Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS για αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις

Tη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να συμπεριλάβουν αναδρομικά ποσά αποδοχών που έλαβαν εντός του 2025 και αφορούν το φορολογικό έτος 2024, έχουν πλέον χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων, καθώς οι τόκοι που επιδικάζονται δηλώνονται ξεχωριστά

Οι φορολογικές δηλώσεις για τα αναδρομικά

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε σε λειτουργία την εφαρμογή για τη δήλωση αναδρομικών του έτους 2024 στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα αναδρομικά.

Με την είσοδο στην ειδική εφαρμογή, τα αναδρομικά ποσά εμφανίζονται αυτόματα προσυμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1. Ο φορολογούμενος δεν έχει δυνατότητα αλλαγής άλλων στοιχείων της δήλωσης, καθώς η διαδικασία αφορά αποκλειστικά την καταχώριση των συγκεκριμένων εισοδημάτων.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση άλλων στοιχείων του Ε1

Μετά την οριστική υποβολή εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα. Εφόσον προκύπτει επιπλέον φόρος, δημιουργείται αυτόματα και νέα ταυτότητα οφειλής για την εξόφλησή του.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ τυχόν πρόσθετος φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται δυνατότητα αποπληρωμής μέσω της πάγιας ρύθμισης της ΑΑΔΕ σε έως και 48 δόσεις.

Η διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στα αναδρομικά του 2024. Φορολογούμενοι που διαπιστώνουν ότι στο φετινό ηλεκτρονικό αρχείο εισοδημάτων εμφανίζονται ποσά τα οποία αφορούν προηγούμενες χρήσεις, καλούνται να ελέγξουν αν έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή τροποποιητικής δήλωσης και για τα συγκεκριμένα έτη.

Το ζήτημα αφορά κυρίως όσους έχουν ήδη υποβάλει τη φετινή φορολογική δήλωση χωρίς να έχουν αντιληφθεί ότι υπήρχαν προσυμπληρωμένα αναδρομικά εισοδήματα παλαιότερων ετών.

Τι γίνεται στα προσυμπληρωμένα

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία, τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση των υπολοίπων στοιχείων του Ε1. Για άλλες αλλαγές ή διορθώσεις, απαιτείται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση. Στις περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων απαιτείται προσοχή, καθώς οι τυχόν τόκοι επιμερίζονται και δηλώνονται με βάση το έτος είσπραξης, στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης φόρου εισοδήματος κάθε έτους.

Παράλληλα, «τρέχουν» και οι φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων επεκτείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η πληρωμή της α΄δόσης επιτρέπεται έως το τέλος Ιουλίου. Για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση του φόρου, εξακολουθεί να ισχύει η κλιμακωτή έκπτωση.