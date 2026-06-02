Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού

Οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 02.06.2026, 10:35
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, με τους επενδυτές να αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, καθώς επιχειρούν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της εκτόξευσης των τιμών ενέργειας στις πληθωριστικές πιέσεις.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,68% στις 625 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,23% στις 10.362 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,91% στις 25.230 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,81% στις 8.212 μονάδες.

Τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό αναμένεται να δώσουν μια πρώτη εικόνα για το πώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου επηρέασαν το κόστος ζωής τον Μάιο.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3% τον Απρίλιο, από 2,6% τον Μάρτιο, παραμένοντας σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρώπη θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη σε ενεργειακά σοκ, καθώς αποτελεί καθαρό εισαγωγέα ενέργειας.

Με βάση τα στοιχεία της LSEG, οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 94% για νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον μήνα.

Στο μεταξύ, την αβεβαιότητα στις αγορές συντηρού και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι δεν τον απασχολεί το ενδεχόμενο κατάρρευσης των συνομιλιών με το Ιράν.

«Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις «έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ βαρετές».

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ουσιαστικά βαλτώσει τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.

Παράλληλα, οι ευρωπαίοι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά τη μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε η Μόσχα σε ουκρανικές πόλεις τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά οι ευρωαγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Ασιατικά χρηματιστήρια: «Μπέρδεψε» τις αγορές ο Τραμπ
Ασία

«Μπέρδεψε» τις ασιατικές αγορές ο Τραμπ
Πετρέλαιο: Σταθερό στα 95 δολάρια, παρά την αβεβαιότητα των διαπραγματεύσεων
Commodities

Παραμένει στα 95 δολάρια το πετρέλαιο παρά την αβεβαιότητα
Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου
Markets

Τεχνολογία και ενέργεια οδηγούν το νέο ρεκόρ στη Wall Street
Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ
Markets

Φωτιά οι τιμές στο πετρέλαιο μετά το ναυάγιο Ιράν-ΗΠΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν
Markets

Στο κόκκινο οι ευρωαγορές - Αβεβαιότητα για τον Περσικό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Έρχονται νέα μέτρα – Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να ρυθμίσετε τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ποιοι κερδίζουν

Στις παρεμβάσεις - ανάσα μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία

Ανδρομάχη Παύλου
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Βιομηχανία ποτών: Γιατί οι καταναλωτές πίνουν λιγότερο και τι αλλάζει στην παγκόσμια βιομηχανία
World

Η βιομηχανία ποτών μπροστά σε ιστορική κρίση

Η υποχώρηση της ζήτησης για αλκοόλ πιέζει την βιομηχανία ποτών και αναδιαμορφώνει την αγορά

Νατάσα Σινιώρη
e-ΕΦΚΑ: Δύο νέες πλατφόρμες ενισχύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο ψηφιακό άλμα στον e-ΕΦΚΑ με δύο νέες πλατφόρμες

Διευρύνεται το ψηφιακό αποτύπωμα του e-ΕΦΚΑ - Πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο

Κώστας Παπαδής
Μαϊάμι: Πόλεμος δισεκατομμυρίων για το πλουσιότερο νησί της Αμερικής
World

Πόλεμος δισ. για το πλουσιότερο νησί της Αμερικής

Η συμφωνία για 40 στρέμματα στο νησί Fisher του ΜαΪάμι απειλεί τη βιομηχανία λιμένων και κρουαζιέρας, πυροδοτώντας συμπλοκές μεταξύ των πιο ισχυρών της περιοχής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες
Τράπεζες

Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες

Οι τράπεζες έχουν περιορίσει δραστικά τις συναλλαγές στα καταστήματα – Η απειλή στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους

Αγης Μάρκου
Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Τουρισμός

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού στα νησιά και οι έντονες ανισότητες

Ο τουρισμός καθορίζει τις οικονομίες στα νησιά – Αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Μάχη Τράτσα
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά οι ευρωαγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού

Οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

Πετρέλαιο: Σταθερό στα 95 δολάρια, παρά την αβεβαιότητα των διαπραγματεύσεων
Commodities

Παραμένει στα 95 δολάρια το πετρέλαιο παρά την αβεβαιότητα

Το πετρέλαιο διατήρησε τα κέρδη της Δευτέρας παρά την είδηση ότι το Ιράν ανέστειλε τις συνομιλίες

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου
Markets

Τεχνολογία και ενέργεια οδηγούν το νέο ρεκόρ στη Wall Street

Οι τεχνολογικές μετοχές έσπρωξαν τους βασικούς δείκτες της Wall Street σε νέα ρεκόρ

Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ
Markets

Φωτιά οι τιμές στο πετρέλαιο μετά το ναυάγιο Ιράν-ΗΠΑ

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου προκάλεσε ανησυχίες οδηγώντας σε απώλειες τα κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις των 10ετών να ξεπερνούν το 4,5%.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν
Markets

Στο κόκκινο οι ευρωαγορές - Αβεβαιότητα για τον Περσικό

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με απώλειες, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η διακοπή διαπραγματεύσεων Ιράν–ΗΠΑ επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα

Wall Street: H Nvidia οδηγεί την άνοδο του Nasdaq – Στο επίκεντρο η Fed και τα στοιχεία απασχόλησης
Markets

Μικτά πρόσημα στη Wall Street, ξεχωρίζει η Nvidia

Με τη Nvidia να ενισχύεται μετά την παρουσίαση νέου επεξεργαστή, η Wall Street κινείται μεικτά εν αναμονή των στοιχείων για την απασχόληση και των επόμενων κινήσεων της Fed

Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό Xρηματιστήριο τον Μάιο με άνοδο 8,4%
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό XA τον Μάιο με άνοδο 8,4% [γραφήματα]

To XA παραμένει στο top- 10 των βασικών χρηματιστηριακών αγορών από την αρχή του έτους - Tι αναφέρει η μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
ΟΠΑ: Στα κορυφαία Business Schools παγκοσμίως σύμφωνα με το CEOWORLD Magazine
Academia

Στα κορυφαία Business Schools του κόσμου το ΟΠΑ

Τι σημαίνει η κατάταξη του ΟΠΑ στην 73η θέση των Business Schools διεθνώς

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά οι ευρωαγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού

Οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Εταιρική ευθύνη

Νέα δωρεά της Eurobank στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Διαβητολογικό Ιατρείο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας που χρηματοδοτήθηκε από τη Eurobank

Νομοσχέδιο: Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb
Economy

Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο δόθηκε σε διαβούλευση μέχρι 15 Ιουνίου - Έρχεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός

Ασιατικά χρηματιστήρια: «Μπέρδεψε» τις αγορές ο Τραμπ
Ασία

«Μπέρδεψε» τις ασιατικές αγορές ο Τραμπ

Οι επενδυτές στα ασιατικά χρηματιστήρια μειώνουν την έκθεση λόγω αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου και αβεβαιότητας

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων

Η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 480.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους

Τυχερά παιχνίδια: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο – Οι κυρώσεις
Economy

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια - Οι κυρώσεις

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου τέθηκε το νέο πολυνομοσχέδιο - Τα μέτρα

Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα

Η νέα επέκταση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους - Οι νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT
Business

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT

Μέσω της ENACT, η Motor Oil ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο της Κυκλικής Οικονομίας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσιάζει αύξηση κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις - Στα 8,8 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Εργάτες γης: Ξεκινά η υλοποίηση της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου
AGRO

Ξεκινά η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για εργάτες γης

Αγρότες και συνεταιρισμοί αναζητούν εργάτες γης σε περιόδους αιχμής συχνά χωρίς να μπορούν να βρουν εγκαίρως

ΗΠΑ: Ετοιμάζει δασμούς 25% στη Βραζιλία
World

Δασμούς 25% στη Βραζιλία ετοιμάζει η Ουάσινγκτον

Τι προτείνει το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ - Τα συμπεράσματα έρευνας κατ' εντολή Τραμπ

Νάξος: Στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ ως ο κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός της Ελλάδας
Τουρισμός

Η Νάξος κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός της Ελλάδας

Δημοσιεύματα θέλουν τη Νάξο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των ταξιδιωτών για ουσιαστικές και βιώσιμες εμπειρίες

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ
Τράπεζες

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ

Η «μηχανή» προμηθειών της Alpha Bank συνεχίζει να αποδίδει αναφέρει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Airbnb: Οι φθηνότερες και ακριβότερες πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]
Τουρισμός

Airbnb: Οι φθηνές και ακριβές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]

Πόσο ανεβαίνουν οι τιμές στα Airbnb το καλοκαίρι - Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies