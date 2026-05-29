Κώτσηρας: Επεκτείνουμε τα κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού

Για διαμόρφωση ενός ελκυστικού φορολογικού περιβάλλοντος για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού έκανε λόγο ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στο Ετήσιο Συνέδριο του BrainReGain, σε πάνελ με θέμα «Ο σύγχρονος Ελληνισμός διαμορφώνει την Ελλάδα του Μέλλοντος», το οποίο συντόνισε ο δημοσιογράφος Ντίνος Σιωμόπουλος.

Ο Γιώργος Κώτσηρας για την πρόσφατη φρολογική μεταρρύθμιση

Ο κ. Κώτσηρας μεταξύ άλλων είπε ότι η μείωση φόρων αποτελεί «δομική πολιτική επιλογή» της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια και αναφέρθηκε ιδίως στην πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση, με έμφαση στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, στα φορολογικά κίνητρα για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας και στον ειδικό τρόπο φορολόγησης για όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, Έλληνες που επιστρέφουν στη χώρα μετά από πέντε χρόνια παραμονής στο εξωτερικό έχουν μείωση της φορολογίας εισοδήματος κατά 50% για τα επόμενα εφτά χρόνια. Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, το φορολογικό αυτό κίνητρο «πρόσφατα εμπλουτίστηκε» και επεκτείνεται και σε όσους απασχοληθούν στο Δημόσιο,.

Εξήγησε επίσης ότι πρόκειται για «μια εύκολη διαδικασία» που «γίνεται ψηφιακά, με μία αίτηση μέσω της ΑΑΔΕ» και πρόσθεσε ότι στον τομέα της μείωσης της γραφειοκρατίας της φορολογικής διοίκησης έχει γίνει «τεράστια πρόοδος».

Η δημοσιονομική σταθερότητα

«Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν πλέον και από εκεί που βρίσκονται να έχουν μια ομαλή συναλλαγή με το ελληνικό δημόσιο και την ελληνική φορολογική διοίκηση με πολύ πιο γρήγορο, διαφανή και απλό τρόπο», προσέθεσε.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας και της δημιουργίας ενός καλύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος ως κρίσιμων παραγόντων για τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας και την προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού.

Ο ίδιος σημείωσε τη μεγάλη αύξηση που έχει σημειωθεί στον τομέα των επενδύσεων την τελευταία επταετία και την έμφαση που δίνεται σε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας προσέθεσε ότι το 2030 αποτελεί «ένα πολύ σημαντικό σημείο καμπής για τη χώρα μας», για το αν θα συνεχίσει να έχει οικονομική σταθερότητα και αξιοπιστία στο εξωτερικό, προκειμένου να παραμείνει ένας ασφαλής και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.