Τουρισμός: Γιατί η Κάρπαθος προσελκύει διεθνείς ταξιδιώτες

Στην Κάρπαθο στρέφεται ο διεθνής τουρισμός και με το νησί ως διεθνή πόλο έλξης η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς που προωθούν μορφές αυθεντικής ταξιδιωτικής εμπειρίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουριστικής ιστοσελίδας Travel & Tour World.

Το άρθρο παρουσιάζει την Κάρπαθο ως έναν «ανέγγιχτο παράδεισο» της Μεσογείου, ο οποίος καταφέρνει να διατηρεί ισχυρή την πολιτιστική του ταυτότητα, τα παραδοσιακά χωριά, το φυσικό περιβάλλον και τον αυθεντικό τρόπο ζωής των κατοίκων του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ορεινά τοπία, στις εντυπωσιακές ακτογραμμές, στα σμαραγδένια νερά, στα παραδοσιακά χωριά, στις τοπικές γαστρονομικές εμπειρίες και στις δραστηριότητες χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως η πεζοπορία, η αναρρίχηση, η ποδηλασία, οι καταδύσεις και η εξερεύνηση της φύσης.

Διεθνής αναγνώριση για την Κάρπαθο

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Κάρπαθος προσελκύει πλέον διεθνείς ταξιδιώτες που αναζητούν γνήσιες εμπειρίες, αυθεντική φιλοξενία και επαφή με την τοπική κουλτούρα, αντί για μαζικά και κορεσμένα τουριστικά μοντέλα.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η αυξανόμενη διεθνής αναγνώριση της Καρπάθου συνδέεται με τη γενικότερη στροφή της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς προς πιο βιώσιμους και αυθεντικούς προορισμούς.

Η Κάρπαθος προβάλλεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τόπου που έχει καταφέρει να προστατεύσει τη φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά, παραμένοντας μακριά από την υπερεκμετάλλευση και τον μαζικό τουρισμό χωρίς όμως να υπολείπεται σε ποιότητα και αισθητική σύγχρονων τουριστικών υπηρεσιών για διαμονή, γαστρονομία και ήπια διασκέδαση.

Στο πλαίσιο του εκτενούς αφιερώματος ειδική αναφορά γίνεται επίσης στις προσπάθειες του Δήμου Καρπάθου για την δημιουργία και προώθηση τουριστικών προϊόντων μέσα από σύγχρονες δράσεις και συνέργειες με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συγκεκριμένη διεθνής διάκριση που προκύπτει έπειτα από συγκριτική έρευνα του Travel And Tour World, το οποίο θεωρείται μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς τουριστικές πλατφόρμες ενημέρωσης για 15 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων ταξιδιώτες, επαγγελματίες του τουρισμού, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς οργανισμούς, φορείς φιλοξενίας και decision makers της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας.