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Πούτιν: Ετοιμοι για ειρηνευτική συμφωνία, αν και η Ουκρανία κάνει αμοιβαίους συμβιβασμούς

Τι δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη

Κόσμος 04.06.2026, 21:19
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Πούτιν: Ετοιμοι για ειρηνευτική συμφωνία, αν και η Ουκρανία κάνει αμοιβαίους συμβιβασμούς
Newsroom

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Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε ανοιχτό παράθυρο για να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, με την προϋπόθεση να κάνει και το Κίεβο αμοιβαίες παραχωρήσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη, στο πλαίσιο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ο Πούτιν υποστήριξε ότι «τα σχέδια για τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και την επίτευξη συμφωνίας δεν έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους».

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η Ρωσία ελέγχει το 80% της περιφέρειας Ζαπορίζια, το 85% του Ντονέτσκ και το 100% του Λουγκάνσκ.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία να προχωρήσει σε συμβιβασμούς όσον αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση, εφόσον η Ουκρανία κάνει αμοιβαίους συμβιβασμούς.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα της Ρωσίας να επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους στην Ουκρανία.

Ωστόσο, επανέλαβε την προτίμηση της Ρωσίας για την επίτευξη ειρηνικής λύσης, υπογραμμίζοντας την ανοιχτή στάση της χώρας του απέναντι στις διαπραγματεύσεις, εφόσον συναντήσει αντίστοιχη προθυμία από την πλευρά της Ουκρανίας.

Περισσότερα σε λίγο…

Πηγή: in.gr

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