Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη

Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, οι ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα μεγάλα έργα ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της Intracom Holdings - Υπερψηφίστηκε διανομή 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Business 29.05.2026, 18:41
Σχολιάστε
Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, με τη διοίκηση να παρουσιάζει αυξημένη κερδοφορία για το 2025, ισχυρό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών και σημαντικές εξελίξεις σε επενδυτικά και αναπτυξιακά έργα.

Στη συνέλευση επισημάνθηκε ότι η εταιρεία κατέγραψε σύνολο ενεργητικού 598 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 482 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 24,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 14,5 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση τόνισε επίσης ότι ο όμιλος διατηρεί μηδενικό δανεισμό στη μητρική και διαθέτει χρηματοοικονομικά στοιχεία και διαθέσιμα ύψους 366 εκατ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σωκράτης Κόκκαλης, στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διαρκείς αναταράξεις, γεωπολιτικές προκλήσεις και έντονες οικονομικές μεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν συνολικά τις αγορές και τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το δύσκολο, και διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο δραστηριοποιείται η εταιρεία με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων της, σημείωσε.

Τόνισε ότι η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, αξιολογεί συστηματικά τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο έντονα ρευστό περιβάλλον, και συχνά επανατοποθετείται για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αναφερόμενος στα έργα και τις συμμετοχές της εταιρείας, ο Σωκράτης Κόκκαλης ανέφερε ότι θα ωριμάζουν σταδιακά αποδίδοντας τις υπεραξίες τους. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του εκτιμώντας ότι η Διοίκηση, σε εύλογο διάστημα, θα είναι σε θέση να εξετάσει θετικά, ενδεχόμενη επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου. «Του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ για να ανακοινώσουμε καλά αποτελέσματα», κατέληξε ο Σωκράτης Κόκκαλης.

Ο Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος της Intracom Holdings παρουσιάζοντας την πορεία του Ομίλου στο 2025, εστίασε στην ισχυρή κερδοφορία, τη ρευστότητα αλλά και το σημαντικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στα σημαντικά έργα που υλοποιεί ο Όμιλος μέσω των θυγατρικών του. Αποτυπώνοντας το σημερινό προφίλ της Intracom, ο Δημήτρης Κλώνης, ανέφερε: «Σταδιακά ο επενδυτικός χαρακτήρας της εταιρείας ωριμάζει, κι αυτό είναι κάτι που ξεκινάμε να επικοινωνούμε στην επενδυτική κοινότητα. H Intracom σήμερα έχει έναν ισχυρό ισολογισμό, και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στο οποίο είναι εμφανείς οι πηγές των μελλοντικών υπεραξιών. Είμαστε ένας Όμιλος με καθαρή δομή, σημαντική ρευστότητα, μηδενικό δανεισμό, που σημαίνει μεγάλη δυνατότητα μόχλευσης και επενδυτικών επιλογών».

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και στο πλαίσιο συστηματικής ανταποδοτικής πολιτικής της εταιρείας προς τους μετόχους της, υπερψηφίστηκε η διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού 15.048.000 ευρώ, δηλαδή 0,18 ευρώ ανά μετοχή.

Σημαντική συμβολή στη συνολική εικόνα είχε, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν, η συμμετοχή της Intracom στην Ευρώπη Ασφαλιστική, η οποία αποτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ και κατέγραψε κέρδος 17,2 εκατ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, αναφέρθηκαν οι συμμετοχές στην CrediaBank, στην Optima Bank, στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς και η θέση της εταιρείας στην Bally’s και στη Netcompany, με τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο συνεχίζει να δημιουργεί υπεραξίες. Η αποτίμηση των συμμετοχών του ομίλου στο τέλος του 2025 ανερχόταν σε 259 εκατ. ευρώ και πέντε μήνες αργότερα είχε αυξηθεί στα 295 εκατ. ευρώ, στοιχείο που παρουσιάστηκε ως ένδειξη δυναμικής ανάπτυξης.

Η διοίκηση στάθηκε ιδιαίτερα και στη νέα στρατηγική συμφωνία με την CrediaBank και τη Thrivest Holdings, η οποία οδηγεί στη συγχώνευση με απορρόφηση της Europe Holdings από την CrediaBank. Όπως αναφέρθηκε, η κίνηση αυτή «κλειδώνει» σημαντικές υπεραξίες, που φτάνουν μέχρι και σε διπλασιασμό των επενδεδυμένων κεφαλαίων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θέση του ομίλου στον τραπεζικό κλάδο και αποφέρει και cash element ύψους περίπου 18 εκατ. ευρώ μέσω σχεδιαζόμενης επιστροφής κεφαλαίου. Η διοίκηση υποστήριξε ότι η συμφωνία δικαιώνει τον ευρύτερο μετασχηματισμό του ομίλου και επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του να επενδύει σε τομείς με προοπτική ανατίμησης.

Στο μέτωπο των επιμέρους επενδύσεων, παρουσιάστηκαν επίσης οι εξελίξεις στο Project VORIA, μια μεγάλη τουριστική και ψυχαγωγική επένδυση ύψους 480 εκατ. ευρώ, η οποία βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως τον Μάιο του 2028. Αντίστοιχα, έγινε αναφορά στο έργο στη Βούλα, ύψους 90 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τονίστηκε ότι οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και η ολοκλήρωση τοποθετείται στις αρχές του 2027.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον τομέα του real estate, μέσω της IntraDevelopment και της Κέκροψ, όπου η εταιρεία ανακοίνωσε την πλήρη εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεών της και τη συνέχιση των ενεργειών αξιοποίησης ακινήτων. Παράλληλα, έγινε λόγος για νέα projects σε Κουφονήσια και Ήπειρο, καθώς και για το επενδυτικό σχήμα Intracom Real Estate Investment, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση παρουσίασε το χαρτοφυλάκιο αυτό ως ένα από τα βασικά πεδία μελλοντικής ανάπτυξης για τον όμιλο.

Στο σκέλος των αποτελεσμάτων του 2025, σημειώθηκε και η ισχυρή επίδοση των ασφαλιστικών θυγατρικών, με αύξηση 21% στον κύκλο εργασιών και 27% στα κέρδη προ φόρων για την Ευρώπη Ασφαλιστική. Παράλληλα, η εταιρεία ανέφερε ότι η χρηματιστηριακή της πορεία βελτιώθηκε, με την τιμή της μετοχής να φτάνει τα 43,47 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 290 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι μέτοχοι έσπευσαν να επισημάνουν ότι η αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως, κατά την άποψή τους, την εσωτερική αξία του ομίλου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη
Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη
Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους
AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco
Business

H AVE του Ν. Βαρδινογιάννη «μπαίνει» στην Yalco
Allwyn: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας στην Ελβετία
Business

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας της Allwyn στην Ελβετία
Turkaegean: Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος
Business

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το Turkaegean

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Κοντά σε συμφωνία λένε οι ΗΠΑ – Επενδυτικό ταμείο 300 δισ. δολ. θέλει η Τεχεράνη
Κόσμος

Fund 300 δισ. για την ανασυγκρότηση του Ιράν ζητά η Τεχεράνη

Οι δύο χώρες έχουν φτάσει σε ένα αρχικό μνημόνιο για να προχωρήσει η διαδικασία ειρήνευσης το οποίο ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εκρίνει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γράψει το…κοντέρ 60%
Economy

Πότε θα γράψει το... κοντέρ 60% για το δημόσιο χρέος

Το 70% από το δημόσιο χρέος της Ελλάδας βρίσκεται στα χέρια επίσημων πιστωτών, ενώ η μέση διάρκεια του χρέους φτάνει τα 18-19 έτη, σύμφωνα με το ΔΝΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Eίδε κοιτάσματα η Chevron στο Ιόνιο - Η απόφαση για γεώτρηση

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Business
ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη

Ο τζίρος της αλυσίδας Κρητικός ανήλθε στα 836,3 εκατ. ευρώ το 2025, ωστόσο οι ζημιές αυξήθηκαν σημαντικά στα 3 εκατ. ευρώ

Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους

Στη ΓΣ των μετόχων της Motor Oil η διανομή μπόνους 15,4 εκατ. ευρώ σε στελέχη και εργαζόμενους - Μέρισμα 193,8 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Χρήστος Κολώνας
AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco
Business

H AVE του Ν. Βαρδινογιάννη «μπαίνει» στην Yalco

O όμιλος AVE προτίθεται να συμμετάσχει με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco

Allwyn: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας στην Ελβετία
Business

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας της Allwyn στην Ελβετία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Allwyn παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 242.034.741,90 ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη

Turkaegean: Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος
Business

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το Turkaegean

Κατά της απόφασης για το Turkagean, η τουρκική πλευρά προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Προσφυγών

Eλαστρον: Πώληση ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ
Ακίνητα

Ελαστρον: Πώληση ακινήτου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για βιομηχανικό ακίνητο στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου το οποίο πωλήθηκε από την Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος, θυγατρική της Ελαστρον

ΓΣΕΒΕΕ: Αιχμές για αποκλεισμούς από την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων
Business

Αιχμές της ΓΣΕΒΕΕ για την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων

Οι δημόσιοι ευρωπαϊκοί πόροι οφείλουν να απευθύνονται σε όλες τις ΜΜΕ και όχι μόνο σε όσους επιλέγουν οι ιθύνοντες, τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου οι ευρωαγορές

Έντονη ήταν η νευρικότητα που εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

‘Εκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει η εφάπαξ καταβολή των 150 ευρώ
Economy

Ποια είναι τα κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη

Ο τζίρος της αλυσίδας Κρητικός ανήλθε στα 836,3 εκατ. ευρώ το 2025, ωστόσο οι ζημιές αυξήθηκαν σημαντικά στα 3 εκατ. ευρώ

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
World

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι ξεκινάει συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για «τελική απόφαση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη

Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, οι ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα μεγάλα έργα ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της Intracom Holdings - Υπερψηφίστηκε διανομή 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους

Στη ΓΣ των μετόχων της Motor Oil η διανομή μπόνους 15,4 εκατ. ευρώ σε στελέχη και εργαζόμενους - Μέρισμα 193,8 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Χρήστος Κολώνας
AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco
Business

H AVE του Ν. Βαρδινογιάννη «μπαίνει» στην Yalco

O όμιλος AVE προτίθεται να συμμετάσχει με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco

Allwyn: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας στην Ελβετία
Business

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας της Allwyn στην Ελβετία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Allwyn παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 242.034.741,90 ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη

Turkaegean: Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος
Business

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το Turkaegean

Κατά της απόφασης για το Turkagean, η τουρκική πλευρά προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Προσφυγών

ΕΚΤ: Νέες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων
World

Πληθωρισμός και ενέργεια βάζουν ξανά στο τραπέζι την αύξηση επιτοκίων

Οι τιμές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία παραμένουν πάνω από το όριο άνεσης της ΕΚΤ, αυξάνοντας την πίεση για αλλαγή στάσης

Γιώργος Πολύζος
Πυρηνική ενέργεια: Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για την προώθησή της «όταν οι συνθήκες είναι ώριμες»
Inbox

Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για προώθηση της πυρηνικής ενέργειας

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από προηγούμενες δηλώσεις Μητσοτάκη υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνοκίνητων πλοίων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing, στο +8,4% ο Μάιος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing στο ΧΑ, στο +8,4% ο Μάιος

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει σε τροχιά προσέγγισης νέων υψηλών, τα οποία αναμένεται να δοκιμαστούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κώτσηρας: Επεκτείνουμε τα κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού
Economy

Κώτσηρας: Επέκταση κινήτρων για επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού

Στον ειδικό τρόπο φορολόγησης για όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό, αναφέρθηκε ο Γιώργος Κώτσηρας

Eλαστρον: Πώληση ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ
Ακίνητα

Ελαστρον: Πώληση ακινήτου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για βιομηχανικό ακίνητο στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου το οποίο πωλήθηκε από την Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος, θυγατρική της Ελαστρον

SpaceX: Οι επενδυτές διαγκωνίζονται να αποκτήσουν πρόσβαση ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς
World

Eπενδυτές κάνουν ουρές για πρόσβαση στην SpaceX

Καθαρά 14 δισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν σε κεφάλαια με συμμετοχές στην SpaceX, ενώ οι πάροχοι ETF ετοιμάζουν ένα κύμα νέων προϊόντων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Νέα άνοδος με άλμα για την Dell
Wall Street

Νέα άνοδος για τη Wall Street, άλμα για την Dell

Πρωταγωνίστρια της σημερινής συνεδρίασης στην Wall Street αναδεικνύεται η Dell Technologies, με τη μετοχή να εκτοξεύεται σχεδόν κατά 37%

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies