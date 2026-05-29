Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε νέα ιστορικά υψηλά έφτασαν εντός της ημέρας και οι τρεις δείκτες της Wall Street την Παρασκευή καθώς αυξάνεται η αισιοδοξία των επενδυτών ότι είναι πιο κοντά μια συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με αξιωματούχους στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου να έχει ολοκληρωθεί αλλά χωρίς να προκύψει κάποια απόφαση για την πορεία επίλυσης της κρίσης στην Μέση Ανατολή.

Ανοδικά η Wall Street

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή καθώς οι κύριοι δείκτες έδειχναν να κλείνουν έναν κερδοφόρο μήνα, ωθούμενοι από τον τεχνολογικό κλάδο.

Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,21% και ο S&P 500 0,22%. Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 363 μονάδων ή 0,72%. Και οι τρεις δείκτες έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά εντός της ημέρας.

Η Dell Technologies ήταν η νικήτρια κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η μετοχή της σημείωσε άνοδο 29% αφού ο κατασκευαστής φορητών υπολογιστών ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδών και αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για ολόκληρο το έτος.

Η μετοχή της Micron Technology και της Qualcomm αυξήθηκε επίσης κατά 4% και 3% αντίστοιχα, προσθέτοντας στα πρόσφατα κέρδη τους. Ενώ οι δύο εταιρείες υπέστησαν αξιοσημείωτες πτώσεις αυτό το μήνα, και οι δύο αναμένεται να καταγράψουν σημαντικά κέρδη για την περίοδο. Η Micron έχει σημειώσει άνοδο 86%, ενώ η Qualcomm έχει αυξηθεί κατά 40%.

«Η Dell είναι το πρότυπο παράδειγμα της ευρύτερης ιστορίας κερδών της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο David Nicholas, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της XFUNDs by Nicholas Wealth.

«Ξεκινήσαμε με τσιπ και μνήμες, αλλά τώρα πρόκειται πραγματικά για το ευρύ φάσμα της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης».

Η Παρασκευή σηματοδοτεί την τελευταία συνεδρίαση του Μαΐου και οι τρεις κύριοι δείκτες βρίσκονται σε τροχιά ανόδου. Ο Nasdaq ξεχωρίζει, καθώς οδεύει προς άνοδο 8% για τον μήνα. Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 5%, ενώ ο Dow βρίσκεται σε τροχιά ανόδου 2%.

Και οι τρεις κύριοι δείκτες φαίνεται επίσης ότι θα κλείσουν την εβδομάδα με άνοδο, με τον Nasdaq να προηγείται με κέρδη άνω του 2%. Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο άνω του 1% την εβδομάδα, ενώ ο Dow των blue-chip βρίσκεται με κέρδη κάτω του 1%.

Οι μετοχές έρχονται από μια συνεδρίαση που έσπασε ρεκόρ, αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών για την παράταση της εκεχειρίας.

«Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ενός “μαύρου κύκνου” που μπορεί να προκαλέσει αναταραχή, αλλά το ένστικτό μου μου λέει ότι αυτή η κατάσταση θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα», δήλωσε ο Nicholas. «Η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος αυτού, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για την αγορά να συνεχίσει την ανοδική της πορεία».

Πτωτικά το πετρέλαιο

Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου WTI σημείωσαν πτώση άνω του 2% στα 86,73 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς, Brent, επίσης υποχώρησε κατά περισσότερο από 2% στα 91,61 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι τιμές του αργού έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 17% αυτό το μήνα, καθώς η αγορά διατηρεί την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε κάποιο είδος συμφωνίας. Ωστόσο, ο Τραμπ έθεσε την Παρασκευή μια σειρά απαιτήσεων στις οποίες το Ιράν δεν ήταν διατεθειμένο να συμφωνήσει στο παρελθόν.

Η Τεχεράνη πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Πρέπει να ανοίξει αμέσως τα Στενά του Ορμούζ στην απεριόριστη κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς διόδια, πρόσθεσε. Πρέπει επίσης να συμφωνήσει να απομακρύνει τυχόν εναπομείνασσες νάρκες στο Ορμούζ, ανέφερε. Και πρέπει να συμφωνήσουν να επιτρέψουν στις ΗΠΑ να ανασύρουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιό τους, το οποίο βρίσκεται θαμμένο κάτω από τα ερείπια των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ πέρυσι, δήλωσε ο Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Πέμπτη στο CNBC ότι οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών για την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Τραμπ πρέπει ακόμη να υπογράψει το MOU, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.