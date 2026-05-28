Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου

Θετικές επιδράσεις στην αγορά ναύλων των πλοίων χύδην ξηρού φορτίου ενδέχεται να προκαλέσει η πιθανή εμφάνιση του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο μέσα στο 2026, καθώς οι αναταράξεις που δημιουργεί στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στις θαλάσσιες μεταφορές αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτηση σε τονομίλια και να περιορίσουν την πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα του στόλου.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 82% για την ανάπτυξη του φαινομένου μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2026, ενώ το ενδεχόμενο ενός ιδιαίτερα ισχυρού επεισοδίου έως το τέλος του έτους φτάνει το 37%. Οι αναλυτές θεωρούν ότι η κορύφωση των επιπτώσεων θα σημειωθεί μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2027.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασίες σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ινδίας και μεγάλου μέρους της Ασίας, ενώ την ίδια στιγμή φέρνει έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες στη Νότια Αμερική. Οι επιπτώσεις αυτές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα τόσο στη γεωργική παραγωγή όσο και στις μεταφορές.

Τα πλοία που αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο είναι τα μεγάλου μεγέθους Capesize και Kamsarmax

Οι αγορές ξηρού φορτίου έχουν ήδη βιώσει τις συνέπειες ενός αντίστοιχου κύκλου κατά την περίοδο 2023-2024, σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο xclusiv. Τότε, η έντονη ξηρασία περιόρισε δραματικά τα επίπεδα νερού στη λίμνη Gatun στον Παναμά, προκαλώντας σημαντική μείωση στις διελεύσεις πλοίων τύπου Panamax από τη Διώρυγα του Παναμά.

Ωστόσο, παρά τα προβλήματα και τη σημαντική πτώση των διελεύσεων, το παγκόσμιο εμπόριο χύδην ξηρού φορτίου όχι μόνο παρέμεινε ανθεκτικό, αλλά κατέγραψε και ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 5,3 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους.

Σήμερα, οι πιέσεις επιστρέφουν ακόμη πιο έντονες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Οι χρόνοι αναμονής στη Διώρυγα του Παναμά αυξάνονται διαρκώς, ενώ οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στις δεξαμενές της λίμνης Gatun περιορίζουν περαιτέρω τις διαθέσιμες διελεύσεις. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τα γεωπολιτικά σημεία συμφόρησης στη Μέση Ανατολή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας αλλά και σημαντικών ευκαιριών για τους πλοιοκτήτες.

Τα πλοία που αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο είναι τα μεγάλου μεγέθους Capesize και Kamsarmax. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η xclusiv, ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι στην Ασία και η πιθανότητα ασθενών μουσώνων στην Ινδία εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τη ζήτηση για εισαγωγές θερμικού άνθρακα μέσω θαλάσσης, ενισχύοντας άμεσα τα φορτία στον Ειρηνικό.

Παράλληλα, η μείωση της παραγωγής σιτηρών στην Αυστραλία ενδέχεται να οδηγήσει ασιατικούς αγοραστές σε αυξημένες εισαγωγές από τη Βραζιλία και την Αργεντινή, αυξάνοντας αισθητά τη ζήτηση σε τονομίλια για πλοία τύπου Panamax και Kamsarmax.

Επιπλέον, οι περιορισμένες διελεύσεις από τη Διώρυγα του Παναμά αναμένεται να ωθήσουν αρκετές αποστολές αμερικανικών σιτηρών να κινηθούν μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει σημαντικά τις αποστάσεις μεταφοράς, περιορίζει ουσιαστικά την πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα του στόλου και δημιουργεί πρόσθετες προϋποθέσεις για άνοδο των ναύλων στη διεθνή αγορά χύδην ξηρού φορτίου.