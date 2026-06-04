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Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς

Τα μέτρα στοχεύουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες να απολαμβάνει ισότιμους όρους ανταγωνισμού έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους

Τράπεζες 04.06.2026, 14:22
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Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς
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Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα απολαμβάνει ισότιμους όρους ανταγωνισμού έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πέμπτη στοχευμένες και χρονικά περιορισμένες τροποποιήσεις στην εφαρμογή του νέου πλαισίου κεφαλαίου κινδύνου αγοράς για τις τράπεζες. Τα μέτρα θα ισχύουν για τρία έτη, με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η Επιτροπή εισήγαγε προσαρμογές στο FRTB μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, συμπεριλαμβανομένου ενός πολλαπλασιαστή για την προσωρινή αντιστάθμιση των επιπτώσεων στο κεφάλαιο για τις τράπεζες της ΕΕ που επηρεάζονται αρνητικά από την εφαρμογή του FRTB

Η θεμελιώδης αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (FRTB), που αποτελεί μέρος των παγκόσμιων τραπεζικών προτύπων της Βασιλείας ΙΙΙ τα οποία θέσπισε η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, ενισχύει τη μέτρηση του κινδύνου στις δραστηριότητες συναλλαγών των τραπεζών και διασφαλίζει ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αντανακλούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους πραγματικούς κινδύνους της αγοράς. Ενώ η ΕΕ έχει εφαρμόσει πλήρως όλα τα άλλα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της FRTB από σημαντικές δικαιοδοσίες έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Επιτροπή είχε ήδη αναβάλει τους κανόνες για τον κίνδυνο αγοράς για δύο έτη, εξαντλώντας την πλήρη περίοδο αναβολής που προβλέπεται στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR). Σήμερα, η Επιτροπή άσκησε την εξουσιοδότηση που της παρέχει ο CRR για να εισαγάγει προσαρμογές στο FRTB μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, συμπεριλαμβανομένου ενός πολλαπλασιαστή για την προσωρινή αντιστάθμιση των επιπτώσεων στο κεφάλαιο για τις τράπεζες της ΕΕ που επηρεάζονται αρνητικά από την εφαρμογή του FRTB.

Διαφύλαξη ανταγωνιστικότητας των τραπεζών

Η απόφαση της Επιτροπής συνάδει με τους στόχους της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία τονίζει την ανάγκη διαφύλαξης της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών της ΕΕ —ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές— έναντι των ιδρυμάτων τρίτων χωρών. Δεδομένου ότι άλλες σημαντικές δικαιοδοσίες αναμένεται να αναβάλουν την εφαρμογή του FRTB για τουλάχιστον ένα έτος, τα σημερινά μέτρα συμβάλλουν στη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις τράπεζες της ΕΕ και στηρίζουν την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς της ΕΕ.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη συντάχθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση και τεχνική αξιολόγηση. Εξασφαλίζει την ομαλή και συνεκτική εφαρμογή του FRTB στην ΕΕ, ενώ παράλληλα επιτρέπει την περαιτέρω παρακολούθηση της εφαρμογής του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα εξεταστεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με περίοδο εξέτασης τριών μηνών (η οποία μπορεί να παραταθεί για τρεις επιπλέον μήνες). Εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις, τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, για περίοδο τριών ετών.

Δηλώσεις

Σε δήλωσή της η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, Επίτροπος για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, είπε:

«Οι ευρωπαϊκές τράπεζες πρέπει να μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τους διεθνείς ομολόγους τους. Αυτά τα στοχευμένα και χρονικά περιορισμένα μέτρα συμβάλλουν στη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, διατηρώντας παράλληλα τη δέσμευσή μας προς τα πρότυπα της Βασιλείας. Παρέχουν ασφάλεια στις τράπεζες της ΕΕ, υποστηρίζουν τους στόχους της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και μας δίνουν τον απαραίτητο χρόνο για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις σε άλλες σημαντικές δικαιοδοσίες πριν καθορίσουμε την καταλληλότερη μακροπρόθεσμη προσέγγιση. »

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