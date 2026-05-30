Μαν (BoE): Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το μέλος της Επιτροπής Καθορισμού Επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), Κάθριν Μαν, προειδοποίησε ότι η μακρά περίοδος «καλής τύχης» που απολάμβαναν οι κεντρικοί τραπεζίτες στο να συγκρατούν τον πληθωρισμό έχει πλέον τελειώσει, καθώς εισέρχεται μια εποχή πιο επιρρεπής σε κλυδωνισμούς.

Αντιμετωπίζοντας μια αναζωπύρωση του πληθωρισμού, η Τράπεζα της Αγγλίας έχει αναβάλει τα σχέδια για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων φέτος

Μιλώντας το Σάββατο στην Κροατία, η Μαν αμφισβήτησε το κατά πόσον ο χαμηλός και σταθερός πληθωρισμός που διήρκεσε για δεκαετίες μέχρι την μεταπανδημική αύξηση των τιμών – μια περίοδος γνωστή ως «Μεγάλη Μετριοπάθεια» – ήταν αποτέλεσμα ορθολογικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών.

«Υποτίθεται ότι το επιτυχημένο αποτέλεσμα της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας και του στόχου για τον πληθωρισμό ήταν η Μεγάλη Μετριοπάθεια», δήλωσε στην Οικονομική Διάσκεψη του Ντουμπρόβνικ.

«Οι καιροί άλλαξαν, επειδή η καλή τύχη της Μεγάλης Μετριοπάθειας έχει εξαντληθεί», είπε η Mann. Ταυτόχρονα, «οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν γίνει ένας πολύ πιο σημαντικός παράγοντας πειθαρχίας της συμπεριφοράς των οικονομιών και των κεντρικών τραπεζιτών», πρόσθεσε.

Aυξανόμενη πίεση για την ΒοΕ

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) έχει δεχτεί αυξανόμενη πίεση τα τελευταία χρόνια, αφού δυσκολεύεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο κοντά στον στόχο του 2%. Ο πληθωρισμός έφτασε σε διψήφια επίπεδα μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τώρα αυξάνεται λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η μεταπανδημική αύξηση των τιμών έθεσε απότομα τέλος σε μια περίοδο κατά την οποία η μεγαλύτερη ανησυχία της κεντρικής τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ο χαμηλός πληθωρισμός και η υποτονική οικονομία.

Αντιμετωπίζοντας μια αναζωπύρωση του πληθωρισμού, η Τράπεζα της Αγγλίας έχει αναβάλει τα σχέδια για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων φέτος και εξετάζει το ενδεχόμενο αυξήσεων για να σταματήσει η παραμονή των πιέσεων στις τιμές. Οι αγορές αναμένουν επί του παρόντος αύξηση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού του τραπεζικού επιτοκίου από το 3,75% έως το τέλος του 2026.

Η Mαν — η οποία είναι μία από τις πιο «γεράκια» μεταξύ των μελών της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας — δήλωσε ότι η Επιτροπή διαθέτει «περιθώριο ελιγμών» για να εξισορροπήσει τον στόχο της να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα, ενώ παράλληλα συνεχίζει να στηρίζει την οικονομία.

«Με την πάροδο του χρόνου και στο εσωτερικό της Επιτροπής, η βαρύτητα που αποδίδεται σε όλα αυτά τα ζητήματα μεταβάλλεται, και ένα σημαντικό ερώτημα είναι πώς μεταβάλλεται αυτή η βαρύτητα ανάλογα με την κατάσταση της οικονομίας και το είδος των πιέσεων που δεχόμαστε», ανέφερε.

Τα σχόλιά της ήρθαν μια μέρα μετά την δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Andrew Bailey, ότι η κεντρική τράπεζα της Βρετανίας θα μπορούσε να ανεχθεί μια περίοδο πληθωρισμού πάνω από τον στόχο, προκειμένου να βοηθήσει την υποτονική οικονομία της χώρας.

«Αλλά αυτή η ανοχή θα αποδυναμωθεί αν αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια δευτερογενών επιπτώσεων», δήλωσε την Παρασκευή στην Οικονομική Διάσκεψη του Ρέικιαβικ στην Ισλανδία.