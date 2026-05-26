Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV

Το νέο EV της Ferrari, Luce, απογοήτευσε κοινό, κριτικούς και επενδυτές οδηγώντας σε πτώση των μετοχών

World 26.05.2026, 13:06
Σχολιάστε
Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καθόλου καλά δεν υποδέχθηκαν οι αγορές το φιλόδοξο Luce, το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari, με τη μετοχή της ιταλικής εμβληματικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο Μιλάνο να υποχωρεί σχεδόν κατά 8%.

Η βουτιά της μετοχής δείχνει την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ferrari καθώς προσπαθεί να επεκτείνει μια από τις πιο κερδοφόρες μάρκες πολυτελών αυτοκινήτων στον κόσμο σε ηλεκτροκίνητα μοντέλα.

Μετά την αρχική πτώση έως και 7,8% στις αρχές της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, η μετοχή υποχώρησε κατά 5,9% στις 9:57 π.μ., μειώνοντας τις ζημίες φέτος στο 8,5%. Η εταιρεία αποτιμάται στα 53 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι πρώτες αρνητικές αντιδράσεις των αναλυτών, καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επικεντρώθηκαν στον σχεδιασμό του τετράθυρου, πενταθέσιου, που κρίθηκε πως μοιάζει πολύ με άλλα ηλεκτρικά μοντέλα, όπως αυτό της Tesla, αναφέρει το Bloomberg.

Για την εμφάνιση του οχήματος, η Ferrari είχε απομακρυνθεί από τις φόρμες και το στιλ που συνδέεται με τον επικεφαλής σχεδιασμού της Φλάβιο Μανζόνι, ενώ ανέθεσε στον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Τζόνι Άιβ, να διαμορφώσει το εσωτερικό.

Το αυτοκίνητο των 550.000 ευρώ έμοιαζε με «ένα μείγμα μεταξύ ενός Honda Accord EV και ενός Tesla 3», έγραψε σε σημείωμα ο Πιέρ-Ολιβιέ Έσιγκ, επικεφαλής έρευνας στην AIR Capital. «Είμαστε χαμένοι στη μετάφραση με τη νέα στρατηγική της Ferrari».

Η κυκλοφορία συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας έχει γίνει πιο δύσκολο να προβλεφθεί και ορισμένοι ανταγωνιστές όπως η Lamborghini και η Porsche AG έχουν επιβραδύνει τα σχέδιά τους για ηλεκτροκίνηση, επικαλούμενοι έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Η παρουσίαση της Ferrari Luce απογοήτευσε όσους περίμεναν ένα supercar

Η πτώση της τιμής της μετοχής ακολούθησε μια παρουσίαση στη Ρώμη την Κυριακή, η οποία σηματοδότησε το τελικό στάδιο μιας τριφασικής αποκάλυψης του ηλεκτρικού οχήματος που ξεκίνησε πέρυσι με την βασική τεχνολογία του αυτοκινήτου και αργότερα παρουσίασε το εσωτερικό του.

Oι λείες επιφάνειες και οι υποτονικές λεπτομέρειες του Luce αντανακλούν την επιρροή του Άιβ και σηματοδοτούν μια απόκλιση από το παραδοσιακά μυώδες στιλ της Ferrari.

Το Luce είναι μια σημαντική δοκιμαστική περίπτωση: η Ferrari πρέπει να δείξει ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να ταιριάζει στο μοντέλο της περιορισμένης προσφοράς, της υψηλής τιμολόγησης και της συναισθηματικής απήχησης, επεκτείνοντας παράλληλα τη γκάμα πέρα ​​από τα παραδοσιακά σπορ αυτοκίνητα δύο και τεσσάρων θέσεων. Η τιμολόγηση του οχήματος υποδηλώνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπενεντέτο Βίνια δεν έχει καμία πρόθεση να θυσιάσει την αποκλειστικότητα της μάρκας για να αυξήσει τους όγκους.

Το Luce θα δείξει εάν η φόρμουλα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας λειτουργεί χωρίς τον βρυχηθμό ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, ειδικά με τις υπολειμματικές αξίες των ηλεκτρικών οχημάτων να εξακολουθούν να αποτελούν ανησυχία μεταξύ των πλούσιων αγοραστών που αναζητούν supercars που θα διατηρήσουν ή ακόμα και θα αυξήσουν την αξία τους με την πάροδο του χρόνου.

Ενώ ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου απογοήτευσε πολλούς, η οδήγησή του μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές απόψεις. Το Luce αποδίδει το ισοδύναμο λίγο πάνω από 1.000 ίππους και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα, ταχύτερα από το SUV Purosangue με κινητήρα V12 της Ferrari. Έχει τελική ταχύτητα άνω των 310 χλμ/ώρα.

Ωστόσο, η πρώιμη αντίδραση δείχνει πιθανόν ένα ακόμη λάθος της Ferrari, η οποία πέρυσι πέτυχε μακροπρόθεσμους στόχους που απογοήτευσαν τους επενδυτές και έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το πώς θα εξισορροπήσει την ηλεκτρική τεχνολογία με τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που παραμένουν κεντρικά για το Brand της. Το σχέδιο της Ferrari για το 2030 μείωσε το αναμενόμενο μερίδιο των πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο μισό, στο 20% της γκάμας, ενώ στοχεύει στο διπλάσιο επίπεδο μοντέλων με καύση καυσίμου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV
World

Η μετοχή της Ferrari καταρρέει μετά την παρουσίαση του EV
Σνάμπελ (ΕΚΤ): Αύξηση επιτοκίων ανεξάρτητα από την έκβαση στο Ιράν
World

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Αύξηση επιτοκίων ανεξάρτητα από την έκβαση στο Ιράν
Ισπανία: Πάνω από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
World

Ισπανία: Σχέδιο 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel χρυσώνει τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean
Gacha Gacha: Τα αγαπημένα στην Ιαπωνία συλλεκτικά παιχνίδια κάψουλες κινδυνεύουν
World

Τα αγαπημένα παιχνίδια των Ιαπώνων που κινδυνεύουν από τον πόλεμο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα θεραπευμένα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα «θεραπευμένα» δάνεια

Η διαδικασία εξυγίανσης βρίσκεται στο τελευταίο μίλι - Οι τράπεζες και πόσο έχουν υποχωρήσει τα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel χρυσώνει τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια

Τα έσοδα της Chanel για το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 19,3 δισ. δολάρια - Τι έκαναν LVMH, Hermès

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean

Η ιστορική Lee Jeans περνά στην Authentic Brands Group με συμφωνία έως 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το παγκόσμιο denim

Νατάσα Σινιώρη
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354

Ανδρομάχη Παύλου
Χωροταξικό: Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
Ακίνητα

Ομοβροντία κατά του νέου χωροταξικού – Τα σημεία τριβής

Ποια είναι τα κύρια σημεία των αντιδράσεων πολλών φορέων της αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από World
Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV
World

Η μετοχή της Ferrari καταρρέει μετά την παρουσίαση του EV

Το νέο EV της Ferrari, Luce, απογοήτευσε κοινό, κριτικούς και επενδυτές οδηγώντας σε πτώση των μετοχών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ισπανία: Πάνω από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
World

Ισπανία: Σχέδιο 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel χρυσώνει τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια

Τα έσοδα της Chanel για το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 19,3 δισ. δολάρια - Τι έκαναν LVMH, Hermès

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean

Η ιστορική Lee Jeans περνά στην Authentic Brands Group με συμφωνία έως 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το παγκόσμιο denim

Νατάσα Σινιώρη
Gacha Gacha: Τα αγαπημένα στην Ιαπωνία συλλεκτικά παιχνίδια κάψουλες κινδυνεύουν
World

Τα αγαπημένα παιχνίδια των Ιαπώνων που κινδυνεύουν από τον πόλεμο

Η κρίση στην Μέση Ανατολή οδηγεί στα ύψη το πετρέλαιο συμπαρασύροντας το πλαστικό από το οποίο κατασκευάζονται

Αυτοκίνητο: Ήρθε η απάντηση της Κίνας στη Rolls-Royce – Και είναι γεμάτη gadget
World

Έφτασε η «κινεζική Rolls» και είναι γεμάτη gadget

Το πολυτελές κινεζικό αυτοκίνητο Maextro παρκάρει μόνο του και διαθέτει οθόνη 40 ιντσών με περίπου 40 ηχεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Η νέα πολιτική για την πράσινη κάρτα φέρνει σύγχυση και φόβο στους μετανάστες
World

Νέοι κανόνες για την πράσινη κάρτα στις ΗΠΑ αλλάζουν τα πάντα

Οι μετανάστες, οι υποστηρικτές τους και οι δικηγόροι τους προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον νέο κανόνα της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Latest News
Atradius: 2 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα καθυστερούν πληρωμές
Economy

Atradius: 2 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα καθυστερούν πληρωμές

Το 66% των καθυστερήσεων πληρωμών αποδίδεται σε προβλήματα ρευστότητας πελατών - Τι αναφέρει η Atradius

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες
Αποθήκευση Ενέργειας

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες

Η κοινοποιηθείσα συναλλαγή ΔΕΗ - Metlen δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με την επιτροπή

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Μείωσε κατά 6,1% την κατανάλωση ενέργειας το 2025 – Σταθερή πορεία στη βιώσιμη ανάπτυξη
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Μείωσε κατά 6,1% την κατανάλωση ενέργειας το 2025

Με παρεμβάσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία μείωσε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα - Επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό

ByteDance: Πώς προσπαθεί να σταματήσει τη διαρροή ταλέντων από το εργαστήριο AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η ByteDance «δένει» τα ταλέντα της στην ΑΙ

Όπως και στη Silicon Valley, ένας σκληρός πόλεμος ταλέντων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα - H ByteDance εκδίδει για πρώτη φορά μετοχές συνδεδεμένες με μια συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»
Κοινωνία

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος

Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV
World

Η μετοχή της Ferrari καταρρέει μετά την παρουσίαση του EV

Το νέο EV της Ferrari, Luce, απογοήτευσε κοινό, κριτικούς και επενδυτές οδηγώντας σε πτώση των μετοχών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
PM Extends Diesel Subsidy as He Criticizes Opposition
English Edition

PM Extends Diesel Subsidy as He Criticizes Opposition

Greece’s prime minister announced continued fuel support and a new child payment while arguing that political stability remains a key priority amid growing uncertainty

Τουρισμός: Αύξηση τζίρου σε καταλύματα, μείωση σε εστίαση
Τουρισμός

Τουρισμός: Αύξηση τζίρου σε καταλύματα, μείωση σε εστίαση

Διαμετρικά αντίθετα κινήθηκε ο τζίρος σε καταλύματα και εστίαση το α' τρίμηνο - Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε «σήμα» για την άνοδο η ΔΕΗ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδωσε «σήμα» για την άνοδο στο ΧΑ η ΔΕΗ

Τη μεγάλη ανατροπή έχει κάνει η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία πλέον προσελκύει μεγάλες αγοραστικές εντολές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγίου Πνεύματος: Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες
Τουρισμός

Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες για του Αγίου Πνεύματος

Αυξημένη η αεροπορική επιβατική κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πού κινούνται οι πληρότητες

Λάμπρος Καραγεώργος
Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα
Κοινωνία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα

Επαγγελματίες υγείας και διασημότητες διαφημίζουν φάρμακα GLP-1 για αδυνάτισμα που δεν έχουν λάβει καν άδεια κυκλοφορίας.

Μητσοτάκης: Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο diesel
Economy

Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο diesel

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στο υπουργικό συμβούλιο την παράταση της επιδότησης στο diesel με 15 λεπτά

Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη
Business of Sport

Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη

Η τεχνολογία των Μουντιάλ και των Ολυμπιακών Αγώνων μετακομίζει στα δημόσια γήπεδα και στα πάρκα του Πεκίνου, σε μια αθλητική βιομηχανία που στοχεύει στα 970 δισ. δολάρια.

Γιώργος Μαζιάς
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δισ. ευρώ
Ταμείο Ανάκαμψης

Υπεβλήθη διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Πρόκειται για το 8ο αίτημα στο σκέλος των επιχορηγήσεων και για το 7ο αίτημα στο σκέλος των δανείων του Ταμείου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια διόρθωση μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια διόρθωση στο ΧΑ μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται για ακόμη μία συνεδρίαση η ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies