Ακίνητα: Τι επιλέγουν οι Ελληνες – Η πίτα ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών στην επικράτεια [πίνακες]

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Περισσότεροι από επτά στους δέκα αγοραστές ακινήτων στην Ελλάδα επιλέγουν κατοικίες και τρεις στις τέσσερις είναι ηλικίας άνω των 20 ετών. Τα στοιχεία αυτά κατέγραψε η REMAX Ελλάς, το μεγαλύτερο κτηματομεσιτικό δίκτυο της χώρας, μέσα από χιλιάδες ολοκληρωμένες αγοραπωλησίες ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο έτος από τα 90 γραφεία που διαθέτει σε ολόκληρη την επικράτεια.

Σύμφωνα με το δίκτυο της REMAX Ελλάς με τους περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων, από το σύνολο των αγοραπωλησιών που πραγματοποιήθηκαν το 2025 στη χώρα μας, το 74,8% αφορούσε κατοικίες, το 14,3% οικόπεδα, 5,8% αγροτεμάχια και 5,1% επαγγελματικά ακίνητα.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη σαφή προτίμηση των αγοραστών στις κατοικίες, σε σύγκριση με άλλου είδους ακίνητα, ενώ, όσον αφορά τις ηλικίες, η προτίμηση σε παλαιότερες κατοικίες παραμένει σταθερά υψηλή και διαχρονική.

Ειδικότερα, το 75,6% των οικιστικών ακινήτων που πωλήθηκαν το 2025 μέσω του δικτύου της REMAX Ελλάς, ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών. Την ίδια στιγμή, οι νεόδμητες κατοικίες ηλικίας έως 5 ετών, κάλυψαν μόλις το 12,3% των συνολικών πωλήσεων οικιστικών ακινήτων, εξέλιξη που αποδίδεται, κυρίως, στην περιορισμένη προσφορά νεόδμητων ακινήτων. Όσον αφορά ακίνητα ηλικίας 11-15 ετών, αυτά προτιμήθηκαν από το 2% των αγοραστών, τα ακίνητα ηλικίας 16-20 ετών από το 9,8% των αγοραστών, ενώ τα ακίνητα ηλικίας 6-10 ετών από μόλις 0,3% των αγοραστών.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο περιορισμένος αριθμός ανέγερσης νέων κατοικιών τα τελευταία χρόνια αδυνατεί να καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για τέτοιου είδους ακίνητα και αυτό έχει οδηγήσει νομοτελειακά στη στροφή ενδιαφερόμενων αγοραστών σε παλαιότερα ακίνητα.

Ωστόσο, όπου παρέχεται η δυνατότητα αγοράς ενός νεόδμητου ακινήτου, αυτό επιλέγεται συχνότερα έναντι των παλαιότερων, καθώς κατοικίες ηλικίας έως 5 ετών είναι σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές και ανταποκρίνονται πολύ περισσότερο στις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης των νοικοκυριών, σε σύγκριση με τα παλαιά ακίνητα.

Αττική

Σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ελλάς, στην Αττική οι προτιμήσεις των αγοραστών αφορούσαν κατοικίες, καθώς το 85,3% των ακινήτων που πωλήθηκαν μέσω του δικτύου της REMAX Ελλάς ανήκε στην κατηγορία αυτή. Από την άλλη, τα επαγγελματικά ακίνητα και τα οικόπεδα κατέλαβαν από 7,2% στη συνολική πίτα της αγοράς, ενώ τα αγροτεμάχια έφτασαν οριακά στο 0,3%. Αξίζει, ωστόσο, να τονιστεί ότι η αγορά γης (αγροτεμάχια και οικόπεδα) κατέγραψε αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο στην Αττική, γεγονός που αποτυπώνει το ενισχυμένο ενδιαφέρον των αγοραστών για αυτού του τύπου τα ακίνητα.

Αναφορικά με την ηλικία των ακινήτων, το 86,2% των κατοικιών που άλλαξαν χέρια μέσα στο 2025 ήταν άνω των 20 ετών, ενώ τα νεόδμητα έως 5 ετών περιορίστηκαν στο 3,3%.

Θεσσαλονίκη

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι κατοικίες αποτέλεσαν το 87,4% των συνολικών πωλήσεων το 2025. Ακολούθησαν τα επαγγελματικά ακίνητα με 8,7%, ενώ τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, με ποσοστά 3,5% και 0,4% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στην ηλικία των ακινήτων που πωλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το περασμένο έτος, το 87% των κατοικιών ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών, ενώ τα νεόδμητα έως 5 ετών κάλυψαν μόλις το 2% επί του συνόλου.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι κατοικίες αφορούσαν το 69,4% των συνολικών πωλήσεων, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπολοίπων κατηγοριών ακινήτων (αν και σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με Αττική και Θεσσαλονίκη).

Τα οικόπεδα ακολούθησαν με ποσοστό 18,3%, παρουσιάζοντας αυξητική τάση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ τα αγροτεμάχια και τα επαγγελματικά ακίνητα διαμορφώθηκαν στο 8,5% και στο 3,8% αντίστοιχα.

Αναφορικά με την ηλικία των ακινήτων στην Περιφέρεια, η πλειονότητα των συναλλαγών αφορά, επίσης, παλαιότερα ακίνητα, καθώς το 69,3% των κατοικιών που πωλήθηκαν μέσω του δικτύου REMAX το 2025 είναι άνω των 20 ετών. Από την άλλη, ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών αντιστοιχούν στο 17,9% του συνόλου, ποσοστό αισθητά υψηλότερο σε σχέση με Αττική και Θεσσαλονίκη.

Εν κατακλείδι, η εικόνα της αγοράς για το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ελλάς, καταδεικνύει ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να στρέφονται κυρίως προς την αγορά κατοικιών, με σαφή προτίμηση στα παλαιότερα ακίνητα.

Παράλληλα, παρά το ενδιαφέρον που καταγράφεται για τα νεόδμητα ακίνητα λόγω των σύγχρονων χαρακτηριστικών και της υψηλής ενεργειακής τους απόδοσης, η περιορισμένη προσφορά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, η επένδυση σε οικόπεδα και αγροτεμάχια συνεχίζει να αποτελεί μια σταθερή επιλογή, κυρίως εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου καταγράφεται και αυξημένη κινητικότητα στις συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων.