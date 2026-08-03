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Αμπελουργοί: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών

Ποιοι αμπελουργοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης

AGRO 03.08.2026, 13:09
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Αμπελουργοί: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών
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Μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου μπορούν οι αμπελουργοί να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων για την τρέχουσα αμπελουργική περίοδο.

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr (www.minagric.gr → ψηφιακές υπηρεσίες → δήλωση συγκομιδής Αμπελουργικών προϊόντων → σύνδεση).

Στις περιπτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας επιβάλλονται κυρώσεις

Η εν λόγω δήλωση αφορά όλα τα αμπελοτεμάχια της γεωργικής εκμετάλλευσης και είναι υποχρεωτική και για τις περιπτώσεις μηδενικής παραγωγής νεαρών φυτειών και για τις περιπτώσεις ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας παραγωγής από ακραία καιρικά φαινόμενα  και άλλα αίτια καταστροφής σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013, τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 273/2018 καθώς και τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 274/2018.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας επιβάλλονται κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α/11-2-2014).

Ποιοι αμπελουργοί απαλλάσσονται

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής και παραγωγής αποκλειστικά και μόνον οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι μέχρι και ένα (1) στρέμμα, το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή. Eάν όμως επιθυμούν να προχωρήσουν σε απόσταξη, είναι απαραίτητο να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής –πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» → «ΑΠΟΣΤΑΞΗ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους ΔΑΟΚ.

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