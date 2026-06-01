Terracom: Εφαρμόζει τετραήμερη εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες

Την εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας για 5η συνεχόμενη χρονιά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ανακοίνωσε η Terracom.

Σύμφωνα με την Terracom, η τετραήμερη εργασία θα εφαρμοστεί και φέτος για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, με στόχο την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, χωρίς καμία μείωση στις αποδοχές ή τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

«Κλείνοντας μισή δεκαετία επιτυχημένης εφαρμογής αυτού του μοντέλου, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι ο εργαζόμενος βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής μας», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Ζαχαράκης, CEO της Terracom. «Συνδυάζοντας την τετραήμερη εργασία με το ευέλικτο υβριδικό μοντέλο που ακολουθούμε, δίνουμε στους ανθρώπους μας τον χρόνο να απολαύσουν το καλοκαίρι και να γεμίσουν μπαταρίες. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών μάς έχει δείξει ότι όταν επενδύεις στους ανθρώπους σου, αυτό αντικατοπτρίζεται άμεσα στην παραγωγικότητα, τη συνεργασία και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας».

Η Terracom για την τετραήμερη εργασία

Σε μια περίοδο όπου το εργασιακό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς, η Terracom συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που ενισχύουν τόσο την ευημερία των εργαζομένων όσο και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η προσωπική εξέλιξη και η επαγγελματική ανάπτυξη μπορούν να συνυπάρχουν ουσιαστικά.

Η τετραήμερη εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κουλτούρας παροχών που προσφέρει η Terracom για την υποστήριξη της καθημερινότητας των ανθρώπων της.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία προσφέρει:

Ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Διατακτικές σίτισης

Εργασία σε ένα σύγχρονο κτίριο υψηλών προδιαγραφών στη Μπάφρα Ιωαννίνων, σχεδιασμένο να προσφέρει ένα άνετο και δημιουργικό περιβάλλον

«Ο άνθρωπος είναι ο θεμέλιος λίθος της Terracom», υπογραμμίζει ο κ. Ζαχαράκης. «Κάθε μας απόφαση σχεδιάζεται με γνώμονα το πώς θα κάνουμε τη ζωή των εργαζομένων μας καλύτερη. Η συμπλήρωση 5 χρόνων τετραήμερης εργασίας επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή επιλογή που δυναμώνει τόσο την ομάδα όσο και την ίδια την εταιρεία».

Ένα μέλλον με επίκεντρο τον άνθρωπο

Με έδρα τα Ιωάννινα, η Terracom δραστηριοποιείται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, αναπτύσσοντας και εξάγοντας καινοτόμα Συστήματα Ασφαλείας και Διαχείρισης Εργαζομένων σε περισσότερες από 90 χώρες, εξυπηρετώντας πάνω από 1.300 πελάτες. Με βαθιά τεχνογνωσία στην Πληροφορική και πολυάριθμες διεθνείς διακρίσεις, η εταιρεία συνεχίζει να καινοτομεί, παρέχοντας λύσεις υψηλής ποιότητας.

Η Terracom συνεχίζει να χτίζει ένα περιβάλλον που προάγει την καινοτομία, τη συνεργασία και τη διαρκή εξέλιξη, με την πεποίθηση ότι η ευημερία των εργαζομένων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας της.