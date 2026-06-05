Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπέκυψαν στο τέλος στις πιέσεις

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τελικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά από μια έντονα ευμετάβλητη συνεδρίαση, που επηρεάστηκε από το παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας, καθώς και τα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης που ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα προχωρήσει επιθετικά σε αυξήσεις επιτοκίων.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,25% στις 622 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,07% στις 10.368 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,69% στις 24.773 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,32% στις 8.218 μονάδες.

Οι αγορές άρχισαν τις συναλλαγές με απώλειες, στη σκιά του εκτεταμένου κύματος πωλήσεων σε τεχνολογικές μετοχές που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία. Ο τεχνολογικός δείκτης του Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,7%, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών Infineon Technologies και ASML να καταγράφουν απώλειες 5,9% και 2,8% αντίστοιχα. Ωστόσο, μετά τα στοιχεία για την οικονομία της ευρωζώνης, η εικόνα βελτιώθηκε, για να επιδεινωθεί εκ νέου από τις πιέσεις της Wall Street.

Τα νεότερα στοιχεία της Eurostat επιβεβαίωσαν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την τελική έκθεση, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης μειώθηκε κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανατρέποντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις που προέβλεπαν ανάπτυξη 0,1%. Αντίστοιχη μείωση 0,1% καταγράφηκε και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ετήσια βάση, η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 0,3%, ενώ η οικονομία της ΕΕ κατέγραψε αύξηση 0,7%.

Όσον αφορά την απασχόληση, ο αριθμός των εργαζομένων ανήλθε σε 221,2 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 176,3 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη. Σε τριμηνιαία βάση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,1% στην Ευρωζώνη, ενώ παρέμεινε αμετάβλητη στην ΕΕ. Σε ετήσια βάση, καταγράφηκε αύξηση 0,2% και στις δύο περιοχές.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για την αγορά ακινήτων του Ηνωμένο Βασίλειο έδειξαν επιβράδυνση της ανόδου των τιμών κατοικιών. Σύμφωνα με τον δείκτη Halifax House Price, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά μόλις 0,5% τον Μάιο. Σε μηνιαία βάση καταγράφηκε πτώση 0,1%, ενώ σε τριμηνιαία βάση οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,2%. Η μέση τιμή κατοικίας διαμορφώθηκε στις 298.806 στερλίνες.

«Κόκκινη» η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στο ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, τα οποία όμως δεν ήταν αρκετά για να ανατρέψουν το αρνητικό πρόσημο της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου, αν και η διόρθωση που προηγήθηκε δεν άλλαξε την θετική εικόνα της αγοράς.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,65% στις 2.355,67 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.343,53 μονάδων (+1,56%) και 2.377,11 μονάδων (+1,67%). Ο τζίρος ανήλθε στα 240 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 37,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,7 εκατ. τεμάχια αξίας 36,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,67% στις 5.968,91 μονάδες, ενώ στο -0,14% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.108,64 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,14% στις 2.654,39 μονάδες.