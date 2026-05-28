Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασίες σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Ασίας

Ναυτιλία 28.05.2026, 09:02
Σχολιάστε
Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Θετικές επιδράσεις στην αγορά ναύλων των πλοίων χύδην ξηρού φορτίου ενδέχεται να προκαλέσει η πιθανή εμφάνιση του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο μέσα στο 2026, καθώς οι αναταράξεις που δημιουργεί στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στις θαλάσσιες μεταφορές αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτηση σε τονομίλια και να περιορίσουν την πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα του στόλου.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 82% για την ανάπτυξη του φαινομένου μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2026, ενώ το ενδεχόμενο ενός ιδιαίτερα ισχυρού επεισοδίου έως το τέλος του έτους φτάνει το 37%. Οι αναλυτές θεωρούν ότι η κορύφωση των επιπτώσεων θα σημειωθεί μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2027.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασίες σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ινδίας και μεγάλου μέρους της Ασίας, ενώ την ίδια στιγμή φέρνει έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες στη Νότια Αμερική. Οι επιπτώσεις αυτές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα τόσο στη γεωργική παραγωγή όσο και στις μεταφορές.

Τα πλοία που αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο είναι τα μεγάλου μεγέθους Capesize και Kamsarmax

Οι αγορές ξηρού φορτίου έχουν ήδη βιώσει τις συνέπειες ενός αντίστοιχου κύκλου κατά την περίοδο 2023-2024, σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο xclusiv. Τότε, η έντονη ξηρασία περιόρισε δραματικά τα επίπεδα νερού στη λίμνη Gatun στον Παναμά, προκαλώντας σημαντική μείωση στις διελεύσεις πλοίων τύπου Panamax από τη Διώρυγα του Παναμά.

Ωστόσο, παρά τα προβλήματα και τη σημαντική πτώση των διελεύσεων, το παγκόσμιο εμπόριο χύδην ξηρού φορτίου όχι μόνο παρέμεινε ανθεκτικό, αλλά κατέγραψε και ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 5,3 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους.

Σήμερα, οι πιέσεις επιστρέφουν ακόμη πιο έντονες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Οι χρόνοι αναμονής στη Διώρυγα του Παναμά αυξάνονται διαρκώς, ενώ οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στις δεξαμενές της λίμνης Gatun περιορίζουν περαιτέρω τις διαθέσιμες διελεύσεις. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τα γεωπολιτικά σημεία συμφόρησης στη Μέση Ανατολή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας αλλά και σημαντικών ευκαιριών για τους πλοιοκτήτες.

Τα πλοία που αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο είναι τα μεγάλου μεγέθους Capesize και Kamsarmax. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η xclusiv, ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι στην Ασία και η πιθανότητα ασθενών μουσώνων στην Ινδία εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τη ζήτηση για εισαγωγές θερμικού άνθρακα μέσω θαλάσσης, ενισχύοντας άμεσα τα φορτία στον Ειρηνικό.

Παράλληλα, η μείωση της παραγωγής σιτηρών στην Αυστραλία ενδέχεται να οδηγήσει ασιατικούς αγοραστές σε αυξημένες εισαγωγές από τη Βραζιλία και την Αργεντινή, αυξάνοντας αισθητά τη ζήτηση σε τονομίλια για πλοία τύπου Panamax και Kamsarmax.

Επιπλέον, οι περιορισμένες διελεύσεις από τη Διώρυγα του Παναμά αναμένεται να ωθήσουν αρκετές αποστολές αμερικανικών σιτηρών να κινηθούν μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει σημαντικά τις αποστάσεις μεταφοράς, περιορίζει ουσιαστικά την πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα του στόλου και δημιουργεί πρόσθετες προϋποθέσεις για άνοδο των ναύλων στη διεθνή αγορά χύδην ξηρού φορτίου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Business

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου
Τουρισμός: Γιατί η Κάρπαθος προσελκύει διεθνείς ταξιδιώτες
Τουρισμός

Ποιος είναι ο «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου
Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Υγεία

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»
Πολιτική

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari διαθέτει πολλαπλούς αερόσακους
Reuters Breakingviews

Το EV της Ferrari θα είναι αποτυχία;

Το νέο Luce μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει ορισμένους αγοραστές που δεν αγοράζουν παραδοσιακές Ferrari, όπως σκέφτονται στελέχη της Silicon Valley

Neil Unmack
ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Ναυτιλία
Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασίες σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Ασίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα
Ποντοπόρος

Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα

Η Capital Tankers ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή της παρουσία σε VLCCs, Suezmax και Aframax/LR2 δεξαμενόπλοια

Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Safe Bulkers: Η πρώτη ναυτιλιακή που μπαίνει στο Euronext Athens
Ναυτιλία

Safe Bulkers: Η πρώτη ναυτιλιακή που μπαίνει στο Euronext Athens

Η Safe Bulkers είναι διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού φορτίου και δραστηριοποιείται στη μεταφορά βασικών εμπορευμάτων

Λάμπρος Καραγεώργος
ΟΛΘ: Προχωρά η σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο Προβλήτα
Λιμάνια

ΟΛΘ: Προχωρά η σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο Προβλήτα

Το έργο ενισχύει τη σύνδεση του ΟΛΘ με το εθνικό και διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στις εμπορευματικές μεταφορές

ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία
Ναυτιλία

ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

Ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί περίπου 5.700 πλοία - Τι αναφέρει η ΕΕΕ για την καθοριστική συμβολή του στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική οικονομία

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν θα τα ανοίξει 30 ημέρες μετά τη σύναψη συμφωνίας
World

Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ 30 ημέρες μετά τη συμφωνία

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 ημέρες, με σκοπό τη διεξαγωγή συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Latest News
Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Business

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική

H Premia Properties στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο 1 δισ. ευρώ εντός του 2026 - Ο ρόλος της θυγατρικής

Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασίες σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Ασίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Γιατί η Κάρπαθος προσελκύει διεθνείς ταξιδιώτες
Τουρισμός

Ποιος είναι ο «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου

Σε σημαντικό τουριστικό προορισμό έχει αναδειχθεί η Κάρπαθος σύμφωνα με συγκριτική έρευνα του Travel And Tour World

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Υγεία

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»
Πολιτική

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Πετρέλαιο: Άλμα στα 97,8 δολ. μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση
Commodities

Πλησιάζει ξανά τα 100 δολ. το πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Η ανακοίνωση των Φρουρών στο Ιράν ότι έπληξαν βάση των ΗΠΑ και σχόλια του Τραμπ ότι δεν βιάζεται για συμφωνία έστειλαν το πετρέλαιο και πάλι σε ανοδική πορεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Alter Ego Media Opens Next Phase of Growth Strategy
English Edition

Alter Ego Media Opens Next Phase of Growth Strategy

Group forecasts 25% rise in consolidated EBITDA to €67 million in 2026, as CEO outlines expansion plans to analysts

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται τα επιδόματα – Οι κατηγορίες
Economy

Ποια επιδόματα καταβάλλονται την Παρασκευή

Οι δικαιούχοι και οι κατηγορίες των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ - Το συνολικό ύψος ανέρχεται σε 275.075.217 ευρώ

Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ξεκινούν την Παρασκευή οι εξετάσεις
Κοινωνία

Με Νεοελληνική Γλώσσα ξεκινούν αύριο οι Πανελλαδικές

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

Αμοιβαία κεφάλαια: Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο 5μηνο
Τράπεζες

Πού αποδίδεται η κάμψη στο asset management

Στα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια μέχρι και σήμερα, τα ομολογιακά προκαθορισμένης διάρκειας, οι προσφερόμενες αποδόσεις μειώθηκαν αισθητά

Αγης Μάρκου
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies