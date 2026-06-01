Κίνα: Επεκτείνει τους περιορισμούς στις συναλλαγές με ξένες εταιρείες

Σε ισχύ απο την 1η Ιουλίου, οι ρυθμίσεις που επιτρέπει στην Κίνα να επιβάλλει την ακύρωση ολοκληρωμένων συναλλαγών στο εξωτερικό

World 01.06.2026, 16:42
Νέους, ριζικούς κανόνες που ενισχύουν τον έλεγχο των συναλλαγών στο εξωτερικό και αφορούν Κινέζους επενδυτές, τεχνολογία, δεδομένα και εθνική ασφάλεια,  εξέδωσε τη Δευτέρα η Κίνα,  έναν μήνα αφότου το Πεκίνο διέταξε τη Meta να ακυρώσει την εξαγορά της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Manus.

Οι κανονισμοί, που δημοσιεύθηκαν από το Κρατικό Συμβούλιο, ή υπουργικό συμβούλιο, αποσκοπούν να επηρεάσουν τις συναλλαγές σε αγορές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν, και να δώσουν στο Πεκίνο την εξουσία να τιμωρήσει ξένες εταιρείες των οποίων οι χώρες καταγωγής περιορίζουν τις κινεζικές επενδύσεις.

Το πλαίσιο, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου, παρέχει μια ολοκληρωμένη και τυποποιημένη νομική βάση που επιτρέπει στην Κίνα να επιβάλλει την ακύρωση ολοκληρωμένων συναλλαγών στο εξωτερικό, αυξάνοντας τους κινδύνους μη συμμόρφωσης για τους παγκόσμιους επενδυτές σε ευαίσθητους τομείς όπως η κινεζική τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η συμφωνία Meta-Manus

Οι κινεζικές αρχές είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι η συμφωνία Meta-Manus παραβίαζε αδιευκρίνιστους νόμους περί ξένων επενδύσεων, κάτι που, σύμφωνα με αναλυτές, αποθάρρυνε τις μεταβιβάσεις μεριδίων από εγχώριες εταιρείες σε ξένους επενδυτές χωρίς την έγκριση του Πεκίνου.

Το Πεκίνο θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη ως ευαίσθητο τομέα κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια και έχει καταβάλει προσπάθειες για τον έλεγχο των εξερχόμενων ροών τεχνολογίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και ταλέντων.

Οι νέοι κανόνες «έχουν σχεδιαστεί σε μεγάλο βαθμό για να αποτρέψουν τις κινεζικές εταιρείες από την εκποίηση στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων σε ξένους, και όχι για να τις εμποδίσουν να τα αποκτήσουν εξ αρχής», δήλωσε ο Χαν Σεν Λιν, διευθυντής της Κίνας στην The Asia Group, μια αμερικανική εταιρεία συμβούλων.

«Η πραγματική ιστορία είναι πώς κωδικοποιεί ένα πλήρες σύνολο μέτρων ανταπόδοσης εναντίον αμερικανικών οντοτήτων που συμμετέχουν στον έλεγχο των επενδύσεων κινεζικού κεφαλαίου στο εξωτερικό».
Ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα απαιτεί έγκριση για τις εξαγωγές περιορισμένων κινεζικών αγαθών, τεχνολογιών, υπηρεσιών ή σχετικών δεδομένων.

Ο Λιν δήλωσε ότι οι κανονισμοί αντικατοπτρίζουν και ενοποιούν τα υπάρχοντα ρυθμιστικά πλαίσια που εκδόθηκαν στο παρελθόν από ξεχωριστά κινεζικά υπουργεία.

