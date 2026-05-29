Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, με τη διοίκηση να παρουσιάζει αυξημένη κερδοφορία για το 2025, ισχυρό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών και σημαντικές εξελίξεις σε επενδυτικά και αναπτυξιακά έργα.

Στη συνέλευση επισημάνθηκε ότι η εταιρεία κατέγραψε σύνολο ενεργητικού 598 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 482 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 24,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 14,5 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση τόνισε επίσης ότι ο όμιλος διατηρεί μηδενικό δανεισμό στη μητρική και διαθέτει χρηματοοικονομικά στοιχεία και διαθέσιμα ύψους 366 εκατ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σωκράτης Κόκκαλης, στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διαρκείς αναταράξεις, γεωπολιτικές προκλήσεις και έντονες οικονομικές μεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν συνολικά τις αγορές και τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το δύσκολο, και διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο δραστηριοποιείται η εταιρεία με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων της, σημείωσε.

Τόνισε ότι η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, αξιολογεί συστηματικά τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο έντονα ρευστό περιβάλλον, και συχνά επανατοποθετείται για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αναφερόμενος στα έργα και τις συμμετοχές της εταιρείας, ο Σωκράτης Κόκκαλης ανέφερε ότι θα ωριμάζουν σταδιακά αποδίδοντας τις υπεραξίες τους. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του εκτιμώντας ότι η Διοίκηση, σε εύλογο διάστημα, θα είναι σε θέση να εξετάσει θετικά, ενδεχόμενη επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου. «Του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ για να ανακοινώσουμε καλά αποτελέσματα», κατέληξε ο Σωκράτης Κόκκαλης.

Ο Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος της Intracom Holdings παρουσιάζοντας την πορεία του Ομίλου στο 2025, εστίασε στην ισχυρή κερδοφορία, τη ρευστότητα αλλά και το σημαντικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στα σημαντικά έργα που υλοποιεί ο Όμιλος μέσω των θυγατρικών του. Αποτυπώνοντας το σημερινό προφίλ της Intracom, ο Δημήτρης Κλώνης, ανέφερε: «Σταδιακά ο επενδυτικός χαρακτήρας της εταιρείας ωριμάζει, κι αυτό είναι κάτι που ξεκινάμε να επικοινωνούμε στην επενδυτική κοινότητα. H Intracom σήμερα έχει έναν ισχυρό ισολογισμό, και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στο οποίο είναι εμφανείς οι πηγές των μελλοντικών υπεραξιών. Είμαστε ένας Όμιλος με καθαρή δομή, σημαντική ρευστότητα, μηδενικό δανεισμό, που σημαίνει μεγάλη δυνατότητα μόχλευσης και επενδυτικών επιλογών».

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και στο πλαίσιο συστηματικής ανταποδοτικής πολιτικής της εταιρείας προς τους μετόχους της, υπερψηφίστηκε η διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού 15.048.000 ευρώ, δηλαδή 0,18 ευρώ ανά μετοχή.

Σημαντική συμβολή στη συνολική εικόνα είχε, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν, η συμμετοχή της Intracom στην Ευρώπη Ασφαλιστική, η οποία αποτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ και κατέγραψε κέρδος 17,2 εκατ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, αναφέρθηκαν οι συμμετοχές στην CrediaBank, στην Optima Bank, στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς και η θέση της εταιρείας στην Bally’s και στη Netcompany, με τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο συνεχίζει να δημιουργεί υπεραξίες. Η αποτίμηση των συμμετοχών του ομίλου στο τέλος του 2025 ανερχόταν σε 259 εκατ. ευρώ και πέντε μήνες αργότερα είχε αυξηθεί στα 295 εκατ. ευρώ, στοιχείο που παρουσιάστηκε ως ένδειξη δυναμικής ανάπτυξης.

Η διοίκηση στάθηκε ιδιαίτερα και στη νέα στρατηγική συμφωνία με την CrediaBank και τη Thrivest Holdings, η οποία οδηγεί στη συγχώνευση με απορρόφηση της Europe Holdings από την CrediaBank. Όπως αναφέρθηκε, η κίνηση αυτή «κλειδώνει» σημαντικές υπεραξίες, που φτάνουν μέχρι και σε διπλασιασμό των επενδεδυμένων κεφαλαίων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θέση του ομίλου στον τραπεζικό κλάδο και αποφέρει και cash element ύψους περίπου 18 εκατ. ευρώ μέσω σχεδιαζόμενης επιστροφής κεφαλαίου. Η διοίκηση υποστήριξε ότι η συμφωνία δικαιώνει τον ευρύτερο μετασχηματισμό του ομίλου και επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του να επενδύει σε τομείς με προοπτική ανατίμησης.

Στο μέτωπο των επιμέρους επενδύσεων, παρουσιάστηκαν επίσης οι εξελίξεις στο Project VORIA, μια μεγάλη τουριστική και ψυχαγωγική επένδυση ύψους 480 εκατ. ευρώ, η οποία βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως τον Μάιο του 2028. Αντίστοιχα, έγινε αναφορά στο έργο στη Βούλα, ύψους 90 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τονίστηκε ότι οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και η ολοκλήρωση τοποθετείται στις αρχές του 2027.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον τομέα του real estate, μέσω της IntraDevelopment και της Κέκροψ, όπου η εταιρεία ανακοίνωσε την πλήρη εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεών της και τη συνέχιση των ενεργειών αξιοποίησης ακινήτων. Παράλληλα, έγινε λόγος για νέα projects σε Κουφονήσια και Ήπειρο, καθώς και για το επενδυτικό σχήμα Intracom Real Estate Investment, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση παρουσίασε το χαρτοφυλάκιο αυτό ως ένα από τα βασικά πεδία μελλοντικής ανάπτυξης για τον όμιλο.

Στο σκέλος των αποτελεσμάτων του 2025, σημειώθηκε και η ισχυρή επίδοση των ασφαλιστικών θυγατρικών, με αύξηση 21% στον κύκλο εργασιών και 27% στα κέρδη προ φόρων για την Ευρώπη Ασφαλιστική. Παράλληλα, η εταιρεία ανέφερε ότι η χρηματιστηριακή της πορεία βελτιώθηκε, με την τιμή της μετοχής να φτάνει τα 43,47 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 290 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι μέτοχοι έσπευσαν να επισημάνουν ότι η αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως, κατά την άποψή τους, την εσωτερική αξία του ομίλου.