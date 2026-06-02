Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, με τους επενδυτές να αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, καθώς επιχειρούν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της εκτόξευσης των τιμών ενέργειας στις πληθωριστικές πιέσεις.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,68% στις 625 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,23% στις 10.362 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,91% στις 25.230 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,81% στις 8.212 μονάδες.

Τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό αναμένεται να δώσουν μια πρώτη εικόνα για το πώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου επηρέασαν το κόστος ζωής τον Μάιο.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3% τον Απρίλιο, από 2,6% τον Μάρτιο, παραμένοντας σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρώπη θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη σε ενεργειακά σοκ, καθώς αποτελεί καθαρό εισαγωγέα ενέργειας.

Με βάση τα στοιχεία της LSEG, οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 94% για νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον μήνα.

Στο μεταξύ, την αβεβαιότητα στις αγορές συντηρού και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι δεν τον απασχολεί το ενδεχόμενο κατάρρευσης των συνομιλιών με το Ιράν.

«Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις «έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ βαρετές».

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ουσιαστικά βαλτώσει τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.

Παράλληλα, οι ευρωπαίοι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά τη μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε η Μόσχα σε ουκρανικές πόλεις τα ξημερώματα της Τρίτης.