους, με την παγκόσμια ανάπτυξη του ΑΕΠ να πέφτει κάτω από το 2% για το 2026, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων.

Υπό το πιο σοβαρό σενάριο, όπου τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά έως το τέλος του 2026, με επαναλαμβανόμενες εντάσεις να πυροδοτούν περιόδους ανανεωμένων συγκρούσεων και παρατεταμένης διαταραχής του εφοδιασμού, οι τιμές του Brent θα εκτινάσσονταν στα 200 δολάρια το βαρέλι παρά τη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης, εκτιμά η Wood Mackenzie, με τις τιμές του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων να κινούνται προς τα 300 δολάρια το βαρέλι στα μεγάλα διυλιστήρια μέχρι το τέλος του έτους.

Σε αυτή την περίπτωση, η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωνόταν έως και 0,4% φέτος –η τρίτη παγκόσμια ύφεση σε αυτόν τον αιώνα– με το ΑΕΠ της Μέσης Ανατολής να σημειώνει πτώση 10,7%, την ΕΕ των 27 μελών να υποχωρεί κατά 1,5%, την ανάπτυξη των ΗΠΑ να πέφτει κάτω από το 1% και την Κίνα να επιβραδύνεται στο 3%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ουγγαρία: Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
World

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία
Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
World

Πώς 21 μίλια άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
Gap – American Eagle: Πτώση μετοχών εν μέσω υποβάθμισης των ετήσιων προβλέψεων
World

Βουτιά μετοχών λόγω μειωμένων προβλέψεων για Gap - American Eagle
ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ 1,8 δισ. δολ. – Ποιους θα αποζημίωνε
World

Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ - Ποιους ήθελε να αποζημιώνει
ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
World

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
ΕΚΤ: Νέες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων
World

Πληθωρισμός και ενέργεια βάζουν ξανά στο τραπέζι την αύξηση επιτοκίων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΕΚΤ: Νέες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων
World

Πληθωρισμός και ενέργεια βάζουν ξανά στο τραπέζι την αύξηση επιτοκίων

Οι τιμές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία παραμένουν πάνω από το όριο άνεσης της ΕΚΤ, αυξάνοντας την πίεση για αλλαγή στάσης

Γιώργος Πολύζος
Ιράν: Κοντά σε συμφωνία λένε οι ΗΠΑ – Επενδυτικό ταμείο 300 δισ. δολ. θέλει η Τεχεράνη
Κόσμος

Fund 300 δισ. για την ανασυγκρότηση του Ιράν ζητά η Τεχεράνη

Οι δύο χώρες έχουν φτάσει σε ένα αρχικό μνημόνιο για να προχωρήσει η διαδικασία ειρήνευσης το οποίο ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εκρίνει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Eίδε κοιτάσματα η Chevron στο Ιόνιο - Η απόφαση για γεώτρηση

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από World
Ουγγαρία: Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
World

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία

Η αστυνομία στην Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη

Gap – American Eagle: Πτώση μετοχών εν μέσω υποβάθμισης των ετήσιων προβλέψεων
World

Βουτιά μετοχών λόγω μειωμένων προβλέψεων για Gap - American Eagle

Η Gap μειώνει τις ετήσιες προβλέψεις πωλήσεων, ενώ η American Eagle τις διατηρεί σταθερές

ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ 1,8 δισ. δολ. – Ποιους θα αποζημίωνε
World

Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ - Ποιους ήθελε να αποζημιώνει

Το ταμείο αυτό επικρίθηκε ευρέως στις ΗΠΑ ως «μαύρο ταμείο» που θα ανταμείβει τους πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
World

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι ξεκινάει συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για «τελική απόφαση»

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΚΤ: Νέες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων
World

Πληθωρισμός και ενέργεια βάζουν ξανά στο τραπέζι την αύξηση επιτοκίων

Οι τιμές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία παραμένουν πάνω από το όριο άνεσης της ΕΚΤ, αυξάνοντας την πίεση για αλλαγή στάσης

Γιώργος Πολύζος
SpaceX: Οι επενδυτές διαγκωνίζονται να αποκτήσουν πρόσβαση ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς
World

Eπενδυτές κάνουν ουρές για πρόσβαση στην SpaceX

Καθαρά 14 δισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν σε κεφάλαια με συμμετοχές στην SpaceX, ενώ οι πάροχοι ETF ετοιμάζουν ένα κύμα νέων προϊόντων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Νίκος Ταγαράς: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Κοινωνία

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε μέσω σχετικής ανάρτησης ο γιος του

Ουγγαρία: Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
World

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία

Η αστυνομία στην Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη

Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή
Wall Street

Συνεχίζει ανοδικά η Wall Street, ελπίδες για συμφωνία με Ιράν

Αυξάνεται η αισιοδοξία των επενδυτών στη Wall Street ότι είναι πιο κοντά μια συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
ΗΠΑ: Από ώρα σε ώρα η οριστική απόφαση για Ιράν – «Δεν υπάρχει τελική συμφωνία», λέει η Τεχεράνη
Κόσμος
Upd: 21:20

Live: Από ώρα σε ώρα η οριστική απόφαση για Ιράν

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Το επιτελείο Τραμπ συνεδριάζει στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 1 έως 5 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 1 έως 5 Ιουνίου

Σε ποιες ημερομηνίες θα γίνουν πληρωμές από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Alpha Bank: Φορολογικά έσοδα και ψηφιακό κράτος ενισχύουν τη δημοσιονομική εικόνα
Economy

Σταθερά πλεονάσματα για την Ελλάδα το 2026 βλέπει η αγορά

ΑΑΔΕ, myDATA και οι ψηφιακές παρεμβάσεις ενισχύουν τη συμμόρφωση, συμπεραίνει η Alpha Bank - Το α' τρίμηνο το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στα 2,4 δισ., με άνοδο 25% στα έσοδα από ΦΠΑ

Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
World

Πώς 21 μίλια άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία

Τρία σενάρια για την επόμενη μέρα από το άνοιγμα - Τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Gap – American Eagle: Πτώση μετοχών εν μέσω υποβάθμισης των ετήσιων προβλέψεων
World

Βουτιά μετοχών λόγω μειωμένων προβλέψεων για Gap - American Eagle

Η Gap μειώνει τις ετήσιες προβλέψεις πωλήσεων, ενώ η American Eagle τις διατηρεί σταθερές

ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ 1,8 δισ. δολ. – Ποιους θα αποζημίωνε
World

Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ - Ποιους ήθελε να αποζημιώνει

Το ταμείο αυτό επικρίθηκε ευρέως στις ΗΠΑ ως «μαύρο ταμείο» που θα ανταμείβει τους πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου οι ευρωαγορές

Έντονη ήταν η νευρικότητα που εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

‘Εκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει η εφάπαξ καταβολή των 150 ευρώ
Economy

Ποια είναι τα κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη

Ο τζίρος της αλυσίδας Κρητικός ανήλθε στα 836,3 εκατ. ευρώ το 2025, ωστόσο οι ζημιές αυξήθηκαν σημαντικά στα 3 εκατ. ευρώ

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
World

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι ξεκινάει συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για «τελική απόφαση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη

Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, οι ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα μεγάλα έργα ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της Intracom Holdings - Υπερψηφίστηκε διανομή 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους

Στη ΓΣ των μετόχων της Motor Oil η διανομή μπόνους 15,4 εκατ. ευρώ σε στελέχη και εργαζόμενους - Μέρισμα 193,8 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Χρήστος Κολώνας
AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco
Business

H AVE του Ν. Βαρδινογιάννη «μπαίνει» στην Yalco

O όμιλος AVE προτίθεται να συμμετάσχει με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies