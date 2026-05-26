Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καθόλου καλά δεν υποδέχθηκαν οι αγορές το φιλόδοξο Luce, το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari, με τη μετοχή της ιταλικής εμβληματικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο Μιλάνο να υποχωρεί σχεδόν κατά 8%.

Η βουτιά της μετοχής δείχνει την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ferrari καθώς προσπαθεί να επεκτείνει μια από τις πιο κερδοφόρες μάρκες πολυτελών αυτοκινήτων στον κόσμο σε ηλεκτροκίνητα μοντέλα.

Μετά την αρχική πτώση έως και 7,8% στις αρχές της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, η μετοχή υποχώρησε κατά 5,9% στις 9:57 π.μ., μειώνοντας τις ζημίες φέτος στο 8,5%. Η εταιρεία αποτιμάται στα 53 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι πρώτες αρνητικές αντιδράσεις των αναλυτών, καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επικεντρώθηκαν στον σχεδιασμό του τετράθυρου, πενταθέσιου, που κρίθηκε πως μοιάζει πολύ με άλλα ηλεκτρικά μοντέλα, όπως αυτό της Tesla, αναφέρει το Bloomberg.

Για την εμφάνιση του οχήματος, η Ferrari είχε απομακρυνθεί από τις φόρμες και το στιλ που συνδέεται με τον επικεφαλής σχεδιασμού της Φλάβιο Μανζόνι, ενώ ανέθεσε στον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Τζόνι Άιβ, να διαμορφώσει το εσωτερικό.

Το αυτοκίνητο των 550.000 ευρώ έμοιαζε με «ένα μείγμα μεταξύ ενός Honda Accord EV και ενός Tesla 3», έγραψε σε σημείωμα ο Πιέρ-Ολιβιέ Έσιγκ, επικεφαλής έρευνας στην AIR Capital. «Είμαστε χαμένοι στη μετάφραση με τη νέα στρατηγική της Ferrari».

Η κυκλοφορία συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας έχει γίνει πιο δύσκολο να προβλεφθεί και ορισμένοι ανταγωνιστές όπως η Lamborghini και η Porsche AG έχουν επιβραδύνει τα σχέδιά τους για ηλεκτροκίνηση, επικαλούμενοι έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Η παρουσίαση της Ferrari Luce απογοήτευσε όσους περίμεναν ένα supercar

Η πτώση της τιμής της μετοχής ακολούθησε μια παρουσίαση στη Ρώμη την Κυριακή, η οποία σηματοδότησε το τελικό στάδιο μιας τριφασικής αποκάλυψης του ηλεκτρικού οχήματος που ξεκίνησε πέρυσι με την βασική τεχνολογία του αυτοκινήτου και αργότερα παρουσίασε το εσωτερικό του.

Oι λείες επιφάνειες και οι υποτονικές λεπτομέρειες του Luce αντανακλούν την επιρροή του Άιβ και σηματοδοτούν μια απόκλιση από το παραδοσιακά μυώδες στιλ της Ferrari.

Το Luce είναι μια σημαντική δοκιμαστική περίπτωση: η Ferrari πρέπει να δείξει ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να ταιριάζει στο μοντέλο της περιορισμένης προσφοράς, της υψηλής τιμολόγησης και της συναισθηματικής απήχησης, επεκτείνοντας παράλληλα τη γκάμα πέρα ​​από τα παραδοσιακά σπορ αυτοκίνητα δύο και τεσσάρων θέσεων. Η τιμολόγηση του οχήματος υποδηλώνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπενεντέτο Βίνια δεν έχει καμία πρόθεση να θυσιάσει την αποκλειστικότητα της μάρκας για να αυξήσει τους όγκους.

Το Luce θα δείξει εάν η φόρμουλα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας λειτουργεί χωρίς τον βρυχηθμό ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, ειδικά με τις υπολειμματικές αξίες των ηλεκτρικών οχημάτων να εξακολουθούν να αποτελούν ανησυχία μεταξύ των πλούσιων αγοραστών που αναζητούν supercars που θα διατηρήσουν ή ακόμα και θα αυξήσουν την αξία τους με την πάροδο του χρόνου.

Ενώ ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου απογοήτευσε πολλούς, η οδήγησή του μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές απόψεις. Το Luce αποδίδει το ισοδύναμο λίγο πάνω από 1.000 ίππους και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα, ταχύτερα από το SUV Purosangue με κινητήρα V12 της Ferrari. Έχει τελική ταχύτητα άνω των 310 χλμ/ώρα.

Ωστόσο, η πρώιμη αντίδραση δείχνει πιθανόν ένα ακόμη λάθος της Ferrari, η οποία πέρυσι πέτυχε μακροπρόθεσμους στόχους που απογοήτευσαν τους επενδυτές και έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το πώς θα εξισορροπήσει την ηλεκτρική τεχνολογία με τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που παραμένουν κεντρικά για το Brand της. Το σχέδιο της Ferrari για το 2030 μείωσε το αναμενόμενο μερίδιο των πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο μισό, στο 20% της γκάμας, ενώ στοχεύει στο διπλάσιο επίπεδο μοντέλων με καύση καυσίμου.