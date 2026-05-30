Gen Z: Είναι η γενιά που θα αναβιώσει τον κινηματογράφο;

Η Gen Z δεν πηγαίνει μόνο σινεμά, αλλά οδηγεί και στην αύξηση των εισπράξεων στη συνολική εμπειρία

World 30.05.2026, 16:17
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι κινηματογράφοι έκλεισαν και το streaming έγινε κυρίαρχη δύναμη στο τοπίο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, αυξήθηκαν οι φόβοι ότι η Gen Z θα απέφευγε τη μεγάλη οθόνη καθώς θα ωρίμαζε.

Ωστόσο, αυτή η γενιά, η οποία κυμαίνεται από περίπου 14 έως 29 ετών, είναι μια από τις πιο ενεργές σινεφίλ και παρακολουθεί περισσότερες ταινίες ετησίως από ορισμένες παλαιότερες γενιές, σύμφωνα με στοιχεία του Fandango.

Το 2025, τα μέλη της Gen Z είδαν κατά μέσο όρο επτά ταινίες στους κινηματογράφους — αντίστοιχος με τον μέσο όρο τηλεθέασης μεταξύ των millennials — ενώ τα μέλη της Gen X και των baby boomers είδαν περίπου έξι ταινίες κατά μέσο όρο.

Καθώς οι έφηβοι και οι εικοσάρηδες γίνονται η κυρίαρχη γενιά στο box office, διαμορφώνουν επίσης το μέλλον του κινηματογράφου

H Gen Z οδηγεί τις εξελίξεις

«Η Gen Z καθοδηγεί τις τάσεις στους κινηματογράφους σήμερα και νομίζω ότι ο κόσμος είναι σοκαρισμένος», διευκρίνισε στο CNBC ο Τζέισον Ντόρσεϊ, πρόεδρος και συνιδρυτής του Κέντρου για την Κινητική των Γενεών και συν-συγγραφέας του «Zconomy».

Μάλιστα η Gen Z αντιπροσώπευε σχεδόν το 40% του συνολικού κοινού των ταινιών στη Βόρεια Αμερική το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Comscore.

Καθώς οι έφηβοι και οι εικοσάρηδες γίνονται η κυρίαρχη γενιά στο box office, διαμορφώνουν επίσης το μέλλον του κινηματογράφου – και τα στούντιο και οι κινηματογράφοι το λαμβάνουν υπόψη τους.

«Όχι μόνο βλέπουμε ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό της Gen Z να αποτελεί το συνολικό μας κοινό, αλλά η συχνότητά τους αυξάνεται χρόνο με το χρόνο», πρόσθεσε και η Κάρι Τρότερ, ανώτερη αντιπρόεδρος μάρκετινγκ στην AMC. «Έτσι, έχουν γίνει ένα από τα πιο σημαντικά κοινά για εμάς και βλέπω ότι στο μέλλον, μπορεί να γίνει το απολύτως πιο σημαντικό κοινό για εμάς».

Η πανδημία και η Gen Z

Κάτι που συμβάλλει στην τροφοδότηση της αγάπης της Gen Z για τον κινηματογράφο είναι το γεγονός ότι παραμένει μια από τις πιο οικονομικές μορφές ψυχαγωγίας.

«Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί, όπως συμβαίνει, αλλά όταν τις συγκρίνετε με τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού, είναι στο ίδιο επίπεδο, αν όχι λιγότερο», σημείωσε ο Στιβ Μπακ της EntTelligence, μιας εταιρείας δεδομένων για τον κινηματογράφο. «Όταν σκέφτεστε τη Γενιά Ζ, είναι συνειδητοποιημένες ως προς το κόστος, αλλά ανοίγουν το πορτοφόλι τους».

Οι Gen Z-ers ενηλικιώθηκαν περίπου την εποχή της Covid, την οποία ο Ντόρσεϊ αποκάλεσε «εμπειρία που καθόρισε τη γενιά». Αυτή η ομάδα δεν γνωρίζει εποχή χωρίς μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή smartphones και είναι απίστευτα συνειδητή ως προς το κόστος, έχοντας μεγαλώσει σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας.

«Ο Covid ανέτρεψε όλα τα σχέδιά τους», είπε ο Ντόρσεϊ. «Πήγαιναν σχολείο, πήγαιναν στο πανεπιστήμιο… όλα ανατράπηκαν και αυτό κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, τους βλέπουμε πολύ πιο οικονομικά συνειδητοποιημένους. Θα το πω γενικά, σαν να είναι πραγματικά συντηρητικοί με τα χρήματά τους γενικά, πολύ πιο οικονόμοι από ό,τι θα περιμέναμε για κάποιον στην ηλικία του».

Αυτό έχει οδηγήσει ένα σημαντικό μέρος της συγκεκριμένης γενιάς να επιλέξει προγράμματα επιβράβευσης σε κινηματογράφους, όπως το A-list του AMC, το Regal Unlimited και το Movie Club του Cinemark, τα οποία τους ανταμείβουν για τα χρήματα που ξοδεύουν ή τους επιτρέπουν να βλέπουν πολλές ταινίες το μήνα έναντι συνδρομής.

Η Gen Z θέλει εμπειρίες

Ενώ η Gen Z είναι επιλεκτική όσον αφορά τα έξοδά της, είναι πρόθυμη να πληρώσει για εμπειρίες, ιδιαίτερα κοινωνικές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν με τους φίλους της, οι οποίες τους δίνουν μια δικαιολογία να αποσυνδεθούν από τα τηλέφωνά τους.

«Αυτός είναι ένας τρόπος για να έρθουν και να περάσουν χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά τους, και αυτή η κοινωνική εμπειρία πραγματικά υπερτερεί της ίδιας της ταινίας που βλέπουν», είπε ο Τρότερ. «Αλλά υπάρχει επίσης και λίγος φόβος μήπως χάσουν κάτι, σαν να θέλουν να συμμετέχουν στον ενθουσιασμό και την αγάπη τους για αυτές, κάτι που τροφοδοτεί την επιθυμία τους να είναι οι πρώτοι που θα δουν αυτές τις ταινίες και να συμμετέχουν στη συζήτηση καθώς αυτή εξελίσσεται».

Και ενώ η Gen Z απολαμβάνει να μην χρησιμοποιεί τα τηλέφωνά της κατά τη διάρκεια της ταινίας, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιράζεται τις σκέψεις της για τις ταινίες και να βλέπει τι σκέφτονται οι άλλοι για νέους και παλιούς τίτλους.

Τι θέλει να δει η Gen Z;

Ταινίες τρόμου, anime και διασκευές βιντεοπαιχνιδιών που βασίζονται σε παιχνίδια που έπαιζαν μεγαλώνοντας.

Το 2025, η ταινία «A Minecraft Movie», βασισμένη στο δημοφιλές διαδικτυακό παιχνίδι, είχε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση από τη Gen Z, σύμφωνα με στοιχεία της EntTelligence. Η ταινία απέφερε περισσότερα από 424 εκατομμύρια δολάρια στις εγχώριες αγορές κατά τη διάρκεια της προβολής της στις αίθουσες, τη δεύτερη υψηλότερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς, και 960 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Εν τω μεταξύ, η Sony και η ταινία «Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba — The Movie: Infinity Castle» είχε το μεγαλύτερο ποσοστό κοινού της Gen Z, με το 42% των εισιτηρίων να πωλούνται σε αυτά τα μέλη της γενιάς.

Μέχρι στιγμής, το 2026, η ταινία «The Super Mario Galaxy Movie» της Universal έχει εξασφαλίσει 425 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά, την ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς μέχρι στιγμής, και 982 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Οι αναλυτές του box office αναμένουν ταινίες σαν της Disney και το «Toy Story 5» της Pixar, το «Minions & Monsters» της Universal, το «Spider-Man: Brand New Day» της Sony και το «Avengers: Doomsday» της Marvel, για να δουν ένα σημαντικό μερίδιο των πωλήσεων εισιτηρίων από το κοινό της Gen Z.

