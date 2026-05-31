Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι

Στη γνωστή παροιμία «βαφτίζει το κρέας ψάρι» παραπέμπει η αναφορά του πρωθυπουργού στα περίφημα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Την ώρα που τα νοικοκυριά γονατίζουν κάτω από το βάρος της αβάσταχτης ακρίβειας και τα εισοδήματα εξανεμίζονται πριν από το τέλος του μήνα στα εντελώς απαραίτητο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει «ανάσα» την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ με 15 λεπτά το λίτρο και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς να παραλείπει να «παραδεχτεί» ανέξοδα ότι τα μέτρα δεν λύνουν το πρόβλημα.

Οπως χαρακτηριστικά γράφει, «οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης και, κατ’ επέκταση, επηρεάζονται οι τιμές και η καθημερινότητα των πολιτών. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο Diesel, με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί επίσης και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας, ώστε σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο. Γνωρίζω ότι τα έκτακτα αυτά μέτρα δεν λύνουν από μόνα τους το πρόβλημα της ακρίβειας που εξακολουθεί να πιέζει πολλά νοικοκυριά. Αποτελούν όμως μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία».

Υδρογονάνθρακες

Επίσης, στην ανασκόπηση της εβδομάδας ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην υποβολή αιτήματος από τις Chevron και HELLENiQ ENERGY για τη συμμετοχή του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στην παραχώρηση του Block 10, στο Νότιο Ιόνιο. Μεταξύ άλλων σημειώνει: «Η συγκεκριμένη κοινοπραξία, θυμίζω, έχει υπογράψει με την Ελληνική Δημοκρατία συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές. Δεν προδικάζει φυσικά κανένα αποτέλεσμα. Δείχνει όμως ότι το διεθνές ενδιαφέρον όχι μόνο παραμένει ισχυρό, αλλά διευρύνεται, ενισχύοντας σταδιακά τη θέση της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου».

Ταμείο Ανάκαμψης

Ακόμη, αναφέρεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, και στην υποβολή διπλού αιτήματος, συηνολικού ύψους 1,63 δισ. ευρώ. «Σε όσους αναρωτιούνται αν προχωρά το μεταρρυθμιστικό σκέλος του προγράμματος, η απάντηση είναι καταφατική: μέχρι σήμερα έχουμε ολοκληρώσει το 86,15% των μεταρρυθμιστικών οροσήμων που, με μετρήσιμο τρόπο, ψηφιοποιούν κράτος και οικονομία, οδηγούν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, απλοποιούν το επιχειρηματικό περιβάλλον, μειώνουν τη γραφειοκρατία, αναβαθμίζουν δημόσια υγεία και εκπαίδευση και επιταχύνουν την απονομή δικαιοσύνης», επισημαίνει.