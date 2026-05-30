BP: Ο πρόεδρος πρέπει να έχει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και σιδερένια θέληση 

Πώς ένας υπεύθυνος ανεύρεσης στελεχών θα αντιμετώπιζε την αποστολή να βρει και να προτείνει τον επόμενο πρόεδρο της BP

Reuters Breakingviews 30.05.2026, 23:38
Σχολιάστε
BP: Ο πρόεδρος πρέπει να έχει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και σιδερένια θέληση 
Neil Unmack

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Reuters Breakingviews

Ο νέος πρόεδρος της BP θα πρέπει να πληροί πολλές προϋποθέσεις. Η επιρρεπής σε σκάνδαλα εταιρεία των 109 δισεκατομμυρίων δολαρίων απομάκρυνε τον Albert Manifold, επικαλούμενη ζητήματα απαράδεκτης συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού, τον οποίο ο ίδιος αρνείται. Όπως και να έχει, αυτή η τελευταία πανωλεθρία προστίθεται σε μια μακρά λίστα καθηκόντων για τον επόμενο επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου, στα οποία περιλαμβάνονται η αποφυγή μαχών για την κλιματική κρίση, τα ειδύλλια στο εργασιακό περιβάλλον και η απόκρουση επιθετικών προσφορών για εξαγορά.

Το Breakingviews εξετάζει πώς ένας υπεύθυνος εύρεσης στελεχών θα αντιμετώπιζε αυτή την αποστολή.

Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο της BP και την Ανώτερη Ανεξάρτητη Σύμβουλο Amanda Blanc

Σας ευχαριστούμε που ζητήσατε από τη Horizon Partners να βοηθήσει το διοικητικό συμβούλιο της BP στην εξεύρεση νέου προέδρου. Ως μια εξειδικευμένη εταιρεία προσέλκυσης ανώτατων στελεχών στον τομέα των φυσικών πόρων, βρισκόμαστε σε μοναδική θέση για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και, δεδομένου του ρυθμού κινητικότητας στην εταιρεία, προσβλέπουμε σε μια μακροχρόνια και αμοιβαία ικανοποιητική σχέση. Θα σας προωθήσω το πακέτο προσφοράς μας, το οποίο θα λήξει το 2036.

Αυτό δεν θα είναι εύκολο έργο. Εξάλλου, χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να αντικατασταθεί ο πρώην πρόεδρος της BP, Helge Lund, από τον Manifold. Επιπλέον, τυχόν υποψήφιοι μπορεί να αποθαρρυνθούν από τις ατελείωτες αλλαγές στις τάξεις των ανώτατων στελεχών. Αυτό ξεκίνησε με την απότομη παραίτηση του πρώην επικεφαλής John Browne το 2007, ακολούθησε η αποχώρηση του Tony Hayward το 2010, καθώς και οι απρόσμενες αποχωρήσεις του διευθύνοντος συμβούλου Bernard Looney και του διαδόχου του Murray Auchincloss πιο πρόσφατα. Για να περιορίσουμε το πεδίο των επιλογών, συντάξαμε μια λίστα με τις βασικές απαιτήσεις για τον ρόλο. Χρησιμοποιώντας το βαθύ δίκτυο πληροφοριών μας στο City του Λονδίνου και στο ChatGPT, την ιδιοκτησιακή μας πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, κατέληξα σε μια λίστα προς εξέταση από μέρους σας.

Διατηρήστε ήπια οικολογική στάση

Η BP είχε μια περίπλοκη σχέση με το περιβάλλον. Ο Looney έκανε μια ευγενή στροφή πέρα από το πετρέλαιο («beyond petroleum»), η οποία αποξένωσε ορισμένους μετόχους. Ο Manifold έστρεψε την BP πίσω στα ορυκτά καύσιμα, γεγονός που βοήθησε να αυξηθεί η τιμή της μετοχής της κατά σχεδόν 30% από τη στιγμή του διορισμού του. Ωστόσο, το μπλοκάρισμα ενός περιβαλλοντικού ψηφίσματος στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της BP ήταν ένα αχρείαστο αυτογκόλ που πυροδότησε άσκοπες αντιπαραθέσεις. Ο νέος πρόεδρος μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο, γνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι μακροπρόθεσμοι μέτοχοι ελάχιστα ενδιαφέρονται για αφηρημένες έννοιες όπως η κατάρρευση του κρίσιμου θαλάσσιου ρεύματος του Ατλαντικού και θέλουν η εταιρεία να κάνει γεωτρήσεις. Αλλά και πάλι, πρέπει να αφήνετε τους επικριτές να έχουν τη δική τους στιγμή δημοσιότητας.  Υπάρχει τόσο πολλή άλλωστε αυτές τις μέρες!

Υψηλά προσόντα δημιουργίας ασφαλούς περιβάλλοντος

Η BP δεν έχει αποκαλύψει δημοσίως λεπτομέρειες σχετικά με τα ζητήματα συμπεριφοράς που οδήγησαν στην αποχώρηση του Manifold, αλλά ένας εκπρόσωπος περιέγραψε τη συμπεριφορά του ως «κραυγαλέα» και ότι ενεργούσε περισσότερο ως εκτελεστικός πρόεδρος παρά ως part-time επικεφαλής διοικητικού συμβουλίου μερικής απασχόλησης. Ο Manifold υποστηρίζει ότι πίεσε σκληρά για τη μείωση του κόστους, αλλά δηλώνει ότι οι κατηγορίες περί συμπεριφοράς είναι «ψευδείς». Όπως και να έχει, πρόκειται να χρειαστείτε κάποιον με εμπειρία ως πρόεδρο σε δύσκολες καταστάσεις αναδιάρθρωσης, ο οποίος θα μπορεί να ελέγχει την τρέχουσα διευθύνουσα σύμβουλο, Meg O’Neill, χωρίς κανέναν φόβο μήπως θεωρηθεί ότι υπερβαίνει τα όριά του. Η εισήγηση του Manifold ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα στο μέτωπο του κόστους δεν μπορεί να αγνοηθεί, επομένως ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να είναι πρόθυμος να ταξιδεύει με εμπορικές πτήσεις, να πηγαίνει στη δουλειά χωρίς λιμουζίνα με οδηγό και να ξέρει πώς να χειρίζεται μια μηχανή καφέ αυτόματης εξυπηρέτησης.

Οχι σεξ παρακαλώ, είμαστε Βρετανοί

Πριν από τη μαζική εξαφάνιση, οι άνθρωποι έχουν ακόμα μερικά χρόνια για να σκεφτούν ανάλαφρα πράγματα όπως ο ρομαντισμός. Αλλά κανείς δεν θέλει μια επανάληψη των αδήλωτων σχέσεων που βύθισαν τον Looney πίσω στο 2023.

Ο ιδανικός μας υποψήφιος είναι κάποιος σε έναν σταθερό γάμο, με σύντροφο παρόμοιας ηλικίας και έχοντας αφήσει πίσω του τη λεγόμενη «φαγούρα των 7 ετών» και την κρίση της μέσης ηλικίας. Η βάση δεδομένων μας υποδεικνύει ότι τέτοια επεισόδια αφορούν λιγότερο συχνά γυναίκες στελέχη. Το διοικητικό συμβούλιο διαθέτει ήδη αρκετές εξέχουσες γυναίκες: συμπεριλαμβανομένης της O’Neill και της επικεφαλής των οικονομικών, Kate Thomson. Μήπως είναι καιρός να αφαιρέσουμε το χρωμόσωμα «Ψ» και από τον ρόλο του προέδρου;

Κάποιος με «μαύρη ζώνη» στις συγχωνεύσεις και εξαγορές

Ας είμαστε ειλικρινείς, ένας από τους ανταγωνιστές της BP πρόκειται τελικά να κάνει μια απόπειρα (εξαγοράς). Είτε αυτό συμβεί τώρα, εν μέσω όλου αυτού του θορύβου στην αίθουσα του διοικητικού συμβουλίου, είτε σε λίγα χρόνια, μόλις η κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου θα έχει περάσει και οι κολοσσοί του κλάδου θα χρειαστεί να ενοποιηθούν. Η άνοδος της τιμής της μετοχής της BP σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο να «φαγωθεί» αλλά η χρηματιστηριακή της αξία εξακολουθεί να είναι μικρότερη από το μισό του μεγέθους της Shell των 233 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και κάτω από το ένα τρίτο της πανίσχυρης Chevron, η οποία αξίζει 365 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να έχει καλές σχέσεις με την κυβέρνηση για να βοηθήσει στην απόκρουση τυχόν αμερικανών πλειοδοτών, καθώς και τις κινήσεις «ζίου-ζίτσου» για να ξεπεράσει τη Shell. Καλή τύχη με αυτό!

Εν ολίγοις, η BP χρειάζεται κάποιον που να είναι εν μέρει καλόγερος, εν μέρει νηπιαγωγός, βετεράνος των αιθουσών διοικητικών συμβουλίων και εν μέρει τραπεζίτης συγχωνεύσεων και εξαγορών, ο οποίος θα μπορεί ταυτόχρονα να ηρεμεί τους ακτιβιστές για το κλίμα, βάζοντας παράλληλα σε προτεραιότητα τους απλούς μετόχους. Η βάση δεδομένων μας δεν έχει βρει ακόμη τον κατάλληλο υποψήφιο. Το ChatGPT πρότεινε τη Wonder Woman. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα τα καταφέρουμε, ίσως το 2027.

Ανυπομονώ να λάβω την αρχική σας ανάθεση.

Με εκτίμηση, Σλικ Γουέλμαν (Slick Wellman)

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: Σαφάρι για νέα κόλπα φοροδιαφυγής – Σε ποιους εστιάζει
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιους ψάχνει η ΑΑΔΕ για αδήλωτους τζίρους - Στο μικροσκόπιο τα POS
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες στα τελευταία τρίμηνα
Τραμπ: Θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Κόσμος

Ο Τραμπ θέλει τις μουσουλμανικές χώρες στις Συμφωνίες του Αβραάμ
BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold – Τι λένε οι επενδυτές
World

BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold
ΠΑΣΟΚ: Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Πολιτική

Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα
Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία εν μέσω βίαιων συγκρούσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kellogg’s: Πώς η πατέντα για τα πρώτα δημητριακά γέννησε αδελφική αντιζηλία και τη μεγαλύτερη εταιρεία
World

Πότε «γεννήθηκαν» τα πρώτα και διασημότερα δημητριακά

Στις 31 Μαΐου 1885 ο Δρ. Τζον Κέλογκ κατέθεσε πατέντα για τα δημητριακά που είχε κατά βάση εφεύρει ο αδελφός του Γουίλ, ο οποίος τελικά δικαιώθηκε

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα
Green

Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Με δύο νέες αποφάσεις του ΥΠΕΝ ενεργοποιούνται κρίσιμα έργα αναβάθμισης και επανενεργοποίησης υποδομών για τη θωράκιση της Αττικής έναντι υδρολογικών πιέσεων

Μάχη Τράτσα
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
Financial Times

Μύθοι και αλήθειες για την ΑΙ

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

John Burn-Murdoch
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη
AGRO

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη

Πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία – Παραδείγματα από την Ελλάδα

Ανθή Γεωργίου
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Reuters Breakingviews
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
Financial Times

Μύθοι και αλήθειες για την ΑΙ

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

John Burn-Murdoch
Γιατί η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει τους δασμούς
Financial Times

Γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να μάθει να ζει με τους δασμούς

Λυπάμαι, φίλοι μου, οι κανόνες δεν θα έρθουν να σας σώσουν

Soumaya Keynes
Μια νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου άχρηστη με την προηγούμενη
Reuters Breakingviews

Γιατί η παράταση της εκεχειρίας δεν είναι λύση για το Ορμούζ

Οι έμποροι πετρελαίου και οι επενδυτές σε μετοχές μπορεί να πανηγυρίζουν στο άκουσμα ότι οι ΗΠΑ - Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, αλλά κινδυνεύουν να βιαστούν υπερβολικά

Yawen Chen
Το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari διαθέτει πολλαπλούς αερόσακους
Reuters Breakingviews

Το EV της Ferrari θα είναι αποτυχία;

Το νέο Luce μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει ορισμένους αγοραστές που δεν αγοράζουν παραδοσιακές Ferrari, όπως σκέφτονται στελέχη της Silicon Valley

Neil Unmack
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Reuters Breakingviews

Πώς η SK Hynix «εριξε» τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της AI

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Robyn Mak
Ευρώπη: Τα εμπορικά όπλα της είναι άχρηστα χωρίς πολιτική βούληση
Financial Times

Εχει τα κότσια η ΕΕ να αντισταθεί στην Κίνα;

Για να αντισταθεί στην Κίνα, η ΕΕ χρειάζεται θαρραλέες κυβερνήσεις, όχι άλλον έναν κανονισμό της Κομισιόν

Alan Beattie
Επενδύοντας στην εποχή της σπάνης
Financial Times

Για πόσο οι επενδυτές θα περιφρονούν την πραγματικότητα;

Οι αγορές δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τη νέα τάση των κυβερνήσεων για συσσώρευση (αποθεμάτων) και περιχαράκωση

Gillian Tett
Latest News
ΑΑΔΕ: Σαφάρι για νέα κόλπα φοροδιαφυγής – Σε ποιους εστιάζει
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιους ψάχνει η ΑΑΔΕ για αδήλωτους τζίρους - Στο μικροσκόπιο τα POS

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες στα τελευταία τρίμηνα

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου
Τραμπ: Θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Κόσμος

Ο Τραμπ θέλει τις μουσουλμανικές χώρες στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold – Τι λένε οι επενδυτές
World

BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold

Ερωτηματικά προκαλέι η ξαφνική απομάκρυνση του Albert Manifold από τη θέση του προέδρου της BP - Τι προηγήθηκε

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΠΑΣΟΚ: Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Πολιτική

Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία εν μέσω βίαιων συγκρούσεων

Η Κολομβία διεξάγει σήμερα τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι
Πολιτική

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι

Την ώρα που τα νοικοκυριά γονατίζουν κάτω από το βάρος της αβάσταχτης ακρίβειας o Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει «ανάσα» τα μέτρα - ψίχουλα

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Business

Ποιος είναι ο Ουκρανός billionaire που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk, η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Λιμάνι Ελευσίνας: Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός του Υπερταμείου
Λιμάνια

Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας

Ολοκληρώνεται η εκπόνηση των τευχών του διαγωνισμού για το λιμάνι της Ελευσίνας, προκειμένου να ανοίξει η διαδικασία για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης

SoftBank: Επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center
Tεχνητή νοημοσύνη

Η SoftBank επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center

Το έργο στη Γαλλία αποτελεί μέρος του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου υποδομών AI της SoftBank

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν νέα πρόταση εκεχειρίας – Αυστηρότεροι όροι
World

Αυστηρότεροι όροι στην Τεχεράνη από Τραμπ

Περαιτέρω παράταση των διαπραγματεύσεων αναμένεται να προκαλέσει η τροποποίηση των όρων της προηγούμενης πρότασης των ΗΠΑ

Κίνα: Επιδεινώθηκε η εργοστασιακή παραγωγή
World

Καμπανάκι για την Κίνα από την εργοστασιακή παραγωγή

Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημάδια σημάδια επιβράδυνσης της οικονομίας της μετά από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο

Μεταναστευτικό: Screening στα σύνορα και επιτάχυνση διαδικασιών χορήγησης ασύλου – Τι προβλέπει το νέο σύμφωνο της ΕΕ
Κοινωνία

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Σημαντικές αλλαγές στο μεταναστευτικό φέρνει και η νέα μορφή του Eurodac, το οποίο θα λειτουργεί ως ο βασικός ευρωπαϊκός μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης αφίξεων

Ανακαινίζω: Πότε ξεκινάει το νέο πρόγραμμα – Τι προβλέπει
Ακίνητα

Πότε ξεκινάει το νέο «Ανακαινίζω» - Οι ωφελούμενοι

Ποια ακίνητα αφορά το νέο «Ανακαινίζω» - Οι διαφορές με το προηγούμενο πρόγραμμα

Αγορές: Αντίθετες πορείες μετοχών και ομολόγων – Οι αιτίες
Markets

Μετοχές και ομόλογα σε καιρό πολέμου

Αύξηση παρουσίασαν οι δείκτες μετοχών στο τρίμηνο που μεσολάβησε από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν - Απώλειες σε χρυσό και ομόλογα

Ρωσία: Πιέζει την Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με ΕΕ
Κόσμος

Πιέσεις Ρωσίας σε Αρμενία λόγω εμβάθυνσης δεσμών με ΕΕ

Η Ρωσία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies