Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Πολιτικό survivor

Η ΝΔ του διαίρει και βασίλευε, τα μέτωπα του ΠαΣοΚ, η ατζέντα των νέων κομμάτων

Κοινωνία 30.05.2026, 15:02
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

«Πολιτικό survivor»

Η ΝΔ του διαίρει και βασίλευε, τα μέτωπα του ΠαΣοΚ, η ατζέντα των νέων κομμάτων

Το Βήμα: Καλώς τα παιδιά – Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Η έλευση νέων κομμάτων προσθέτει αλατοπίπερο στην κομματική αντι- παράθεση, θέτει όμως και διλήμματα επιβίωσης για τα μικρότερα κόμματα. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι έχουν κατοχυρωμένη την πρώτη θέση, παρά την κοινωνική δυσαρέσκεια, και σπέρνουνζιζάνια στο ΠαΣοΚ και στην ΕΛΑΣ, που παλεύουν για τη δεύτερη θέση, προκειμένου να συντηρηθεί ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης.

Μεγάλο ερώτημα αποτελεί για τη ΝΔ η απήχηση του επικείμενου κόμματος Σαμαρά, ενώ η Μαρία Καρυστιανού διατηρεί υψηλά ποσοστά και προετοιμάζει οργανωτικά το κόμμα της.

Σε αυτό το σκηνικό ρευστότητας, ο χρόνος των εκλογών αναδεικνύεται σε κρίσιμη παράμετρο.

Η ιδέα, οι επιφυλάξεις και η τελική απόφαση Τσίπρα για την ΕΛΑΣ

Συντάκτες και συνεργάτες του «Β» σχολιάζουν:

– «Τι σκέφτηκα όταν άκουσα το όνομα»

– Το πνεύμα των δημοσκοπήσεων, ο φόβος του καναπέ και τα… ανόμοια δίδυμα

Νέα δυναμική στις έρευνες των υδρογονανθράκων

«Παράθυρο» για νέες παραχωρήσεις blocks – Τι δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος σε συνέντευξή του στο «Βήμα»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ευγένιος Τριβιζάς

«Η εκδίκηση που ήρθε από το κρύο»

«Το Βήμα» δημοσιεύει αποσπάσματα από το νέο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά, στο οποίο χιούμορ, δράση και συγκίνηση στέλνουν ένα μήνυμα για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026

Μολύβι και χαρτί. «Οι νέοι ξέχασαν να γράφουν»

«Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Περίπου 8 στα 10 γραπτά είναι δύσκολο να καταλάβεις με μια ανάγνωση τι λένε» δηλώνουν στο «Βήμα» βαθμολογητές των εξετάσεων

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ζάχαρη και αλκοόλ το Σαββατοκύριακο

Τι μας δείχνει ο «χημικός καθρέφτης» του Σαρωνικού;

Οι Αθηναίοι καταναλώνουν ζάχαρη αντί για γλυκαντικά το Σαββατοκύριακο, καθώς και αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ «Β»

Χρ. Παπαδημητρίου: «Το να διδάσκεις είναι αγνή πράξη αγάπης»

Με αφορμή την απονομή του Αριστείου Μποδοασάκη 2026, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια Χρίστος Παπαδημητρίου μικλά στο «Βήμα» όπως ακριβώς σκέφτεται.

The Wall Street Journal

Τα οφέλη για την υγεία – Οι δυνατές φιλίες είναι (κυρίως) γένους θηλυκού

Οι φίλες προσφέρουν και δέχονται πιο εύκολα συναισθηματική στήριξη, ενώ επικοινωνούν πιο συχνά μεταξύ τους, σε σχέση με τις ανδρικές φιλίες. Οι ειδικοί μιλούν για τα οφέλη στην υγεία.

Ακόμη, συναρπαστικές προσφορές μαζί με το Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί

Ο δεύτερος τόμος της συλλεκτικής έκδοσης «Τάδε Έφη Ξένου», το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, την ειδική έκδοση για τα Ποσειδώνια 2026, και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Τάδε Έφη Ξένου – 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί  Τόμος Β’ (2009- 2017)

Μια ξεχωριστή ανθολογία πολιτικής γελοιογραφίας που καταγράφει με οξυδέρκεια, σατιρική διάθεση και δημοσιογραφική ματιά τα χρόνια της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην Ελλάδα. Μετά τον πρώτο τόμο, που αποτύπωνε την περίοδο 1999-2007, η νέα έκδοση μεταφέρει τον αναγνώστη σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα, η πολιτική ζωή και η δημόσια συζήτηση άλλαξαν δραματικά.

Από τα πρώτα σύννεφα της οικονομικής κατάρρευσης έως τα χρόνια των μνημονίων, τα σκίτσα της Έφης Ξένου λειτουργούν ως ένα ζωντανό χρονικό της πιο ταραγμένης περιόδου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Οι πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής, οι κοινωνικές εντάσεις, οι διαδοχικές κυβερνήσεις, οι διαψεύσεις, οι υποσχέσεις και οι αντιφάσεις μιας ολόκληρης εποχής περνούν μέσα από το αιχμηρό πενάκι της δημιουργού, η οποία εκείνα τα χρόνια μετακινήθηκε από το πρωτοσέλιδο του «Βήματος» στις σελίδες των «Νέων», συνεχίζοντας αδιάκοπα να σχολιάζει με χιούμορ και διεισδυτικότητα την επικαιρότητα.

Ο δεύτερος τόμος δεν αποτελεί μόνο μια συλλογή σκίτσων, αλλά και ένα πολύτιμο πολιτικό και δημοσιογραφικό αρχείο. Μέσα από τη σάτιρα αναδύεται το κλίμα μιας χώρας που πέρασε από την ευφορία της προηγούμενης δεκαετίας στη σκληρή πραγματικότητα της κρίσης, χωρίς ποτέ να χάσει την ανάγκη να αυτοσαρκάζεται και να σχολιάζει τον εαυτό της.

VITA

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε σωστά από τον ήλιο; Ποιες διακοπές μας ταιριάζουν πραγματικά και τι αποκαλύπτουν για τις ανάγκες μας; Πόσο στενά συνδέεται η υγεία μας με το περιβάλλον γύρω μας;

Το νέο Vita αναζητά απαντήσεις μέσα από επιστημονικά δεδομένα, σύγχρονες τάσεις και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη και πιο ισορροπημένη. Στις σελίδες του θα διαβάσουμε ακόμη ποια σημάδια δεν πρέπει ποτέ να αγνοούμε όταν πρόκειται για την υγεία της καρδιάς μας, αλλά και τι συμβαίνει πραγματικά στον οργανισμό μας όταν ο ύπνος μετατίθεται συστηματικά μετά τα μεσάνυχτα. Γιατί η ευεξία δεν είναι μόνο θέμα διατροφής ή άσκησης· είναι τρόπος ζωής.

Παράλληλα, προσφέρει πρακτικές συμβουλές για πιο λεία και υγιή επιδερμίδα, ασκήσεις για σύσφιξη και ενδυνάμωση, αλλά και ιδέες για να φροντίσουμε το σώμα μας χωρίς πίεση και υπερβολές. Στο εξώφυλλο του νέου Vita φιλοξενείται η Ευαγγελία Συριοπούλου. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για τον ρόλο της στη νέα τηλεοπτική σειρά του MEGA «Σύγκρουση», για τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος, τη μητρότητα, τη δύναμη της ηρεμίας και όλα όσα την κάνουν σήμερα να βλέπει τη ζωή διαφορετικά.

Εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος της ενέργειας και ο κίνδυνος στα Στενά του Ορμούζ. Το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας. Πώς τα «μπρος-πίσω» στον τρίτο πόλεμο του Κόλπου λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστής κινδύνου» για την ελληνική οικονομία.

Η εξάρτηση της χώρας μας από ασταθείς γεωπολιτικές περιοχές για βασικούς ενεργειακούς πόρους. Τα νέα δεδομένα και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική σκακιέρα. Τέσσερις καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών αναλύουν πώς διαμορφώνεται το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2026

Μια ειδική, ιστορική και επετειακή έκδοση, από ΤΟ ΒΗΜΑ και τον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, με τίτλο «Πλέοντας σε ταραγμένα νερά».

Από τις κρίσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και τον εμπορικό ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας έως τη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση και τις ανακατατάξεις στις ενεργειακές ροές, τα πλοία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας. Η ναυτιλία ως στρατηγικός πυλώνας σε έναν κόσμο αβεβαιότητας.

ΒΗΜΑGAZINO

Ένα Special Issue αφιερωμένο στο Περιβάλλον. Ένα πλούσιο, άκρως εντυπωσιακό ενδιαφέρον τεύχος για την Κλιματική Κρίση η οποία πλήττει ισχυρά τον πλανήτη. Πώς θα προστατεύσουμε τον κόσμο γύρω μας.

Ποιες είναι οι πιθανότητες πυρηνικής καταστροφής; Το αόρατο κόστος της ΑΙ για τον πλανήτη, η «κρυφή» πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι φυσικοί πόροι που απαιτούνται για να συντηρήσουν το μέλλον μας.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25
(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΞΕΝΟΥ #2 »: €1,60)

