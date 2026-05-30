Οικονομική δικαιοσύνη: Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Σε νέα έρευνα, το 80,4% χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα, το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών

Επικαιρότητα 30.05.2026, 16:47
Σχολιάστε
Οικονομική δικαιοσύνη: Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Άδικη χώρα χαρακτηρίζει την Ελλάδα η πλειονότητα των πολιτών, σε νέα έρευνα του Eteron, με θέμα την «Οικονομική Δικαιοσύνη», η οποία εξετάζει τις αντιλήψεις των πολιτών για την οικονομία, τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες στη χώρα, τις ιδεολογικές τους στάσεις για τη σφαίρα της οικονομίας και, τέλος, τις απόψεις τους για συγκεκριμένες οικονομικές πολιτικές σε βασικούς τομείς ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 63,4% των πολιτών δηλώνει δυσαρεστημένο από την προσωπική οικονομική του κατάσταση, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 57,3% του 2021.

Την ίδια στιγμή, το 81,9% θεωρεί ότι ο παραγόμενος πλούτος κατανέμεται άδικα στην Ελλάδα, με τους επιχειρηματίες να ευνοούνται και τους εργαζόμενους να λαμβάνουν ελάχιστα.

Παράλληλα, το 82,2% πιστεύει ότι η σημερινή κρατική πολιτική ευνοεί κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η αντίληψη της κοινωνικής αδικίας αποτυπώνεται με ακόμη πιο έντονο τρόπο στη συνολική εικόνα της χώρας: το 80,4% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα, έναντι 74,5% το 2021.

Επιπλέον, το 84% θεωρεί ότι οι αδικίες στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι πολίτες ζητούν φορολογική δικαιοσύνη

Η έρευνα αναδεικνύει σαφή κοινωνική απαίτηση για έναν ισχυρότερο δημόσιο ρόλο στην οικονομία. Το 48,9% προκρίνει ένα οικονομικό σύστημα που βασίζεται περισσότερο στον κρατικό σχεδιασμό και την κρατική παρέμβαση, έναντι 41,6% που προτιμά ένα μοντέλο περισσότερο προσανατολισμένο στην ελεύθερη αγορά.

Αντίστοιχα, το 61,9% υποστηρίζει την αύξηση της φορολογίας στα υψηλά εισοδήματα και τον μεγάλο πλούτο, προκειμένου να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, το κοινωνικό κράτος και η μείωση των ανισοτήτων. Ακόμη ισχυρότερη είναι η συμφωνία με τη θέση ότι πρέπει να αυξηθούν οι φόροι στους πλούσιους για να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη και στήριξη των πιο αδύναμων, με το σχετικό ποσοστό να φτάνει το 86,5%.

Ταυτόχρονα, το 87,1% θεωρεί ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι σηκώνουν κυρίως το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα, στοιχείο που αναδεικνύει την ένταση με την οποία βιώνεται η φορολογική ανισότητα.

Καθολική απαίτηση για δημόσιο έλεγχο σε κρίσιμα κοινωνικά αγαθά

Η προτίμηση των πολιτών υπέρ του δημόσιου ελέγχου παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στους βασικούς κοινωνικούς τομείς. Συγκεκριμένα, ο δημόσιος έλεγχος προκρίνεται:

– στην Παιδεία από το 90,8%,
– στην Ύδρευση από το 90,4%,
– στην Υγεία από το 90,2%,
– στην Κοινωνική Ασφάλιση και την ασφάλιση υγείας από το 87,8%,
– στην Ενέργεια από το 77,5%,
– στις επίγειες Μεταφορές από το 72,3%.

Ακόμη και στο τραπεζικό σύστημα, το 54,4% τάσσεται υπέρ ενός κυρίως δημόσιου ελέγχου. Οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν τον μόνο τομέα στον οποίο πλειοψηφεί η επιλογή του ιδιωτικού τομέα, με 56,8%.

Χαμηλοί μισθοί και κόστος στέγασης στην κορυφή των κοινωνικών αδικιών

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται καθαρά και στην εμπειρία της εργασίας. Μόλις το 36,7% των εργαζομένων σθεωρεί ότι λαμβάνει δίκαιες οικονομικές απολαβές για το επάγγελμα που ασκεί, ενώ το 62,4% απαντά ότι οι απολαβές του είναι λίγο ή καθόλου δίκαιες.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και ως προς την αντιστοίχιση των απολαβών με την εμπειρία και την προσπάθεια στην εργασία, όπου το 62,8% δηλώνει δυσαρεστημένο.

Στην ερώτηση για τις μεγαλύτερες αδικίες που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα, οι πολίτες τοποθετούν στην κορυφή:

– τους χαμηλούς μισθούς που δεν επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση, με 60,7%,
– το υψηλό κόστος στέγασης για όσους μένουν στο ενοίκιο, με 57,7%,
– την έλλειψη αξιοκρατίας, με 45,8%,
– τις ανισότητες στη φορολογία, με 45,1%,
– την εργασιακή υποαπασχόληση των νέων, με 39,1%.

Σε ό,τι αφορά τη στεγαστική πολιτική, οι βασικές προτεραιότητες που επιλέγουν οι πολίτες είναι τα χαμηλότοκα δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας με 56,4%, το πλαφόν στις αυξήσεις ενοικίων με 46,8% και η κατασκευή κοινωνικών κατοικιών με 38,9%.

Οι ανισότητες δεν θεωρούνται «φυσικό φαινόμενο»

Τα αποτελέσματα καταγράφουν μια ισχυρή κοινωνική αντίληψη ότι η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η ανάπτυξη δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από την κοινωνική προστασία.

Το 64,4% θεωρεί ότι η ατομική ελευθερία προϋποθέτει την απελευθέρωση από τη φτώχεια, ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικής προστασίας και ενεργό ρόλο του κράτους στον περιορισμό των αγορών. Παράλληλα, το 66,4% εκτιμά ότι οι οικονομικές ανισότητες δεν αποτελούν φυσικό φαινόμενο (σ.σ. όπως μας είπε κάποτε ο πρωθυπουργός της χώρας), αλλά αποτέλεσμα του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος.

Η σημασία του ζητήματος είναι σχεδόν καθολικά αναγνωρισμένη: το 88,1% αξιολογεί τις ανισότητες ως πολύ ή αρκετά σημαντικό πρόβλημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η υποστήριξη των συλλογικών θεσμών στην εργασία: το 71,3% θεωρεί ότι χωρίς ισχυρά συνδικάτα και συλλογικές συμβάσεις δεν μπορούν να υπάρξουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Έμφυλες διακρίσεις και ισότητα στην εργασία

Η έρευνα καταγράφει επίσης ισχυρή αναγνώριση των έμφυλων ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. Το 65,9% θεωρεί ότι οι γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες να προσληφθούν και να καταλάβουν θέσεις που αντιστοιχούν στα προσόντα τους, ενώ το 63,5% πιστεύει ότι οι γυναίκες χρειάζεται να προσπαθήσουν περισσότερο από άνδρες με τα ίδια προσόντα για να αναγνωριστούν.

Παράλληλα, το 69% θεωρεί ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι πολύ διαδεδομένη στους χώρους εργασίας, ενώ το 84,1% συμφωνεί ότι τα ομοφυλόφιλα και τρανσεξουαλικά άτομα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα στις προσλήψεις και στην εργασία τους.

Κοινωνική ασφάλιση και σοσιαλδημοκρατία

Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό σύστημα, το 78,4% θεωρεί δικαιότερη την κοινωνική ασφάλιση, καθώς επιτρέπει τη συλλογική αντιμετώπιση των κινδύνων στη βάση της αλληλεγγύης, έναντι 18,2% που προτιμά την ιδιωτική ασφάλιση.

Στο πεδίο των ιδεολογικών αναφορών, η σοσιαλδημοκρατία καταγράφεται ως η προσέγγιση που, σύμφωνα με τους περισσότερους ερωτηθέντες, μπορεί να εγγυηθεί ισχυρότερη και δικαιότερη ανάπτυξη, συγκεντρώνοντας 20,6%. Ακολουθούν ο σοσιαλισμός με 18,9% και ο φιλελευθερισμός με 16,6%.

Παράλληλα, η Κεντροαριστερά/Αριστερά εμφανίζεται να διαθέτει προβάδισμα εμπιστοσύνης έναντι της Κεντροδεξιάς/Δεξιάς σε ζητήματα όπως η μείωση των οικονομικών ανισοτήτων με 48%, η φορολογική δικαιοσύνη με 40,4%, το δίκαιο συνταξιοδοτικό σύστημα με 40,2% και η επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με 48,8%.

Ένα σαφές κοινωνικό μήνυμα

Τα ευρήματα της έρευνας σκιαγραφούν μια κοινωνία που δεν αντιμετωπίζει τις ανισότητες ως αναπόφευκτες, αλλά ως ζήτημα πολιτικών επιλογών. Οι πολίτες ζητούν δίκαιους μισθούς, προσιτή στέγη, ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, φορολογική δικαιοσύνη, κοινωνική ασφάλιση και ουσιαστική προστασία στην εργασία.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: η οικονομική ανάπτυξη δεν αξιολογείται μόνο με βάση τους δείκτες της αγοράς, αλλά με βάση το κατά πόσο παράγει ασφάλεια, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη για την κοινωνική πλειοψηφία.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε από την aboutpeople για λογαριασμό του Ινστιτούτου Eteron τον Απρίλιο του 2026 και εξετάζει τις αντιλήψεις των πολιτών γύρω από την οικονομική δικαιοσύνη, την αγορά εργασίας, τις ανισότητες, τον ρόλο του κράτους στην οικονομία και τις ιδεολογικές τους τοποθετήσεις σε βασικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Στην έρευνα συμμετείχαν 1504 άνδρες και γυναίκες 17 ετών και άνω από όλη την Ελλάδα.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι
Κοινωνία

Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι
Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
World

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
Πληθωρισμός: Η καταπολέμησή του θέτει εκ νέου υπό πίεση την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
World

Ο πληθωρισμός αυξάνει την πολιτική πίεση στις κεντρικές τράπεζες
Οικονομική δικαιοσύνη: Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;
Επικαιρότητα

Οικονομική δικαιοσύνη: Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;
Μαν (BoE): Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει
World

ΒοΕ: Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει
Gen Z: Είναι η γενιά που θα αναβιώσει τον κινηματογράφο;
World

Μπορεί η Gen Z να αναβιώσει τον κινηματογράφο;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Συντάξεις χηρείας: Επισπεύδεται η λύση στο πρόβλημα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις συντάξεις χηρείας

Με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνησης φέρνει παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται
Ηλεκτροκίνηση

To πενταθέσιο της Ferrari δεν είναι «iphone σε ρόδες»

Μερίδιο στην «πίτα» της ηλεκτροκίνησης θέλει να αποκτήσει η Ferrari

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Επικαιρότητα
Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι
Κοινωνία

Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι

Ακρίβεια και Πανελλαδικές «φρενάρουν» τα ταξίδια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ μετά την «αφωνία» από την πλευρά των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Αγίου Πνεύματος: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
AGRO

Κανονικά οι λαϊκές αγορές του Αγίου Πνεύματος

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών

Latest News
Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι
Κοινωνία

Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι

Ακρίβεια και Πανελλαδικές «φρενάρουν» τα ταξίδια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
World

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;

Τα δυτικά πλοία πιθανότατα θα διστάσουν να πλεύσουν μέσω του Ορμούζ εάν παραμείνει υπό τον de facto έλεγχο του Ιράν

Πληθωρισμός: Η καταπολέμησή του θέτει εκ νέου υπό πίεση την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
World

Ο πληθωρισμός αυξάνει την πολιτική πίεση στις κεντρικές τράπεζες

Η απώλεια της ανεξαρτησίας ενδέχεται να δυσχεράνει τον έλεγχο του πληθωρισμού

Οικονομική δικαιοσύνη: Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;
Επικαιρότητα

Οικονομική δικαιοσύνη: Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Σε νέα έρευνα, το 80,4% χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα, το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών

Μαν (BoE): Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει
World

ΒοΕ: Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BοE) έχει δεχτεί αυξανόμενη πίεση τα τελευταία χρόνια, αφού δυσκολεύεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό στη Βρετανία κοντά στον στόχο του 2%

Gen Z: Είναι η γενιά που θα αναβιώσει τον κινηματογράφο;
World

Μπορεί η Gen Z να αναβιώσει τον κινηματογράφο;

Η Gen Z δεν πηγαίνει μόνο σινεμά, αλλά οδηγεί και στην αύξηση των εισπράξεων στη συνολική εμπειρία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καφές: Πώς έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
World

Πώς ο καφές έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση

Αρχοντία Κάτσουρα
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

Η οικογένεια Puig θα παρέμενε μέτοχος ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με την Estée Lauder είχαν στεφθεί με επιτυχία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Πώς διευρύνει το ψηφιακό αποτύπωμα του γιουάν
Crypto

Τα σχέδια του Πεκίνου για το ψηφιακό γιουάν - Πώς θα διευρυνθεί η χρήση του

Το Πεκίνο στοχεύει στο να αυξήσει τη χρήση του ψηφιακού γιουάν - Η δέσμη μέτρων της POBC

Τζούλη Καλημέρη
Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ
Business

Η σαρωτική επέλαση των Shein - Temu και ο γρίφος των 3 ευρώ

Στο τέλος του 2025, ο όγκος των μικροπακέτων από Shein και Temu είχε φθάσει κοντά στα 5,9 δισεκατομμύρια τεμάχια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για το επίδομα παιδιού - Η διαδικασία

Holiday Exodus Peaks as Thousands Leave Athens
English Edition

Holiday Exodus Peaks as Thousands Leave Athens

Ports, airports and intercity transport hubs are experiencing heavy traffic as travelers head away for the long weekend, with passenger numbers and booking rates reaching exceptionally high levels

Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
World

Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές

Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές στην ιδιωτική πίστη αυξήθηκαν στο χειρότερο επίπεδό τους από το 2022

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ μετά την «αφωνία» από την πλευρά των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies