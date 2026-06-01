Ιράν: Νέες επιθέσεις ΗΠΑ – Κλιμάκωση στον Λίβανο

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν – Το Κουβέιτ λέει ότι αντιμετώπισε πυραυλικές επιθέσεις

Κόσμος 01.06.2026, 09:10
Επιμέλεια Παρασκευή Τσιβόλα

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα γύρω από την εκεχειρία και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ταυτόχρονα η επιχειρησιακή κινητικότητα στο πεδίο, ενισχύει τους φόβους για αναζωπύρωση της σύγκρουσης.

Την ένταση τροφοδοτεί και η επέκταση της ισραηλινής εισβολής στον Λίβανο η οποία προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με τη Γαλλία να ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (έχει οριστεί για σήμερα), σπεύδοντας ωστόσο να διαβεβαιώσει ότι αναγνωρίζει «το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα».

Νέα επίθεση… «αυτοάμυνας»  των ΗΠΑ στο Ιράν

«Αυτοάμυνα» χαρακτήρισαν και οι ΗΠΑ, τις επιθέσεις τους σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone.

Συγκεκριμένα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δηλώνει ότι πραγματοποίησε «επιθέσεις αυτοάμυνας» εναντίον ιρανικών ραντάρ και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κεσμ.

Σε ανάρτηση στο X, η CENTCOM ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ανταποκρίθηκαν σε «επιθετικές ενέργειες του Ιράν», οι οποίες περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός drone MQ1 σε διεθνή ύδατα.

Ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν «ιρανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας, έναν σταθμό ελέγχου εδάφους και δύο drone επίθεσης μονής κατεύθυνσης που αποτελούσαν σαφή απειλή για τα πλοία που διέρχονταν από τα περιφερειακά ύδατα».

Πλήγμα σε αμερικανική βάση από τους Φρουρούς της Επανάστασης -Επιθέσεις λέει ότι αντιμετώπισε το Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αεροπορική βάση η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, χρησιμοποιήθηκε για επίθεση εναντίον τηλεπικοινωνιακού πύργου στο νησί Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του νοτίου Ιράν. σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η επίθεση έλαβε χώρα περίπου μία ώρα μετά το πλήγμα που αποδίδεται στις αμερικανικές δυνάμεις.

«Μετά την επίθεση του αμερικανικού στρατού σε έναν πύργο τηλεπικοινωνιών στο νησί Σίρικ της επαρχίας Χορμοζγκάν πριν από μία ώρα, τα μαχητικά της Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC χτύπησαν την αεροπορική βάση από όπου προήλθε η επίθεση και οι προβλεπόμενοι στόχοι καταστράφηκαν», ανέφερε το δημοσίευμα.

Το IRGC δεν διευκρίνισε την τοποθεσία της εγκατάστασης, όπως αναφέρει το  Al Jazeera.

Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι είχαν ενεργοποιηθεί συστήματα αεράμυνας στο Κουβέιτ, για την «αντιμετώπιση επίθεσης με πυραύλους και drones», με σειρήνες να ηχούν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ιράν – ΗΠΑ: Το μπρος – πίσω με τις συνομιλίες

Στο μέτωπο της διπλωματίας, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς  Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

«Οι συνομιλίες και η ανταλλαγή μηνυμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη και, έως ότου επιτευχθεί συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατόν να διατυπωθεί κάποια κρίση σχετικά με αυτές. Οτιδήποτε λέγεται αυτή τη στιγμή αποτελεί εικασία και δεν πρέπει να του αποδίδεται σημασία», σημείωσε.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αυστηρότερους όρους στο προκαταρκτικό σχέδιο συμφωνίας.

Κλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου

Στον Λίβανο, οι  ισραηλινές δυνάμεις, με εντολή του πρωθυπουργού Νετανιάχου, επέκτειναν την εισβολή και προχώρησαν βαθύτερα στο νότιο τμήμα της χώρας, καταλαμβάνοντας στρατηγικά σημεία που θεωρούνται κρίσιμα για τον έλεγχο της περιοχής.

Χθες ανακοινώθηκε ότι οι IDF, κατέλαβαν το ιστορικό κάστρο Μποφόρ στον Λίβανο, υψώνοντας εκεί την την ισραηλινή σημαία, με τον Νετανιάχου να θριαμβολογεί γοια την επέκταση και εμβάθυνση της εισβολής στον Λίβανο:

«Έχω δώσει εντολή στις IDF να επεκτείνουν την εισβολή στο Λίβανο. Οι δυνάμεις μας έχουν διασχίσει τον ποταμό Λιτάνι. Κατέλαβαν στρατηγικά σημεία. Κατέλαβαν την κορυφογραμμή Μποφόρ.

Και τώρα η εντολή μου είναι να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας σε περιοχές που ήταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ.

Η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί ένα δραματικό ορόσημο και μια δραματική αλλαγή στην πολιτική που ακολουθούμε. Έχουμε σπάσει το φράγμα του φόβου. Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία, δραστηριοποιούμαστε σε όλα τα μέτωπα – στη Συρία, στη Γάζα, στον Λίβανο· έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας για να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας».

 Δείτε το βίντεο των IDF

YouTube thumbnail

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προωθήσεις ισραηλινών δυνάμεων στο λιβανικό έδαφος τα τελευταία χρόνια και έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με την Γαλλία να ζητά έκτακτη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ, διαβεβαιώνοντας ωστόσο – όπως προαναφέραμε-  ότι αναγνωρίζει «το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα».

«Ζητήσαμε τη σύγκληση του ΣΑ επειδή, ενώ αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ, όπως και όλων των χωρών, στην αυτοάμυνα… τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συνέχιση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και την ολοένα και βαθύτερη κατοχή του λιβανέζικου εδάφους», ανέφερε ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Μπαρό.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ συνέχισε τις επιθέσεις με ρουκέτες και πυραυλικά συστήματα προς το βόρειο Ισραήλ, ενώ οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Axios πιέζουν για νέο σχέδιο εκεχειρίας. Επικαλούμενο κορυφαίο αμερικανό αξιωματούχο, το μέσο αναφέρει ότι ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο ο πρόεδρος Αούν εμφανίστηκε θετικός στην πρόταση αυτή, όμως πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του.

