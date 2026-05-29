Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας

Ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, με τον νοτιοκορεατικό δείκτη Kospi να καταγράφει νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό και τον ιαπωνικό Topix να αγγίζει ιστορικό ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να παραβλέπουν την αναζωπύρωση της στρατιωτικής έντασης με το Ιράν και να επικεντρώνονται στα κέρδη των τεχνολογικών μετοχών και στα νέα ιστορικά υψηλά της Wall Street.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε πάνω από 3%, πριν περιορίσει ελαφρώς τα κέρδη του, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 3,17%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 2,49%, ενώ ο Topix κέρδισε 1,86%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Ισχυρή ώθηση στις αγορές έδωσαν οι τεχνολογικές μετοχές, με τη Samsung Electronics να καταγράφει άλμα έως και 6,51%, μετά την ανακοίνωση ότι ξεκίνησε τη διάθεση δειγμάτων του νέου της τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (high-bandwidth memory) σε πελάτες παγκοσμίως.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 1,1%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 παρέμεινε αμετάβλητος.

Παράλληλα, η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή συνέχισε να προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Fars, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους αργά το βράδυ της Πέμπτης προς μη προσδιορισμένους στόχους.

Οι τελευταίες στρατιωτικές κινήσεις στο νότιο Ιράν σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς το Κουβέιτ και ανέπτυξε επιθετικά drones εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα την Πέμπτη, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν «σε μεγάλο βαθμό συμφωνήσει» στους όρους μιας συμφωνίας που αποσκοπεί στην προσωρινή παύση της τρίμηνης σύγκρουσης.

Στο μέτωπο της οικονομίας, τα στοιχεία από την Ιαπωνία έδειξαν ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής. Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής διαμορφώθηκε στις 102,8 μονάδες τον Απρίλιο, αυξημένος κατά 0,8% σε μηνιαία βάση και κατά 2,3% σε ετήσια βάση.

Ανοδικά κινήθηκε και το λιανεμπόριο στην Ιαπωνία, το οποίο αυξήθηκε κατά 1,3% τον Απρίλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,1%, ενώ οι εμπορικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 3,5% σε μηνιαία βάση.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό ανεργίας στην Ιαπωνία διαμορφώθηκε στο 2,5% τον Απρίλιο, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και μειωμένο σε σχέση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα.

Στη Νότια Κορέα, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,6% τον Απρίλιο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δεδομένων και Στατιστικής της χώρας, επίδοση χαμηλότερη των προσδοκιών της αγοράς. Ωστόσο, σε ετήσια βάση ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 2,4%.

Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις στη χώρα υποχώρησαν κατά 3,6% σε μηνιαία βάση τον Απρίλιο.