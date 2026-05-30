Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων αυξάνονται χάρη στη βοήθεια των ΗΠΑ

Ποντοπόρος 30.05.2026, 22:45
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται όλο και πιο αισιόδοξοι όσον αφορά την αύξηση της κυκλοφορίας μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, αφού αυτή την εβδομάδα περισσότερα πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό, με τις ΗΠΑ να παρέχουν πληροφορίες για να βοηθήσουν όσους πραγματοποιούν τον διάπλου του στενού θαλάσσιου περάσματος.

Πλοιοκτήτες ήρθαν σε επαφή με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες τους παρείχαν συμβουλές για τον βέλτιστο τρόπο πλοήγησης στα Στενά του Ορμούζ

Τουλάχιστον δύο πλοιοκτήτες, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστεί το όνομά τους καθώς αναφέρονται σε ευαίσθητες πληροφορίες, δήλωσαν ότι ήταν σε επαφή με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες τους παρείχαν συμβουλές για τον βέλτιστο τρόπο πλοήγησης στα Στενά του Ορμούζ. Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ δεν συνοδεύουν πλοία, αλλά η διοίκηση συνεχίζει να παρέχει συμβουλές σε εμπορικά σκάφη στην περιοχή.

Ένα άτομο με γνώση μιας τέτοιας διέλευσης ανέφερε ότι μια ομάδα πλοίων δέχτηκε την προσέγγιση ύποπτων ιρανικών ταχύπλοων σκαφών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα ιρανικά σκάφη απομακρύνθηκαν από ελικόπτερα που εμφανίστηκαν ξαφνικά κοντά, επιτρέποντας στο πλοίου της πηγής που συνομίλησε με το Bloomberg να συνεχίσει μακριά από το Ορμούζ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Mike Wirth, δήλωσε την Παρασκευή στο Bloomberg TV ότι ορισμένα σκάφη που διέρχονταν από το Ορμούζ δέχθηκαν πρόσφατα επίθεση. Την ίδια ημέρα, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι απαγορεύονται οι συμφωνίες με το Ιράν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ — ακόμη και εκείνες που δεν περιλαμβάνουν την καταβολή διοδίων.

Μερικά από τα πλοία που διέπλευσαν ανήκουν σε εταιρείες που δεν είχαν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με αρκετούς παράγοντες των ναυτιλιακών αγορών. Δύο πηγές ανέφεραν ότι ορισμένα πλοία εισέρχονταν στον Περσικό Κόλπο, ενώ άλλα έφευγαν.

Εάν η αύξηση των διελεύσεων διατηρηθεί, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες είναι διατεθειμένες να πραγματοποιήσουν το ταξίδι, ενισχύοντας τη ροή όλων των εμπορευμάτων, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έως τα καταναλωτικά αγαθά. Μέχρι τώρα, οι διελεύσεις περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε πλοία που λειτουργούσαν στο πλαίσιο διμερών κυβερνητικών συμφωνιών ή ανήκαν σε μια μικρή ομάδα πιο τολμηρών στελεχών του ναυτιλιακού κλάδου που ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν τους κινδύνους της διέλευσης από το Ορμούζ.

Χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής εταιρείας πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουν επίσης στείλει πλοία μέσω του στενού, ενώ το Κατάρ εξάγει διακριτικά υγροποιημένο φυσικό αέριο σε βασικούς αγοραστές.

Περνούν τα Στενά του Ορμούζ με κλειστά ραντάρ

Ορισμένα από τα πλοία που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες το έκαναν με τους δορυφορικούς πομποδέκτες τους απενεργοποιημένους και δεν τους έχουν ενεργοποιήσει ακόμη. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι συμβατικές μέθοδοι παρακολούθησης πλοίων ενδέχεται να υποτιμούν τον αριθμό των πλοίων που πραγματοποιούν το ταξίδι.

Τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο των μη ιρανικών πλοίων που είχαν εγκλωβιστεί στον πορθμό του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης έχουν καταφέρει να απομακρυνθούν.

Ο Λευκός Οίκος έχει στείλει επανειλημμένα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τις προοπτικές μιας συμφωνίας με το Ιράν, μια τάση που συνεχίστηκε και την Παρασκευή. Μια νέα συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσε ενδεχομένως να ανοίξει το δρόμο για μια ευρύτερη επανέναρξη της ναυτιλίας μέσω του Ορμούζ.

Οι πλοιοκτήτες δήλωσαν ιδιωτικά ότι ελπίζουν η συμφωνία να επιτρέψει την επανέναρξη της κυκλοφορίας στο Ορμούζ, αλλά ότι η αβεβαιότητα παραμένει έως ότου γίνουν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες. Ορισμένοι ανέφεραν ότι έως ότου επιτευχθεί η συμφωνία, αν και μπορεί να είναι δυνατή η απομάκρυνση των πλοίων από το Ορμούζ, πολλοί πλοιοκτήτες θα παραμείνουν απρόθυμοι να εισέλθουν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies, Patrick Pouyanne, δήλωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία του θα επιθυμούσε ενδείξεις μόνιμης ειρήνης πριν στείλει πλοία πίσω στον Περσικό Κόλπο.

«Θα περιμέναμε, αν θέλετε, να ξεκινήσει μια φάση φρενίτιδας», μόλις ανοίξει ξανά ο Ορμούζ, δήλωσε στο Boomberg ο Γεράσιμος Καλογιράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Tankers, σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα. Πρόσθεσε ότι το κόστος των δεξαμενόπλοιων θα παραμείνει υψηλό μακροπρόθεσμα, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα αναπληρώσουν τα βαρέλια που χάθηκαν λόγω του πολέμου.

