Ρούβλι: Ασκεί πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας

Οι αυξανόμενες εξαγωγές ενέργειας έχουν ωθήσει το ρούβλι σε τριετές υψηλό, καθιστώντας άλλες εξαγωγές λιγότερο ανταγωνιστικές

World 28.05.2026, 09:38
Σχολιάστε
Ρούβλι: Ασκεί πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο ισχυρότερο επίπεδό του εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια έχει εκτοξευθεί το ρούβλι, λόγω των αυξανόμενων εμπορικών ανισορροπιών και των υψηλών επιτοκίων, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό της χώρας, καθώς ο πόλεμος του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας συνεχίζεται για πέμπτο χρόνο.

Το νόμισμα έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από το ένα πέμπτο σε αξία έναντι του δολαρίου και του ευρώ από τις 19 Μαρτίου, λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν πυροδότησε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ενώ τα κέρδη από τις εξαγωγές πετρελαίου έχουν αυξηθεί, η προκύπτουσα ανατίμηση του ρουβλίου έχει καταστήσει άλλες εξαγωγές λιγότερο ανταγωνιστικές, με τις αδύναμες εισαγωγές λόγω των κυρώσεων και τη στάσιμη οικονομία της Ρωσίας να περιορίζουν τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό από τα φθηνότερα εισαγόμενα αγαθά.

«Η οικονομία της Ρωσίας είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές, επομένως μια σημαντική ενίσχυση του εθνικού νομίσματος κάνει περισσότερο κακό παρά καλό», δήλωσε στους Financial Times ο Αλεξάντερ Πότεβιν, αναλυτής της χρηματιστηριακής εταιρείας Finam της Μόσχας.

Ένα ανώτερο στέλεχος σε μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ρωσίας πρόσθεσε ότι ένα «υπερβολικά» ισχυρό ρούβλι ήταν «ουσιαστικά ένας φόρος στους εξαγωγείς».

Ρωσική κεντρική τράπεζα

Το ρούβλι σε ανοδική πορεία

Το ρούβλι βρίσκεται στο ισχυρότερο σημείο του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ από τον Φεβρουάριο του 2023 και έχει κερδίσει περισσότερο από 60% σε δολάρια από το κατώτατο σημείο στις αρχές του περασμένου έτους. Διαπραγματεύεται περίπου στα 71 ρούβλια ανά δολάριο, από 115 ρούβλια την 1η Ιανουαρίου 2025.

Μιλώντας σε βιομηχανικό συνέδριο αυτόν τον μήνα, ο Πούτιν περιέγραψε το «ισχυρό ρούβλι» ως ένα από τα «λυπηρά» ζητήματα που αντιμετωπίζει η εθνική οικονομία.

Οι εξαγωγές ενέργειας συνεισφέρουν περίπου το ένα πέμπτο των δημοσιονομικών εσόδων της κυβέρνησης. Ενώ αυτά τα κέρδη έχουν ενισχυθεί από τον πόλεμο στο Ιράν, η προκύπτουσα ανατίμηση του νομίσματος έχει πλήξει άλλες εξαγωγές στο επίκεντρο της ρωσικής οικονομίας, όπως ο σίδηρος, ο χάλυβας, τα λιπάσματα και το σιτάρι.

«Βλέπουμε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία απλώς σκοτώνει το [ρωσικό] εμπόριο σιτηρών αυτή τη στιγμή», δήλωσε στους FT η Μάσα Μπελίκοβα, αναλύτρια της Fastmarkets Agricensus στο Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Οι Ρώσοι εξαγωγείς σιτηρών αγωνίζονται να ορίσουν τιμές σε επίπεδα που θα ήταν κερδοφόρα χωρίς να χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους, δήλωσε η Μπελίκοβα.

Η ανοδική πορεία από τις αρχές του περασμένου έτους οφείλεται κυρίως στην εμπορική ανισορροπία, καθώς η Ρωσία πουλάει περισσότερα στο εξωτερικό από ό,τι οι εισαγωγές της στάσιμης οικονομίας της. Πολλά κανάλια για εκροές κεφαλαίων, όπως οι πληρωμές μερισμάτων και οι μεταφορές Swift, παραμένουν κλειστά.

Το επιτόκιο πολιτικής της κεντρικής τράπεζας παραμένει στο 14,5% για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που ανέρχεται σε ετήσιο 5,6% τον Απρίλιο, αν και και τα δύο έχουν μειωθεί από ό,τι πριν από ένα χρόνο, όταν τα επιτόκια ήταν 21% και ο πληθωρισμός περίπου 10%.

Το ισχυρό νόμισμα «σκοτώνει» τις εξαγωγές

«Τα επόμενα χρόνια, το ρούβλι θα παραμείνει ισχυρότερο από ό,τι θα ήθελαν πολλοί», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο υπουργός Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ. «Αυτή θα είναι μια σημαντική πρόκληση, παράλληλα με μια σφιχτή αγορά εργασίας».

«Το ρούβλι γίνεται ισχυρότερο και… σκοτώνει τις εξαγωγές μας, εκτός από τους ήδη υπάρχοντες περιορισμούς: logistics, ασφάλιση, κυρώσεις κ.λπ.», δήλωσε στο ρωσικό ραδιόφωνο ο Αλεξάντερ Σόχιν, πρόεδρος της μεγαλύτερης ομάδας επιχειρηματικών λόμπι της Ρωσίας.

Οι επιχειρήσεις ανησυχούν ότι το ισχυρό ρούβλι θα μπορούσε να αφήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς έσοδα από εξαγωγές, προκαλώντας περαιτέρω αύξηση των φόρων στις εταιρείες, δήλωσε ο Σόχιν.

Προς το παρόν, η πίεση στα κρατικά οικονομικά παραμένει διαχειρίσιμη, καθώς ο φετινός εθνικός προϋπολογισμός βασίζεται στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου στα 59 δολάρια το βαρέλι και οι αυξανόμενες εξαγωγές έχουν αντισταθμίσει την πτώση των εσόδων από το ρούβλι καθώς το νόμισμα ανατιμάται.

Παρ’ όλα αυτά, τα έσοδα από την ενέργεια τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους μειώθηκαν κατά 40% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, εν μέρει λόγω του ισχυρού νομίσματος.

Αναλυτές στο ρωσικό οικονομικό think tank CMASF δήλωσαν ότι το ρούβλι αποτελούσε «σημαντικό κίνδυνο» για τα έσοδα του προϋπολογισμού και θα μπορούσε να αφήσει το κράτος με έλλειψη 1,6 τρισεκατομμύρια ρούβλια έως 1,7 τρισεκατομμύρια ρούβλια (22,5 δισεκατομμύρια έως 24 δισεκατομμύρια δολάρια) μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Παρά τις δημοσιονομικές πιέσεις, η Μόσχα είναι απίθανο να στραφεί σε ανορθόδοξα μέτρα για να αποδυναμώσει το ρούβλι, δήλωσαν οι αναλυτές.

«Η κεντρική τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην άποψη ότι μια κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία βοηθά την οικονομία να προσαρμοστεί σε εξωτερικούς κραδασμούς», δήλωσε στους FT ο Σεργκέι Ρομάντσουκ, ένας έμπειρος Ρώσος trader συναλλάγματος.

Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν την προσέγγιση θα γίνει μόνο εάν το ρούβλι ενισχυθεί «σε πραγματικά ακραία επίπεδα», είπε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΕΕ: Νέο «καμπανάκι» για τις εισαγωγές από Κίνα – Ποιοι κλάδοι πλήττονται
World

«Καμπανάκι» από ΕΕ για τις εισαγωγές από Κίνα - Ποιοι κλάδοι πλήττονται
Ρούβλι: Ασκεί πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας
World

Το ισχυρό ρούβλι πιέζει τη ρωσική οικονομία
Κίνα: Επιτρέπει τις εξαγωγές νέας ουρίας εν μέσω της κρίσης λιπασμάτων λόγω πολέμου
World

Η Κίνα ξαναεξάγει ουρία
Στέγαση: Άδεια γραφεία και παμπ βρίσκουν νέα πνοή στο Λονδίνο
World

Οι Λονδρέζοι βρίσκουν κατοικίες σε άδειους εργασιακούς χώρους
Βρετανία: Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια
World

Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια
NASA: Επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη από τρεις σεληνιακές αποστολές
World

Η NASA επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη σεληνιακή αποστολή

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Αμοιβαία κεφάλαια: Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο 5μηνο
Τράπεζες

Πού αποδίδεται η κάμψη στο asset management

Στα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια μέχρι και σήμερα, τα ομολογιακά προκαθορισμένης διάρκειας, οι προσφερόμενες αποδόσεις μειώθηκαν αισθητά

Αγης Μάρκου
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
ΕΕ: Νέο «καμπανάκι» για τις εισαγωγές από Κίνα – Ποιοι κλάδοι πλήττονται
World

«Καμπανάκι» από ΕΕ για τις εισαγωγές από Κίνα - Ποιοι κλάδοι πλήττονται

Τις εισαγωγικές ποσοστώσεις και τους δασμούς κατά της Κίνας σκοπεύει να διευρύνει η ΕΕ

Κίνα: Επιτρέπει τις εξαγωγές νέας ουρίας εν μέσω της κρίσης λιπασμάτων λόγω πολέμου
World

Η Κίνα ξαναεξάγει ουρία

Η έκδοση ποσοστώσεων εξαγωγής σε μεμονωμένους παραγωγούς ουρίας και τοπικούς διανομείς σήμερα προαναγγέλλει ;ότι η Κίνα επιστρέφει στη διεθνή αγορά ουρίας.

Στέγαση: Άδεια γραφεία και παμπ βρίσκουν νέα πνοή στο Λονδίνο
World

Οι Λονδρέζοι βρίσκουν κατοικίες σε άδειους εργασιακούς χώρους

Όλο και περισσότεροι Λονδρέζοι στρέφονται σε άδειους εμπορικούς χώρους για κατοικίες κάτω των τιμών της αγοράς, καθώς η προσιτή στέγαση εξαφανίζεται

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια
World

Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια

Λύση στην εκτόξευση του κόστους ποραγωγής αναζητούν οι κτηνοτρόφοι στη Βρετανία

NASA: Επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη από τρεις σεληνιακές αποστολές
World

Η NASA επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη σεληνιακή αποστολή

Τρεις προσγειώσεις στη Σελήνη έχουν προγραμματιστεί από την NASA για φέτος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατασκευή μιας βάσης σεληνιακού κόστους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
KPMG: Στο 0,8% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο – Αυξημένοι πληθωριστικοί κίνδυνοι
World

KPMG: Περιορισμένη στο 0,8% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Νέους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα και πτώση στην ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει η KPMG

Wall Street: Οι τράπεζες πιέζουν την Fed για να αποτρέψουν μελλοντική αναθεώρηση της εποπτείας
World

Τράπεζες πιέζουν την Fed για παγίωση των νέων κανόνων εποπτείας

Οι τράπεζες της Wall Street πιέζουν παρασκηνιακά την Fed για να εδραιώσει το νέο εποπτικό της καθεστώς, ώστε οι αλλαγές να μην μπορούν εύκολα να αντιστραφούν από πιθανές μελλοντικές Δημοκρατικές κυβερνήσεις,

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Premia Properties: Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι μερίσματος

Δικαιούχοι του μερίσματος της Premia Properties θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

CNL Capital: Κατανομή μερίσματος για την χρήση 2025 – Πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται
Business

Τι μέρισμα θα διανείμει η CNL Capital για τη χρήση 2025

Το τελικό ποσό ανά μετοχή προς διανομή θα καθοριστεί βάσει του αριθμού των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η CNL Capital κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης
Τράπεζες

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών επιβεβαιώνουν ότι η γεωπολιτική αστάθεια αποτυπώνεται τόνισε ο κ. Καραμούζης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο το ΧΑ

Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά κινείται διορθωτικά, υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Nexi Ελλάδος: Ενοποιημένη λύση πληρωμών και διαχείρισης συναλλαγών για τον κλάδο της φιλοξενίας
Business

Nexi Ελλάδος: Νέο εργαλείο για κρατήσεις και ψηφιακές πληρωμές

Την εμπειρία χιλίαδων καταλυμάτων και των επισκεπτών τους θέλει να βελτιώσει η Nexi Ελλάδος και ο όμιλος webhotelier | primalres το Nexi Hospitality

Τροποποιητικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα – Τι να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ξεκινούν οι τροποποιητικές δηλώσεις - Τι να προσέξετε

Η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρυσι, αλλά όχι μόνο

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron
Φυσικό αέριο

H Chevron ξαναχτυπά - Ζητά έρευνες και στον Κυπαρισσιακό

Νέα σελίδα στους υδρογονάνθρακες με τη Chevron να ζητά και το θαλάσσιο Block 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο - Το αίτημα - Θέση operator διεκδικεί στην παραχώρηση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι ευρωαγορές

H ένταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί εκ νέου

Κλιματική αλλαγή: Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030
Κλιματική αλλαγή

SOS για κλιματική αλλαγή - Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030

Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού προειδοποιεί για συνεχιζόμενη άνοδο της θερμοκρασίας

ΕΕ: Νέο «καμπανάκι» για τις εισαγωγές από Κίνα – Ποιοι κλάδοι πλήττονται
World

«Καμπανάκι» από ΕΕ για τις εισαγωγές από Κίνα - Ποιοι κλάδοι πλήττονται

Τις εισαγωγικές ποσοστώσεις και τους δασμούς κατά της Κίνας σκοπεύει να διευρύνει η ΕΕ

Survey: Online Shopping Becomes Entrenched in Greek Consumer Habits
English Edition

Survey: Online Shopping Becomes Entrenched in Greek Consumer Habits

More than three-quarters of consumers make frequent digital purchases as confidence in e-commerce platforms and online spending continues to rise, according to results of the survey

Φαρμάκης: Η αγροτική ανάπτυξη είναι περιφερειακή ανάπτυξη
AGRO

Φαρμάκης: Η αγροτική ανάπτυξη είναι περιφερειακή ανάπτυξη

Τι ανέφερε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Ν. Φαρμάκης για τον αγροδιατροφικό τομέα

Ασιατικά χρηματιστήρια: Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο – Απώλειες στις αγορές
Ασία

Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο - Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι εξελίξεις πυροδότησαν νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου

Κυριάκος Πιερρακάκης: Δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο
Economy

Πιερρακάκης: Δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για τα μέτρα της κυβέρνησης

Cenergy: Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρό ξεκίνημα για το 2026
Business

Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 βλέπουν για τη Cenergy οι αναλυτές

Γιατί NBG Securities και Optima Bank χαρακτηρίζουν το ξεκίνημα της χρονιάς «ισχυρό»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΛΑΣ: Στις 12 το μεσημέρι καταθέτει ο Τσίπρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Στις 12 το μεσημέρι καταθέτει ο Τσίπρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος

Το επόμενο βήμα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς καταθέτει εντός της ημέρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ΕΛΑΣ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies