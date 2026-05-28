Ρούβλι: Ασκεί πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο ισχυρότερο επίπεδό του εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια έχει εκτοξευθεί το ρούβλι, λόγω των αυξανόμενων εμπορικών ανισορροπιών και των υψηλών επιτοκίων, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό της χώρας, καθώς ο πόλεμος του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας συνεχίζεται για πέμπτο χρόνο.

Το νόμισμα έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από το ένα πέμπτο σε αξία έναντι του δολαρίου και του ευρώ από τις 19 Μαρτίου, λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν πυροδότησε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ενώ τα κέρδη από τις εξαγωγές πετρελαίου έχουν αυξηθεί, η προκύπτουσα ανατίμηση του ρουβλίου έχει καταστήσει άλλες εξαγωγές λιγότερο ανταγωνιστικές, με τις αδύναμες εισαγωγές λόγω των κυρώσεων και τη στάσιμη οικονομία της Ρωσίας να περιορίζουν τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό από τα φθηνότερα εισαγόμενα αγαθά.

«Η οικονομία της Ρωσίας είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές, επομένως μια σημαντική ενίσχυση του εθνικού νομίσματος κάνει περισσότερο κακό παρά καλό», δήλωσε στους Financial Times ο Αλεξάντερ Πότεβιν, αναλυτής της χρηματιστηριακής εταιρείας Finam της Μόσχας.

Ένα ανώτερο στέλεχος σε μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ρωσίας πρόσθεσε ότι ένα «υπερβολικά» ισχυρό ρούβλι ήταν «ουσιαστικά ένας φόρος στους εξαγωγείς».

Το ρούβλι σε ανοδική πορεία

Το ρούβλι βρίσκεται στο ισχυρότερο σημείο του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ από τον Φεβρουάριο του 2023 και έχει κερδίσει περισσότερο από 60% σε δολάρια από το κατώτατο σημείο στις αρχές του περασμένου έτους. Διαπραγματεύεται περίπου στα 71 ρούβλια ανά δολάριο, από 115 ρούβλια την 1η Ιανουαρίου 2025.

Μιλώντας σε βιομηχανικό συνέδριο αυτόν τον μήνα, ο Πούτιν περιέγραψε το «ισχυρό ρούβλι» ως ένα από τα «λυπηρά» ζητήματα που αντιμετωπίζει η εθνική οικονομία.

Οι εξαγωγές ενέργειας συνεισφέρουν περίπου το ένα πέμπτο των δημοσιονομικών εσόδων της κυβέρνησης. Ενώ αυτά τα κέρδη έχουν ενισχυθεί από τον πόλεμο στο Ιράν, η προκύπτουσα ανατίμηση του νομίσματος έχει πλήξει άλλες εξαγωγές στο επίκεντρο της ρωσικής οικονομίας, όπως ο σίδηρος, ο χάλυβας, τα λιπάσματα και το σιτάρι.

«Βλέπουμε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία απλώς σκοτώνει το [ρωσικό] εμπόριο σιτηρών αυτή τη στιγμή», δήλωσε στους FT η Μάσα Μπελίκοβα, αναλύτρια της Fastmarkets Agricensus στο Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Οι Ρώσοι εξαγωγείς σιτηρών αγωνίζονται να ορίσουν τιμές σε επίπεδα που θα ήταν κερδοφόρα χωρίς να χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους, δήλωσε η Μπελίκοβα.

Η ανοδική πορεία από τις αρχές του περασμένου έτους οφείλεται κυρίως στην εμπορική ανισορροπία, καθώς η Ρωσία πουλάει περισσότερα στο εξωτερικό από ό,τι οι εισαγωγές της στάσιμης οικονομίας της. Πολλά κανάλια για εκροές κεφαλαίων, όπως οι πληρωμές μερισμάτων και οι μεταφορές Swift, παραμένουν κλειστά.

Το επιτόκιο πολιτικής της κεντρικής τράπεζας παραμένει στο 14,5% για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που ανέρχεται σε ετήσιο 5,6% τον Απρίλιο, αν και και τα δύο έχουν μειωθεί από ό,τι πριν από ένα χρόνο, όταν τα επιτόκια ήταν 21% και ο πληθωρισμός περίπου 10%.

Το ισχυρό νόμισμα «σκοτώνει» τις εξαγωγές

«Τα επόμενα χρόνια, το ρούβλι θα παραμείνει ισχυρότερο από ό,τι θα ήθελαν πολλοί», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο υπουργός Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ. «Αυτή θα είναι μια σημαντική πρόκληση, παράλληλα με μια σφιχτή αγορά εργασίας».

«Το ρούβλι γίνεται ισχυρότερο και… σκοτώνει τις εξαγωγές μας, εκτός από τους ήδη υπάρχοντες περιορισμούς: logistics, ασφάλιση, κυρώσεις κ.λπ.», δήλωσε στο ρωσικό ραδιόφωνο ο Αλεξάντερ Σόχιν, πρόεδρος της μεγαλύτερης ομάδας επιχειρηματικών λόμπι της Ρωσίας.

Οι επιχειρήσεις ανησυχούν ότι το ισχυρό ρούβλι θα μπορούσε να αφήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς έσοδα από εξαγωγές, προκαλώντας περαιτέρω αύξηση των φόρων στις εταιρείες, δήλωσε ο Σόχιν.

Προς το παρόν, η πίεση στα κρατικά οικονομικά παραμένει διαχειρίσιμη, καθώς ο φετινός εθνικός προϋπολογισμός βασίζεται στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου στα 59 δολάρια το βαρέλι και οι αυξανόμενες εξαγωγές έχουν αντισταθμίσει την πτώση των εσόδων από το ρούβλι καθώς το νόμισμα ανατιμάται.

Παρ’ όλα αυτά, τα έσοδα από την ενέργεια τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους μειώθηκαν κατά 40% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, εν μέρει λόγω του ισχυρού νομίσματος.

Αναλυτές στο ρωσικό οικονομικό think tank CMASF δήλωσαν ότι το ρούβλι αποτελούσε «σημαντικό κίνδυνο» για τα έσοδα του προϋπολογισμού και θα μπορούσε να αφήσει το κράτος με έλλειψη 1,6 τρισεκατομμύρια ρούβλια έως 1,7 τρισεκατομμύρια ρούβλια (22,5 δισεκατομμύρια έως 24 δισεκατομμύρια δολάρια) μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Παρά τις δημοσιονομικές πιέσεις, η Μόσχα είναι απίθανο να στραφεί σε ανορθόδοξα μέτρα για να αποδυναμώσει το ρούβλι, δήλωσαν οι αναλυτές.

«Η κεντρική τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην άποψη ότι μια κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία βοηθά την οικονομία να προσαρμοστεί σε εξωτερικούς κραδασμούς», δήλωσε στους FT ο Σεργκέι Ρομάντσουκ, ένας έμπειρος Ρώσος trader συναλλάγματος.

Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν την προσέγγιση θα γίνει μόνο εάν το ρούβλι ενισχυθεί «σε πραγματικά ακραία επίπεδα», είπε.