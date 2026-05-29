Χρηματιστήριο Αθηνών: Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing, στο +8,4% ο Μάιος

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει σε τροχιά προσέγγισης νέων υψηλών, τα οποία αναμένεται να δοκιμαστούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα

Xρηματιστήριο Αθηνών 29.05.2026, 17:33
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έκλεισε τον Μάιο το χρηματιστήριο Αθηνών, με τα κέρδη του μήνα να φτάνουν στο 8,4% και να κλείνουν κι άλλο την «ψαλίδα» της απόστασης από τα υψηλά του έτους, ενώ το rebalancing εκτίναξε τον τζίρο πάνω από το 1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,03% στις 2.372,70 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.367,73 μονάδων (+0,82%) και 2.387,71 μονάδων (+1,67%). Ο τζίρος ανήλθε στα 1,02 δισ. ευρώ και ο όγκος στα 115 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4 εκατ. τεμάχια αξίας 39 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,09% στις 6.024,10 μονάδες, ενώ στο +1,18% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.117,51 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,35% στις 2.730,49 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η άνοδος του γενικού δείκτη διευρύνθηκε στο 4,44%, ο FSTE 25 ενισχύθηκε κατά 4,58%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε άνοδο 6,24%.

Αλλαγή ψυχολογίας και ρότα για νέα υψηλά στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ εξελίσσεται σε καθοριστικό καταλύτη για τη μεσοπρόθεσμη πορεία της αγοράς και την ουσιαστική μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities. Παρά τα αρχικά φοβικά σύνδρομα που προκάλεσαν τόσο το μέγεθος της έκδοσης όσο και το ασταθές διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ΔΕΗ όχι μόνο κατάφερε να συγκεντρώσει ενδιαφέρον-ρεκόρ και το μεγαλύτερο ύψος ιδιωτικών κεφαλαίων που έχει τοποθετηθεί σε δημόσια προσφορά ελληνικής εισηγμένης εταιρίας, αλλά και να προσφέρει γρήγορες, σημαντικές και εύκολα ορατές αποδόσεις σε όσους επέλεξαν να συμμετάσχουν.

Και επειδή το χρηματιστήριο είναι σε μεγάλο βαθμό υπόθεση ψυχολογίας, η επιτυχία της συναλλαγής λειτούργησε ως καταλύτης ευρύτερης αφύπνισης της αγοράς, με τη βελτίωση της επενδυτικής διάθεσης να αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη διάχυση και νέους εκφραστές σε διαφορετικούς κλάδους και τίτλους γεγονός που αποτυπώθηκε σε ρευστότητα και αποδόσεις. Η δυναμική της ανόδου βρίσκει παράλληλα στήριξη και στα θεμελιώδη μεγέθη. Οι 33 εισηγμένες εταιρίες που έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει αποτελέσματα εμφανίζουν αύξηση λειτουργικών κερδών κατά 67,3% και καθαρών κερδών κατά 38%.

Ακόμη και εξαιρώντας τους κλάδους των διυλιστηρίων και των τραπεζών, οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής παραμένουν ιδιαίτερα ισχυροί, στο 31% για τα λειτουργικά αποτελέσματα και 45% για την καθαρή κερδοφορία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη μία χρονιά ιστορικά υψηλών εταιρικών επιδόσεων.

Παρά την ισχυρή εικόνα, οι διοικήσεις των εταιριών εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένες στις τοποθετήσεις τους, επιχειρώντας να μετριάσουν τις προσδοκίες. Οι αναφορές τους εστιάζουν κυρίως στις αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν κρίσιμες μεταβλητές, τόσο στην πλευρά της ζήτησης όσο και στο κόστος παραγωγής, διατηρώντας έναν βαθμό επιφυλακτικότητας για την πορεία των επόμενων τριμήνων.

Παρόλα αυτά η ικανοποίηση του ζητούμενου της εταιρικής κερδοφορίας -αν τελικώς κλείσουν τα μέτωπα αβεβαιότητας στο εξωτερικό- μπορεί να υποστηρίξει εκ νέου εισροές σε μετοχικούς τίτλους δεδομένης και της ισχυρής ταμειακής ενίσχυσης των 992.000 κωδικών στο ΧΑ που έρχεται τον Ιούνιο λόγω των μερισμάτων που θα διανεμηθούν μέσα στο μήνα (2,4 δις ευρώ).

Τεχνική εικόνα

Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε τροχιά προσέγγισης νέων υψηλών, τα οποία αναμένεται να δοκιμαστούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Η υποχώρηση της Πέμπτης είχε περισσότερο χαρακτήρα τεχνικής παύσης και μερικής κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών, μετά το αδιάκοπο ανοδικό κύμα που ξεκίνησε από τις 2.193 μονάδες, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποφόρτιση ορισμένων τοπικών υπερβολών.

Η τεχνική εικόνα της αγοράς εξακολουθεί να ευνοεί το ανοδικό σενάριο, καθώς η δομή της κίνησης υποδηλώνει σαφή υπεροχή των αγοραστών: συνεχόμενα ανοδικά κλεισίματα κοντά στα υψηλά της ημερήσιας διακύμανσης, διατήρηση της δυναμικής του ανοδικού momentum και σταδιακή ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας συνθέτουν μια εικόνα ισχυρής τάσης.

Ο πρώτος σημαντικός στόχος εντοπίζεται στα υψηλά του Φεβρουαρίου στις 2.407 μονάδες. Πρόκειται για ένα κομβικό τεχνικό επίπεδο, όπου αρκετοί βραχυπρόθεσμοι ταλαντωτές αναμένεται να εισέλθουν σε υπεραγορασμένες ζώνες, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας πρόσκαιρης διορθωτικής κίνησης ή μιας φάσης συσσώρευσης, χωρίς ωστόσο να τίθεται υπό αμφισβήτηση η έως τώρα θετική μεσοπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Το εύρος και η ένταση μιας πιθανής διόρθωσης θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της δυναμικής της αγοράς και θα προσφέρουν πιο σαφείς ενδείξεις για τον επόμενο ανοδικό στόχο. Μια ρηχή και ελεγχόμενη υποχώρηση πάντως θα επιβεβαιώσει την ανθεκτικότητα της τάσης και θα διατηρήσει ανοιχτό το
ενδεχόμενο συνέχισης της κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Eurobank έκλεισε με άλμα 5,03%, με τις Alpha Bank και Τιτάν να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση στο +3,44% και +3,03% αντίστοιχα. Άνω του 2% ήταν τα κέρδη σε Allwyn, Aegean, Metlen και Πειραιώς, και άνω του 1% σε Jumbo, ΔΑΑ, Aktor, Optima, Helleniq Energy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, Εθνική και Κύπρου, με την ΕΥΔΑΠ να κλείνει αμετάβλητη. Ήπια πτωτικά, στον αντίποδα, έκλεισαν οι Motor Oil, Λάμδα και ΟΤΕ, με τις Coca Cola και ΔΕΗ να κλείνουν με απώλειες 1,41% και 1,91% αντίστοιχα. Στο -2,80% έκλεισε η Cenergy, ενώ ο Σαράντης ολοκλήρωσε στο -3,07%.

